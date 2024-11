Bude v Bielom dome prvá dáma alebo prvý džentlmen?

Výsledok prezidentských volieb v USA, ktoré sa konajú už 5. novembra, rozhodne aj o ich osude. Ak by vyhral republikán Donald Trump, do Bieleho domu by sa po štvorročnej prestávke vrátila i jeho manželka Melania, ale v prípade, že by voliči dali prednosť demokratke Kamale Harrisovej, po boku americkej hlavy štátu by sa prvýkrát v histórii objavil "prvý džentlmen" Doug Emhoff. Čo je o nich známe?

Právnik z rande naslepo

Keď Joe Biden v júli tohto roka ohlásil, že sa už nebude uchádzať o znovuzvolenie do Bieleho domu, pre jeho viceprezidentku Kamalu Harrisovú nastala osudová chvíľa.

Vo svojej rezidencii vo Washingtone zažívala príval emócií, o ktoré sa však mohla podeliť iba s poradcami a niekoľkými príbuznými. Jej najbližší človek, dnes už 60-ročný manžel Doug Emhoff, pri nej nebol ani nezdvíhal mobil.

V sprievode priateľov a agentov tajnej služby sa práve bicykloval na opačnom konci USA, v Los Angeles, a telefón si nechal v aute.

Až keď ho ostatní upozornili, čo sa deje, vrátil sa a zapol mobil zahltený správami: „Zavolaj Kamale! Zavolaj Kamale!“ Emhoff sa jej teda rýchlo ozval a po prvých výčitkách z nej vyhŕklo: „Kde si? Potrebujem ťa,“ zaspomínal si neskôr na volebných mítingoch.

Emhoff, ktorý je teraz ako manžel viceprezidentky tzv. druhým džentlmenom, by po jej zvolení ako prvý muž obsadil miesto, aké dosiaľ patrilo iba ženám. Zároveň by bol prvou osobou židovského pôvodu na tomto poste.

Douglas Emhoff sa narodil v októbri 1964 v New Yorku. Jeho predkovia pochádzali z Poľska, otec pracoval ako návrhár dámskych topánok.

Keď mal chlapec 17 rokov, rodina sa presťahovala do Kalifornie, kde vyštudoval právo. Ako advokát potom zastupoval najmä klientov z oblasti zábavného priemyslu, ale aj obchodné reťazce či reklamné agentúry.

Je spoluvlastníkom právnickej kancelárie, kde zarábal vyše milióna dolárov ročne, no po tom, čo sa Harrisová stala viceprezidentkou, sa vzdal kariéry, aby jej mohol byť oporou a vyhol sa prípadným podozreniam z konfliktu záujmov.

Popri tom začal vyučovať právo na Georgetownskej univerzite. Známy je tiež ako bojovník proti antisemitizmu, podieľal sa i na tvorbe národnej stratégie proti tomuto znepokojujúce­mu javu.

Foto: SITA/AP, Erin Schaff Harrisová Kamala Harrisová na svoju prezidentskú kampaň za 24 hodín vyzbierala 81 miliónov dolárov. Na snímke s manželom Dougom Emhoffom.

Harrisová je jeho druhou ženou. Z prvého manželstva s filmovou producentkou Kerstin Mackinovou má dve deti. Keď v auguste tohto roka britský bulvárny denník Daily Mail informoval, že ju Emhoff kedysi podviedol, k dávnej nevere sa verejne priznal, ale pripomenul, že s Kerstin krízu prekonali a rozviedli sa až po nejakom čase.

Jeho zoznámenie s Harrisovou v roku 2013 bolo romantické. Spoločná známa im dohodla „rande naslepo“. Obaja mali vtedy 49 rokov a Harrisová pôsobila ako generálna prokurátorka amerického štátu Kalifornia.

„Ráno po našom prvom rande mi Doug poslal e-mail so zoznamom svojich voľných termínov na niekoľko nasledujúcich mesiacov,“ opísala Harrisová v knihe The Truths We Hold (2019).

Ako dodala, Emhoff tvrdil, že je už starý na nejaké hry, a tak priznal, že sa mu páči a chcel by zistiť, či by im to fungovalo. V auguste 2014 sa vzali a dodnes žijú v harmonickom manželstve.

