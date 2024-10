ONLINE: Ukrajinská rozviedka bagatelizuje schopnosti Kórejčanov: Nikdy neboli v boji, sú mimo reality

Predstavitelia ukrajinskej rozviedky spochybnili kvalitu a bojovú schopnosť severokórejských vojakov, ktorí prichádzajú do Ruska. "Nikdy nebojovali v skutočnom boji a ich skúsenosti sú veľmi vzdialené realite moderného vedenia vojny," uviedli pre Financial Times.

6:30 Ukrajinské ozbrojené sily sa chystajú zmobilizovať ešte 160-tisíc ľudí do vojny s Ruskom, ktorá pokračuje tretí rok. Uviedol to pred ukrajinskými poslancami tajomník bezpečnostnej rady Oleksandr Lytvynenko. Agentúra AFP dala správu o chystanej mobilizácii do súvislosti s poslednými úspechmi ruských vojsk na východnom fronte a obavami, že by ruské vojská mohli posilniť severokórejskí vojaci.

„Celkovo bolo do obranných síl povolaných jeden milión a 50 000 občanov. Plánuje sa povolať ešte 160 000 ľudí,“ povedal Lytvynenko podľa denníka Ukrajinska pravda. Denník sa odvolal na priamy prenos z utorkového rokovania parlamentu, ktorý vysielal na internete poslanec Oleksij Hončarenko. Mobilizácia ďalších 160 000 mužov podľa Lytvynenka umožní doplniť ukrajinské jednotky na 85 percent ich tabuľkového stavu, dodal denník.

Napriek ťažkým stratám ruské sily v posledných týždňoch zvyšujú svoje úspechy, poznamenala AFP. Dobytie mesta Selydove predstavuje významný postup do blízkosti mesta Pokrovsk, ktoré predstavuje dôležitý dopravný uzol v ukrajinskej časti Doneckej oblasti na východe krajiny.

Dobytie celého regiónu vytýčil ako prioritu ruský prezident Vladimir Putin po tom, ako ruská armáda na začiatku vojny zlyhala pri pokuse o dobytie Kyjeva a následne musela ustúpiť na východ. Ale zhruba pred rokom Rusko znovu prevzalo iniciatívu, vzhľadom na nedostatok ľudí v ukrajinských jednotkách a otáľanie s poskytovaním západnej pomoci. Od začiatku októbra ruské sily dobyli 478 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.

Aby Kyjev čelil tomuto nepriaznivému vývoju, chystá mobilizáciu ďalších 160 000 mužov. Táto mobilizácia by mala byť rozložená do nasledujúcich troch mesiacov, napísala AFP s odvolaním sa na anonymný zdroj z bezpečnostných zložiek.

„Nikdy predtým neopustili svoju krajinu. Nikdy nebojovali v skutočnom boji a ich skúsenosti sú veľmi vzdialené realite moderného vedenia vojny,“ povedal pre denník vysoký predstaviteľ ukrajinskej spravodajskej služby.

Severokórejskí vojaci len „v posledných týždňoch“ v ruských výcvikových táboroch prvýkrát videli rôzne typy vražedných bezpilotných lietadiel, používaných na bojisku.

Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že veria, že Severokórejčanov by mohli Rusi použiť ako „potravu pre delá“, ktorí používajú brutálnu, ale účinnú útočnú taktiku – vyslať „masové vlny“ vojakov cez územie nikoho.

„Zapojili sa už do zákopovej vojny? Pochybujem o tom,“ povedal ďalší predstaviteľ ukrajinskej spravodajskej služby, ktorý podobne ako ostatní hovoril pod podmienkou anonymity.

Scott Boston, hlavný obranný analytik v Rand Corporation, uviedol, že takáto taktika by odradila Pchjongjang od vyslania kvalitnejších vojakov.

„Na výrobu klinca nepoužívate dobré železo,“ povedal Boston. „Nepošleš to najlepšie, ak majú len nakŕmiť štiepkovač,“ uviedol pre Financial Times.

Yang Uk, odborník na obranu z Asan Institute for Policy Studies v Soule, však spochybnil uskutočniteľnosť takejto stratégie vzhľadom na koordináciu potrebnú pre spoločné útočné operácie s ruskými jednotkami.

„Severokórejčania nebudú hovoriť po rusky a obe armády budú mať veľmi odlišnú strategickú kultúru, takže koordinácia s nimi a ich používanie ako ‚jednorazových jednotiek‘ by bolo veľmi riskantné a náročné,“ povedal.

„Keby som bol ruským veliteľom, použil by som (Severokórejčanov) na obranné operácie, ktoré by si vyžadovali oveľa menej času na prípravu,“ dodal Yang.

Jeden z ukrajinských predstaviteľov poznamenal, že ak by sa Severokórejčania použili ako útočné jednotky, boli by vystavení väčšiemu riziku zajatia, čo by rozbilo popieranie Moskvy a Pchjongjangu o ich angažovanosti v konflikte.

Vysoký predstaviteľ spravodajskej služby minulý týždeň pre Financial Times povedal, že Severokórejčania dostali falošné dokumenty, ktoré ich identifikovali ako Burjatov, domorodú skupinu na Sibíri, aby zakryli svoju identitu.

6:15 Kyjevom v noci na stredu otriasla séria explózií. Starosta mesta Vitalij Kličko informoval o ruskom dronovom útoku a následnom požiari, uviedla agentúra Reuters s tým, že zranených bolo najmenej deväť ľudí vrátane 11-ročného dievčaťa.

„Pohotovostné služby boli vyslané na miesto,“ uviedol Kličko na sieti Telegram. Svedkovia podľa Reuters hovorili o niekoľkých explóziách, ktoré zneli ako paľba protivzdušnej obrany.

Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá sú od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 pravidelne terčom útokov ruských dronov a rakiet. Ukrajina pravidelne žiada svojich spojencov o posilnenie protivzdušnej obrany. Za prioritu to označuje aj nemecký kancelár Olaf Scholz.

Nočné údery bezpilotných lietadiel ohlásilo tiež Rusko. To uviedlo, že zničilo 23 ukrajinských dronov vo viacerých regiónoch západného Ruska. Sedem dronov ruská armáda zničila nad Rostovskou oblasťou, štyri nad Kurskou oblasťou, štyri nad Smolenskou oblasťou a ďalšie potom nad Brjanskou, Belgorodskou a Orjolskou oblasťou.