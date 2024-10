Fico vystúpil v ruskej propagandistickej relácii, kritizoval spojencov Ukrajiny

Fico v programe na štátnom kanáli Rossija 1 obvinil európske mocnosti, že svojou podporou Ukrajiny len podnecujú pokračovanie vojny, ktorá ich v skutočnosti po takmer troch rokoch od invázie už nezaujíma, všimol si web idnes.cz. „Európska únia Ukrajincom hovorí: ‚Tu máte zbrane, tu máte peniaze, bojujte, len nás s tým neotravujte, my už s tou vojnou jednoducho nechceme mať nič spoločné,“ povedal Fico.

Čítajte viac Aká to „pocta“ z Kremľa. Maďarsko a Slovensko sú jediné krajiny EÚ, ktoré neohrozujú „ruské tradičné hodnoty“

Fico a Šmyhaľ sa stretli pri Užhorode: Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do EÚ Video Archívne video.

Zopakoval tiež ruský argument, že Rusi a Ukrajinci boli počas rokovaní v Istanbule blízko k mierovej dohode – ale vtedajší britský premiér Boris Johnson ju zmaril. „Dnes je predsa úplne jasné, že v apríli 2022 boli na stole skutočné dohody, ktoré mohli vojnu okamžite ukončiť. Ale niekto prišiel a povedal: Nie, nie, nie, nie, to nemôžete podpísať,“ vyhlásil Fico.

Ukrajinský šéf diplomacie o ruskej propagande Video Zdroj: Twitter D. Kulebu

Rusi vtedy Kyjevu predložili neprijateľné podmienky vrátane vnútenej neutrality a zoštíhlenia ukrajinskej armády. Keď sa vzápätí ich plán na bleskové obsadenie Kyjeva zosypal, museli na diktovanie mierových podmienok zabudnúť, pripomína český web. Istanbulský argument vytiahli opäť na začiatku tohto roka, keď zosilneli tlak v Donbase a na západných spojencoch sa naplno prejavila únava z vojny.

Čítajte viac VIDEO: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson, tvrdí Kuleba

Olga Skabejevová je jednou z najznámejších mediálnych tvárí ruskej diktatúry. Prominentná moderátorka si počas svojej kariéry vyslúžila prezývku „Železná panna putinovskej televízie“, vo svojom programe 60 minút napríklad označila masaker v Buči za podvod naaranžovaný západnými tajnými službami a vyzývala k demilitarizá­cii NATO.

Čítajte viac Prečo si šéf OSN podáva ruku s vojnovým zločincom? Guterresa kritizujú za stretnutie s Putinom

Čítajte viac Tucker Carlson o Putinových slovách: Jedna z najhlúpejších vecí, akú som kedy počul

Interview s Ficom avizovala ako exkluzivitu. „Prvýkrát v ruskej televízii! Exkluzívny rozhovor s lídrom krajiny NATO a EÚ – slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorý prežil pokus o atentát kvôli svojmu postoju k Ukrajine,“ napísala na svoj Telegram. Slovenského premiéra potom cez videomost pozvala na oslavy Dňa víťazstva do Moskvy.

Čítajte viac Čo si Putin naozaj myslí o vojne? Pred domácimi priznáva, že mu ide o nové územia, tvrdí ruský politik

„Veľmi rád. Poďakujem Červenej armáde, vojakom Červenej armády. Pri oslavách 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie som povedal, že maršal Konev si zaslúži pomník na Slovensku. Budem považovať za česť prísť do Moskvy a zúčastniť sa na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny a predovšetkým víťazstva nad fašizmom. Cítim to ako svoju osobnú povinnosť,“ uviedol Fico.

Spochybnil tiež správy, že sabotáž plynovodu Nord Stream zosnovala hŕstka ukrajinských vojenských predstaviteľov a podnikateľov, ktorí na nápad odpáliť podmorské potrubie prišli pri oslave úspechov ukrajinskej armády v máji 2022.

Čítajte viac Detaily útoku na Nord Stream: Profily páchateľov a ako vyhodili do vzduchu plynovody

Čítajte viac Zelenskyj útok na Nord Stream schválil, potom ho na nátlak CIA odvolal. Zalužnyj však rozkaz ignoroval

„Čo dnes čítame v novinách? Čítame, že si nejakí opití ukrajinskí dôstojníci povedali, že to vyhodia do vzduchu. Samozrejme trochu preháňam, ale predstavte si, ako priplávali k miestu, kadiaľ viedlo potrubie, skočili do vody, potopili sa niekoľko sto metrov, vzali bengálske ohne, pyrotechniku ​​a vyhodili to do vzduchu. Nezmysel,“ odmietol Fico správu denníka The Wall Street Journal, ktorý na základe svojich zdrojov zmapoval priebeh sabotáže.