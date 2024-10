Koncom októbra sa v centre Osla vykoľajila električka a narazila do obchodu s elektronikou. Počas incidentu boli zranení štyria ľudia vrátane vodiča, no našťastie šlo len o ľahké zranenia. Príčina vykoľajenia nie je zatiaľ známa, no nehoda spôsobila dopravné komplikácie, a polícia spolu s hasičmi zabezpečovali miesto nehody a nasmerovali cestujúcich na alternatívne trasy.