Von der Leyenová: Rozšírenie EÚ zostáva prioritou, Ukrajina je na dobrej ceste

Posudzovanie súladu ukrajinskej legislatívy s normami Európskej únie, ktoré sa začalo po júnovej medzivládnej konferencii, postupuje hladko, oznámila Európska komisia. Ak krajina splní všetky podmienky, rokovania o jednotlivých kapitolách združených do takzvaných klastrov by sa mohli začať už v roku 2025. Podľa šéfky EK Ursuly von der Leyenovej zostáva rozšírenie hlavnou prioritou novej exekutívy EÚ. Európska komisia zverejnila pravidelnú hodnotiacu správu o pokroku jednotlivých krajín na ceste do únie.