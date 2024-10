Naspäť do EÚ? Brexit nás poškodil, uviedol exminister. Povedal, kedy by sa mohli začať rozhovory o opätovnom vstupe do únie

Spojené kráľovstvo by mohlo začať rozhovory o opätovnom vstupe do Európskej únie o desať rokov. Ako referuje web The Guardian, tvrdí to britský labouristický politik Peter Mandelson. Tvrdí však, že tento proces by sa mohol udiať v prípade, ak by štáty EÚ boli ochotné zvážiť opätovné členstvo Británie v bloku.