Zlý zajačik stojí za Harrisovou. Potopí Trumpa rasistický „vtip“?

Prieskumy veštia, že to bude extrémne vyrovnaný súboj. Harrisová v auguste ako demokratická nominantka nahradila úradujúceho prezidenta Joea Bidena, ktorý v júli ohlásil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie. Veľmi rýchlo začala vo výskumoch verejnej mienky porážať Trumpa, ale populistický republikán jej náskok v posledných týždňoch zmazal. Podľa viacerých modelov by momentálne Trump získal väčšinu v Zbore voliteľov, čo je kľúčové, hoci Harrisová určite bude mať celkovo vyšší počet hlasov.

O 47. prezidentovi USA sa rozhodne v siedmich prelietavých či kolísavých štátoch (swing states), v ktorých nie je jasné, ku komu sa prikloní väčšina voličov. Sú to Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin.

Na jednej strane demokrati asi pri pohľade na prieskumy vo swing states panikária. Podľa analýzy portálu Fivethirtyeight.com momentálne Harrisová o jeden percentuálny bod vedie iba v Michigane. V Nevade, Pensylvánii a Wiconsine je to remíza, v Severnej Karolíne má Trump náskok jeden bod a v Georgii a Arizone dva.

Karneval mizogýnie a rasizmu

No vyzerá to aj tak, že republikánska kampaň si tesne pred voľbami strelila vlastný gól, ktorý by dokonca mohol zásadne ovplyvniť celý výsledok. „Karneval sťažnosti, mizogýnie a rasizmu,“ opísal denník New York Times, ktorý v kampani podporil Harrisovú, Trumpov nedeľný predvolebný míting v newyorskej Madison Square Garden. „Trump vyplnil Madison Square Garden hnevom, jedom a rasistickými hrozbami,“ komentoval zhromaždenie republikánov liberálne naladený britský Guardian.

Trumpisti v New Yorku hovorili, ako treba demokratov vo voľbách zmasakrovať, že Harrisová je antikrist, prirovnali ju k prostitútke, ktorá má pasákov, a exprezident sľúbil, že ak vyhrá, hneď v prvý deň v úrade začne s masovými deportáciami nelegálnych migrantov. Hoci takáto rétorika očividne nie je pre republikánov problém, v Madison Square Garden sa stalo niečo, čo niektorí ľutujú.

Na mítingu totiž vystúpil aj komik Tony Hinchcliffe. Okrem iného si uťahoval z Hispáncov a povedal: Práve teraz je uprostred oceánu doslova plávajúci ostrov odpadu. Myslím si, že sa to volá Portoriko.

Prehrajú tieto dve vety Trumpovi voľby? Hinchcliffeove slová by možno v nejakej zábavnej relácii vyzneli len ako nepodarený a hlúpy vtip, no na predvolebnom zhromaždení sa z nich stalo politické vyjadrenie. A uvedomujú si to aj trumpisti, hoci kritikov obviňujú, že nemajú zmysel pre humor. No samotní republikáni vedia, že majú problém.

„Nie je to vtipné a nie je to pravda. Portoričania sú úžasní ľudia a skvelí Američania,“ napísal na sociálnej sieti Twitter republikánsky senátor z Floridy Rick Scott, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.

„Tento vtip neodráža názory prezidenta Trumpa ani kampane,“ uviedla vo vyhlásení poradkyňa republikánskeho kandidáta Danielle Alvarezová. No podľa amerických médií sa tím exprezidenta vopred pozrel na to, čo bude Hinchcliffe vo vystúpení hovoriť. Zakázali mu však jediné. Na adresu Harrisovej nemal povedať slovo cunt (p…).

Prečo je to dôležité? Obyvatelia Portorika nehlasujú v prezidentských voľbách. Nie je to štát, iba teritórium patriace USA. Samozrejme, Portoričania môžu voliť, ak žijú v iných amerických štátoch. Len v Pensylvánii ich je viac ako 472-tisíc. Dosť na to, aby ovplyvnili volebný výsledok, ak sa aj pre rasistický žart z Trumpovho predvolebného zhromaždenia rozhodnú dať vo väčšej miere hlasy Harrisovej.

