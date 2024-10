Gubernátor Georgij Filimonov uviedol, že v oblasti je 71 percent úmrtí mužov v produktívnom veku spojených s konzumáciou alkoholu, vrátane ochorení, ako sú cirhóza pečene alebo srdcové choroby.

„Za jeden rok sa výskyt alkoholizmu zvýšil o 30 percent. To je desivý obraz,“ povedal v osemminútovom prejave zverejnenom na Telegrame s tým, že návrh zákona predstavuje naliehavú intervenciu na podporu verejného zdravia.

„Nemôžeme ľahostajne prihliadať, ako naši krajania zomierajú,“ povedal. „Ak obyvatelia vymierajú a vymierajú ako vo vojne, kto príde namiesto nich?“ dodal.

Návrh, ktorý rokuje miestny zákonodarný zbor, by umožnil obchodom predávať alkohol len medzi 12.00 a 14.00 h vo všedné dni, pričom predaj cez víkendy a sviatky by zostal nezmenený. Ak budú reštrikcie prijaté, vstúpia do platnosti 1. marca budúceho roka.

Demografické problémy v Rusku nadobudli na význame v súvislosti s vojnou proti Ukrajine, pripomenul Reuters. Oficiálne údaje zverejnené minulý mesiac ukázali, že pôrodnosť v Rusku klesla na najnižšiu úroveň za posledné štvrťstoročie. Podľa oficiálnych štatistík bola priemerná dĺžka života Rusov v minulom roku 73,1 roka. Podľa údajov štatistického úradu Eurostat z rovnakého roka sa občania krajín Európskej únie dožijú v priemere 81,5 roka.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí Rusko tradične k krajinám s najvyššou spotrebou alkoholu v Európe. Ruskí a sovietski predstavitelia sa predtým opakovane pokúšali zmeniť návyky Rusov spojené s pitím alkoholu, avšak s nie príliš veľkým úspechom.

„Dochádza k nenapraviteľným škodám na zdraví budúcich generácií, na ekonomike, na našom verejnom, spoločenskom a kultúrnom živote,“ uviedol Filimonov. „A to všetko sa deje v podmienkach mieru, nie na frontovej línii,“ dodal.

Kremeľ dnes uviedol, že o podobných obmedzeniach sa na federálnej úrovni neuvažuje. Reagoval tak na výrok jedného z poslancov dolnej komory ruského parlamentu, že podporuje postupné obmedzovanie predaja alkoholu v celom Rusku.

V roku 2010 schválil Vladmir Putin, vtedy v pozícii premiéra, obmedzenie predaja a výroby alkoholu, vyššie zdanenie a obmedzenie reklamy.

Mikuláš II., posledný ruský cár, zaviedol prohibíciu po začatí prvej svetovej vojny v roku 1914, pri ktorej bol zakázaný predaj tvrdého alkoholu vo väčšine podnikov. Sovietsky vodca Jozef Stalin zrušil prohibíciu v roku 1925 a znovu zaviedol systém štátneho monopolu na predaj vodky s cieľom zvýšiť príjmy štátnej pokladnice.