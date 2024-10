Prímerie v Libanone môže byť uzavreté v najbližších dňoch, dúfa libanonský premiér

Izrael a libanonské hnutie Hizballáh by mohli už "v najbližších hodinách či dňoch" dosiahnuť dohodu o prímerí, uviedol libanonský premiér Nadžíb Mikátí po rozhovore so zvláštnym americkým vyslancom Amosom Hochsteinom. Dodal, že v tomto ohľade správa "opatrný optimizmus". Izraelská verejnoprávna stanica Kan medzitým zverejnila návrh dohody, ktorý podľa nej presadzujú Spojené štáty a ktorý počíta s 60-dňovým obdobím, počas ktorého by bola pozdĺž hranice s Izraelom nasadená libanonská armáda.