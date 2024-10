Kim má novú medzikontinentálnu balistickú strelu, schopnú zasiahnuť USA

Informovali o tom tlačové agentúry s odvolaním sa severokórejskú štátnu agentúru KCNA, ktorá tak potvrdila predchádzajúce správy juhokórejských a japonských úradov. Strela, vyslaná pod ostrým uhlom smerom na východ, podľa Tokia nespôsobila žiadne škody a dopadla po po takmer hodinu a pol trvajúcom lete do Japonského mora. Stalo sa tak necelý deň po tom, ako Soul oznámil, že KĽDR zrejme pripravuje test medzikontinentálnej strely schopnej zasiahnuť územie Spojených štátov. Biely dom a americká armáda test odsúdili.

Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA (archívne video) Video

Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa agentúry KCNA priamo v mieste odpalu povedal, že nebezpečné kroky nepriateľov KĽDR len umocňujú potrebu posilňovať jadrové sily krajiny. Vyhlásil tiež, že Severná Kórea nikdy nezmení svoj postoj, pokiaľ ide o navyšovanie jej jadrového arzenálu.

Raketa bola vyslaná o 7:10 tamojšieho času (v stredu o 23:10 SEČ) pod veľmi ostrým uhlom smerom nahor z oblasti blízko hlavného mesta Pchjongjangu, oznámila najprv juhokórejská armáda. „Predpokladá sa, že ide o severokórejskú balistickú strelu dlhého doletu odpálenú pod vysokým uhlom,“ uviedol vo vyhlásení juhokórejský zbor náčelníkov štábov. Japonská vláda neskôr oznámila, že raketa dopadla do mora o 8:37 (0:37 SEČ).

Tokio ešte predtým uviedlo, že očakáva dopad strely mimo japonskej výlučnej ekonomickej zóny, zhruba 300 kilometrov západne od japonského ostrova Okuširi, čo je bližšie k pobrežiu Ruskej federácie.

Japonský minister obrany Gen Nakatani severokórejský test dôrazne odsúdil, keď podľa neho ohrozil nielen Japonsko, ale celé medzinárodné spoločenstvo. Strela vystúpila do výšky vyše 7000 kilometrov, zatiaľ čo na Zemi prekonala vzdialenosť asi len 1000 kilometrov, uviedol. Dodal, že doba letu bola vôbec najdlhšia zo všetkých raketových testov KĽDR, a mohlo by tak ísť o nový typ strely. Jeho rezort neskôr potvrdil, že išlo o medzikontinen­tálny typ balistickej strely.

Taktiež Spojené štáty označili testovanú zbraň za medzikontinentálnu balistickú raketu a test odsúdili s tým, že je porušením rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a môže „zbytočne“ viesť k eskalácii napätia. Najnovší test vo štvrtkovom vyhlásení odsúdilo tiež tichomorské velenie americkej armády a Severnú Kóreu vyzvalo, aby sa zdržala ďalších „nezákonných a destabilizujúcich činov“.

Juhokórejská vojenská rozviedka v stredu uviedla, že Severná Kórea sa podľa jej informácií chystá vykonať test medzikontinentálnej balistickej strely schopnej dosiahnuť pevninskú časť Spojených štátov. Podľa správy rozviedky však boli v oblasti len rozmiestnené mobilné odpaľovacie systémy, ale raketa na ne ešte nadobudla naloženú a test mal byť podľa nej vykonaný až v novembri, zrejme v čase amerických prezidentských volieb.

KĽDR vykonala už v minulosti množstvo testov balistických striel so strmou trajektóriou, tak aby strely dopadli v oveľa kratšej vzdialenosti oproti ich bežne zamýšľanému doletu, a to tak z bezpečnostných dôvodov, ako aj preto, aby sa vyhla politickým dôsledkom vyslania rakety ďaleko do Tichého oceánu, pripomenula agentúra Reuters. Vo všeobecnosti sa však považuje za to, že pre úspešný vývoj týchto striel je potrebné testovať odpaly s priamejšou štandardnou trajektóriou, ktoré preveria, či je bojová hlavica schopná návratu do atmosféry a zároveň udržania smeru k zamýšľanému ci­eľu.

Balistickú strelu KĽDR naposledy otestovala 18. septembra, medzikontinentálnu balistickú raketu potom vlani v decembri, vtedy išlo zrejme o strelu Hwasong-18 na tuhé palivo.

Rozvojom a testovaním vojenských rakiet KĽDR porušuje rezolúcia OSN. Bezpečnostná rada OSN sa však nedokáže zhodnúť na tvrdšom postupe proti Severnej Kórei kvôli postoju Ruska a Číny. Obe tieto krajiny majú ako stáli členovia Bezpečnostnej rady právo veta.

Severná Kórea za posledné dva roky výrazne navýšila počet raketových testov a prehĺbila tiež vojenskú spoluprácu s Ruskom. V poslednom čase vyslala do Ruska, ktoré už tretí rok vedie vojnu proti Ukrajine, až 11 000 vojakov, z ktorých asi 3 000 sa už zrejme presunulo k frontovým líniám. Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjo v stredu po stretnutí so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom vo Washingtone povedal, že Rusko by Severnej Kórei výmenou za jej vojakov vyslaných na Ukrajinu mohlo pomôcť s vývojom technológií pre taktické jadrové zbrane.