Deeskalácia vojny na Ukrajine? Kyjev a Moskva rokujú o zastavení útokov na energetické zariadenia

Ukrajina a Rusko vedú predbežné rozhovory o zastavení vzájomných úderov na energetickú infraštruktúru, napísal denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na svoje nemenované zdroje. Potenciálna dohoda by podľa denníka znamenala najvýznamnejšiu deeskaláciu vojny od začiatku roka 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin nariadil rozsiahlu inváziu do susednej krajiny. Kremeľ dnes informácie FT poprel.