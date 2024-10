Expert: Netušíme, ako by Trump pri útoku Ruska podporil spojencov. Harrisová by im pomohla

Donaldovi Trumpovi neprekáža, že šéf Kremľa Vladimir Putin je vojnový zločinec. Chce s ním rokovať. O zahraničnej politike republikánskeho prezidentského kandidáta a jeho demokratickej súperky Kamaly Harrisovej pre Pravdu hovorí Mitchell Orenstein, profesor ruských a východoeurópskych štúdií na Pensylvánskej univerzite. Odborník je autor knihy The Lands in Between: Russia vs. the West and the New Politics of Hybrid War (Krajiny medzi: Rusko verzus Západ a nová politika hybridnej vojny).

Podľa denníka Wall Street Journal je najbohatší človek na svete Elon Musk od konca roku 2022 v pravidelnom kontakte s ruským vládcom Vladimirom Putinom. Ako to vnímate? A, samozrejme, aj vzhľadom na to, že Musk je pravdepodobne najdôležitejším podporovateľom republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.

Už skôr sa objavili sa správy, že Musk hovoril s Putinom a vypol niektoré časti Starlinku, ktoré ukrajinská armáda využívala. Týkalo sa to najmä územia Krymu, ak sa nemýlim. Rovnako vieme o spojení Muska s diktátormi z Blízkeho východu, niektorí investori do jeho sociálnej siete Twitter (X) sú zo Saudskej Arábie a asi aj z Ruska. Táto nová správa je však iná. Poukazuje na pokračujúcu komunikáciu medzi najbohatším človekom sveta a ruským diktátorom, čo je neuveriteľne znepokojujúce. V podstate to naznačuje, čo hovoria ľudia ako Anne Applebaumová, že toto je globálna sieť oligarchov, ktorí bojujú proti demokracii v Spojených štátoch a tiež bojujú v akejsi hybridnej vojne proti demokracii v mnohých ďalších krajinách.

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video Zdroj: C-SPAN

Pred niekoľkými dňami som sa v Bratislave stretol so skupinou ukrajinských učiteliek a zhovárali sme sa o amerických prezidentských voľbách. Znepokojuje ich možné Trumpovo víťazstvo, lebo si myslia, že republikán predá Ukrajinu Rusku. Z Harrisovej však tiež neboli práve nadšené, najmä preto, že si neboli isté, čo od nej môžu očakávať. Čo bude demokratka robiť v súvislosti s Ukrajinou a Ruskom, ak vyhrá?

Harrisovej politika bude vo väčšej kontinuite s tým, ako pri Ukrajine postupuje prezident Joe Biden. Ak vyhrá Trump, budeme svedkami výraznejších zmien. Ale platí tiež to, že v podstate nevieme, aká bude skutočná zahraničná politika republikána. Nemôžem si byť úplne istí ani tým, ako sa bude správať Harrisová, ale predsa len o tom asi máme lepšiu predstavu. V súčasnosti má niekoľko zahraničnopoli­tických poradcov, napríklad v jej kancelárii je v tomto lídrom Phil Gordon. Jeho názory a postoje nie sú veľmi vzdialené od Bidenových pozícií. Keď Harrisová vyhrá, Gordon s najväčšou pravdepodobnosťou získa nejakú dôležitú pozíciu. Verím demokratke, keď hovorí, že podporuje Ukrajinu a aj jej vyzbrojovanie. Problém je však v tom, že Bidenova vláda bola trochu opatrná, keď sa obávala, že by mohla dotlačiť Rusko na pokraj jadrovej eskalácie. Otázkou je, nakoľko chce v tomto Harrisová pokračovať. Čo sa týka Trumpa, jeho postoj opisujem aj vo svojej knihe The Lands in Between (Krajiny medzi).

Čítajte viac Demokrat a republikán sa pre Pravdu zhodli. Teraz by voľby vyhral Trump

Ako ho definujete?

V knihe píšem o vodcoch, ktorí sa v podstate snažia profitovať zo Západu aj zo vzťahu s Ruskom. A do tejto kategórie by som zaradil Trumpa. Republikán bol istým spôsobom silný v zahraničnej politike. Veľmi podporoval modernizáciu amerického jadrového arzenálu a chcel rokovať z pozície moci. Za Trumpovej vlády dostala Ukrajina prvý raz protitankové rakety Javelin, veď prezident Barack Obama sa toho trochu obával. Ale verím tomu, že keď Trump hovorí o ukončení vojny, myslí to vážne. Podľa mňa bude tlačiť na nejakú transakčnú dohodu. Či bude vyhovovať Rusku, alebo Ukrajine, to neviem, ale môžeme ju očakávať. Trump je do rokovaní ochotný zapojiť priamo Putina, hoci Biden šéfa Kremľa správne považuje za vojnového zločinca, teda za niekoho, s kým sa vám nechce vyjednávať. Nezdá sa, že pre republikána je to prekážka, ale poviem tiež to, že Spojené štáty majú zásadne iné záujmy ako Rusko, bez ohľadu na to, kto sedí v Bielom dome. S Európou máme úzke obchodné aj kultúrne vzťahy. A to sa nezmení.

Rutte: Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým Video Zdroj: NATO

Povedali ste, že veríte viceprezidentke Harrisovej, keď hovorí, že chce podporiť Ukrajinu, ale počas prezidentskej debaty dostal Trump otázku, či chce, aby Kyjev vyhral vojnu. Republikán na ňu nebol ochotný jasne odpovedať. Ale zaujímavé je, že Harrisová rovnakú otázku nedostala. Aká by bola jej odpoveď, keby sa jej opýtali, či chce, aby Ukrajina vyhrala?

