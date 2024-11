Kuriózna nehoda v nórskom Osle: Pozrite si, ako nešťastne sa tam vykoľajila električka

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Kuriózna nehoda električky v Nórsku Video Zdroj: iReportér: Antonín Stehna

Koncom októbra sa v centre Osla vykoľajila električka a narazila do obchodu s elektronikou. Počas incidentu boli zranení štyria ľudia vrátane vodiča, no našťastie šlo len o ľahké zranenia. Príčina vykoľajenia nie je zatiaľ známa, no nehoda spôsobila dopravné komplikácie, a polícia spolu s hasičmi zabezpečovali miesto nehody a nasmerovali cestujúcich na alternatívne trasy.

Rajecká Lesná - anjelská lavička Video Zdroj: mReportérka - Janka Chovanová

V Rajeckej Lesnej v okrese Žilina sa nachádza lavička s anjelskými krídlami, ktorá je obľúbeným miestom pre návštevníkov hľadajúcich jedinečný fotografický záber. Operadlo tvoria netradične umiestnené dosky, ktoré pripomínajú krídla či lúče svetla. Lavička s anjelskými krídlami v Rajeckej Lesnej je inšpirovaná duchovným významom obce, ktorá je známa ako pútnické miesto a každoročne privíta stovky návštevníkov. Stala sa symbolom pokoja a odpočinku, pričom jej umiestnenie v prírode pridáva k zážitku atmosféru harmónie a krásy okolia.

Severné Írsko a jeho severné pobrežie Video Zdroj: mReportérka: Liana

Severné Írsko je krajina Spojeného kráľovstva, nachádzajúca sa na severovýchode írskeho ostrova. Hlavným mestom je Belfast, ktorý je známy svojou priemyselnou históriou, najmä ako miesto, kde bol postavený Titanic. Oblasť ponúka bohatú kultúrnu a historickú rozmanitosť, vrátane pamiatok ako Giant's Causeway, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Po desaťročiach politických nepokojov, známych ako „The Troubles“, zažíva Severné Írsko v posledných rokoch stabilitu a rozvoj, čo z neho robí atraktívnu destináciu pre turistov. Krajina je známa aj nádhernou prírodou, dramatickými pobrežiami a malebnými dedinkami. Malú ochutnávku z častí severného pobrežia nám poslala naša mReportérka Liana.