„Šíri sa to komunitou ako požiar. Nie je najmúdrejšie uraziť ľudí – veľkú skupinu voličov tu v kolísavom štáte – a potom ísť k nim domov a žiadať o hlasy,“ povedal pre portál Politico Norberto Dominguez, šéf okresnej Demokratickej strany v pensylvánskom Allentowne, ktorý poznamenal, že v jeho rodine je polovica republikánskych a polovica demokratických voličov.

Roberto González, arcibiskup v portorickom hlavnom meste San Juan, vyzval Trumpa, aby sa za vtip ospravedlnil. Harrisovú podporil najväčší portorický denník El Nuevo Día.

„Je zbabelé urážať tých, ktorí sa nevedia brániť. Na nedeľnom podujatí neurazili len Portoričanov. Urážali aj Latinoameričanov, černochov a ženy. Nahnevaný dav kričal na prezidentskú kandidátku Demokratickej strany, že je prostitútka,“ pripomenuli noviny.

Pensylvánia pre Harrisovú?

Najviac však Harrisovej kampaň určite potešil portorický spevák Bad Bunny (Zlý zajačik) vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio. Raper je svetová megahviezda. V rokoch 2020 až 2022 bol najpočúvanejším umelcom na platforme Spotify.

Demokrati už dlho dúfali, že Bad Bunny ich podporí. Portoričanom pripomínali, že s Trumpom mali zlé skúsenosti. V roku 2017 zasiahol karibský ostrov hurikán Maria a zabil viac ako tritisíc ľudí. Republikán bol vtedy prezidentom a Portoriku nechcel poslať federálnu pomoc vo výške niekoľko miliárd dolárov. Namiesto toho sa stalo virálnym video, na ktorom Trump medzi ľudí, ktorých zasiahla prírodná katastrofa, rozhadzuje rolky toaletného papiera.

Bad Bunny v reakcii na Hinchcliffea zverejnil na Instagrame pre viac ako 45 miliónov sledovateľov nahrávku, na ktorej Harrisová vysvetľuje ekonomické plány pre Portoriko. V ďalšom videu s názvom Odpad, čo je jasná narážka na slová komika z Madison Square Garden, hovorí spevák o svojej domovine. „Bojujeme od prvého dňa našej existencie, sme definíciou srdca a odporu. Sme tu, sme tu, a pre tých, ktorí zabudli, kto sme, nebojte sa, hrdo vám to pripomenieme,“ vyhlásil Bad Bunny.

Harrisová podľa viacerých prieskumov stratila časť voličov latinskoamerického pôvodu, ktorí v roku 2020 podporili Bidena. Je možné, že rasistický vtip a podpora od hispánskych hviezd, ako sú Bad Bunny, Marc Anthony, Ricky Martin či Jennifer Lopez, tento trend zastaví, či dokonca zvráti?

„Odporúčania celebrít majú relatívne malý účinok. Samozrejme, v tesných voľbách – ako naznačujú prieskumy v prelietavom štáte, akým je Pensylvánia – by aj tento malý rozdiel mohol voľby ovplyvniť. Podpora celebrít zvyčajne funguje tak, že ľudí motivuje pozitívne. Niečo iné je, keď voliči hlasujú z hnevu. V Pensylvánii žijú státisíce Portoričanov. Všetci teda majú právo voliť. Vtipy o ostrove odpadkov pobúrili Portoričanov doma a aj v komunitách po celých USA. Toto by mohlo veľmi dobre pomôcť nakloniť štát ako Pensylvánia smerom k Harrisovej,“ povedal pre Pravdu Amilcar Antonio Barreto, expert na portorickú politiku a spoločnosť z Severovýchodnej univerzity v Bostone.