Naozaj na to nemám definitívnu odpoveď. Je jasné, že Bidenova administratíva robí skvelú prácu, čo sa týka pomoci pre Kyjev. No povedal by som, že jej politika nie je založená na tom, aby Ukrajina vojnu vyhrala, ale na tom, že je potrebné zabrániť úspechom Moskvy. Rusi však postupujú a nezdá sa, že by existovala stratégia na skutočné víťazstvo a mnohých Ukrajincov, Východoeurópanov a Stredoeurópanov to znepokojuje. Sú to oprávnené obavy. Harrisová ako viceprezidentka v kampani nekritizuje Bidena, veď bola pri rozhodnutiach šéfa Bieleho domu. Zdá sa, že súčasný prezident počúva ľudí, ktorí sú opatrní voči Rusku, aj tých, ktorí sa venujú podpore demokracie na Ukrajine. Môžeme sa pýtať, či by rovnaká rovnováha bola aj v Harrisovej vláde. Amerických prezidentov však ľudia nevolia pre ich zahraničnú politiku. Za posledné desaťročia s ňou mal skutočné skúsenosti pri nástupe do Oválnej pracovne len Biden. Stačí si spomenúť na Georgea Busha mladšieho či Baracka Obamu. Ani Trump nebol expert a urobil mnoho chýb a stále v skutočnosti nevieme, čo bude v zahraničnej politike robiť. Harrisová má nejaké skúsenosti, ale nie sú veľké. Ako viceprezidentka je v Bielom dome pri rozhodnutiach, ale napríklad je veľa krajín, ktoré ešte nenavštívila. Nevieme, akým situáciám by mohla čeliť ako prezidentka ani ako bude na ne reagovať.

Čítajte viac Globalizuje Putin vojnu proti Ukrajine? Vojaci KĽDR po boku Rusov prekračujú rubikon

Mnoho ľudí verí, že aj v prípadnom druhom volebnom období Trumpa bude jeho zahraničná politika takpovediac zvládnuteľná. Odvolávajú sa na to, ako to fungovalo, keď bol v Bielom dome v rokoch 2017 až 2021. Súhlasíte s týmto názorom?

Nie úplne. Pre USA sú základom zahraničnej politiky spojenectvá. Nehovorím len o NATO, ale aj o alianciách v Ázii. Ako som však už vravel, Trumpov pohľad na zahraničnú politiku je výrazne transakčný. Teda niečo za niečo. Trump rozmýšľa asi tak, že, áno, USA majú spojenectvá, ale veď by sme mohli dohodnúť aj s Ruskom. A keby sa to vyplatilo aj jeho rodine, tým lepšie. Podobné je to s Trumpovým vzťahom k Saudskej Arábii či k Severnej Kórei. Je viac zameraný na seba, pretože sa zdá, že robí veci, ktoré sú podľa neho dobré nielen pre krajinu, ale aj pre neho a jeho financie. Trump sa pozerá na svet, v ktorom dominujú megamiliardárski oligarchovia, a on tak trochu chce byť jedným z nich. Váži si ich viac ako kohokoľvek iného a chce, aby boli v podstate šťastní. A má pocit, že keď sa to stane, nebudú vojny a vyhneme sa konfliktom. Toto je pre Trumpa dôležitejšie, bez ohľadu na to, či to je, alebo nie je v záujme amerických spojencov.

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA? Kamala Harrisová Donald Trump Niekto iný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Kamala Harrisová 54,6% Donald Trump 43,4% Niekto iný 2,0%

Zostane Trump v NATO ako prezident?

Áno, to nás privádza k debate o Severoatlantickej aliancii. Trump verejne nehovorí, že chce odísť z NATO. No vraví, že z neho môže USA stiahnuť, keď Európa nebude viac prispievať na svoju obranu. V tomto je celkom konzistentný. Trump v prípade NATO tiež vidí veci transakčne. A, úprimne povedané, jeho politika trochu funguje a európske krajiny aliancie míňajú viac na obranu čiastočne preto, že Trump pohrozil odchodom z aliancie. Treba si uvedomiť, že exprezident neurobí nič len preto, že by mal dobré srdce. Ale ak bude Európa primerane investovať do obrany, bude to výhoda aj pre Spojené štáty. Takže predpokladám, že v prípade, že sa Trump vráti do Oválnej pracovne, bude pokračovať v tlaku, aby Európania dávali do armád viac peňazí a aby sa ešte výraznejšie podieľali na podpore pre Ukrajinu. Ale v prvom rade by sa Trump pokúsil o nejakú dohodu, aby ukončil vojnu. Neviem, či je to možné, ale, ako som povedal, verím, že to myslí pomerne vážne.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 65,7% Áno 25,3% Neviem 9,1%

Na jednej strane súhlasím s tým, že aj čiastočne pre Trumpa investuje Európa viac do obrany. Hoci je to v prvom rade pre ruskú hrozbu a začalo sa to už v roku 2014, teda pred jeho zvolením. Predstavte si však situáciu, že by Rusko zaútočilo na pobaltské krajiny. Urobil by Trump niečo, keby bol prezidentom? Pripomínam, že pobaltské krajiny míňajú na obranu dosť veľa peňazí.

Vieme, že vláda Bidena alebo Harrisovej by v prípade invázie podporila spojencov NATO. Ale pravdou je, že netušíme, čo by spravil Trump. Určite by ponúkol viac transakčný a menej systematický druh pomoci.