„Kamala bola pre mňa tou pravou v dôležitej chvíli môjho života. A v tomto historickom momente nášho národa bude presne tou pravou prezidentkou,“ citovala BBC Emhoffove slová zo zjazdu demokratov v Chicagu.

Najhoršia v histórii

Ak sa víťazom volieb stane Trump, sprevádzať ho bude žena, ktorú Američania už dobre poznajú. A treba povedať, že z nej neboli práve nadšení.

Z Bieleho domu odchádzala ako najneobľúbenejšia prvá dáma v histórii prieskumov a aj štúdia Výskumného inštitútu Siena College ju vyhlásila za najhoršiu zo 40 hodnotených manželiek amerických prezidentov.

Príbeh Melanie Trumpovej pritom pripomína splnenie amerického sna – obyčajné dievča z malého Slovinska, kde žije len 2,1 milióna ľudí, to dotiahlo na prvú dámu v tretej najväčšej krajine sveta s 335 miliónmi obyvateľov.

Foto: SITA/AP, Evan Agostini Donald Trump a jeho manželka Melania Donald Trump a jeho manželka Melania v roku 2008.

Na svet prišla v apríli 1970 ako Melanija Knavs vo vtedajšej Juhoslávii. Jej otec, člen komunistickej strany, pracoval ako šofér, matka sa živila navrhovaním detského oblečenia. Vďaka tomu získala vzťah k móde a v pätnástich odišla študovať priemyselný dizajn do Ľubľany.

Práve tam si ju v januári 1987 všimol fotograf Stane Jerko, ktorý ju uviedol do sveta modelingu. Ako si neskôr zaspomínal, v tom čase bola tichá a bojazlivá, nemala nijaké ambície.

Keď padla železná opona, zanechala štúdium architektúry a rozhodla sa pre kariéru modelky. Pod menom Melania Knauss pracovala v Miláne aj v Paríži, kým ju majiteľ istého módneho domu v roku 1996 nepozval do New Yorku.

Foto: SITA/AP, Carolyn Kaster Trump Turkey Pardon Prvá dáma Melania Trump v novembri 2018.

Tam sa v septembri 1998 na jednom večierku zoznámila s bohatým podnikateľom Donaldom Trumpom. V januári 2005 sa stala jeho treťou manželkou a v marci nasledujúceho roka mu porodila syna Barrona. O štyri mesiace získala americké občianstvo.

Keď Trump v roku 2016 oznámil prezidentskú kandidatúru, do kampane sa príliš nezapájala. Veľmi sa jej dotklo, že novinári na ňu vytiahli staré fotky, na ktorých pózovala nahá.

Na republikánskom zjazde si zase vyrobila hanbu, keď sa zistilo, že vo svojom prejave použila celé časti príhovoru Michelle Obamovej z roku 2008. Po manželovom víťazstve sa do Bieleho domu neponáhľala, zopár mesiacov žila v New Yorku.

Ako prvá dáma neoslnila. Nikdy nebola dobrou rečníčkou. Počas prvého roka mala iba osem prejavov, kým Laura Bushová ich za rovnaký čas stihla 42 a Obamová dokonca 74.

Trumpová ani nebola veľmi aktívna. Oficiálne väčšinou navštevovala nemocnice a detské zariadenia. Pri viacerých cestách vyvolala rozruch či posmech nevhodne zvoleným oblečením, ako aj nápismi na ňom.

Napríklad pri návšteve detského útulku a zariadení pre migrantov v Texase mala na sebe bundu so sloganom: „Naozaj je mi to jedno, a vám?“ Po výhradách, či tým myslela mexické deti, napokon vyhlásila, že to bolo namierené proti jej kritikom.

Foto: SITA/AP donald trump, melania trumpová Manželský pár Trumpovcov v Bielom dome.

Musela sa vyrovnať aj so škandálmi svojho manžela. „Nesústreďujem sa na to. Som matka a prvá dáma. Sú oveľa dôležitejšie veci, ktorými sa musím zaoberať,“ odpovedala televízii ABC na otázku, ako vníma manželove sexuálne aféry.

Zakaždým sa ho zastala, ale napätie medzi nimi bolo vidieť aj na oficiálnych podujatiach. Neraz ju preto zastupovala Ivanka, Trumpova dcéra z prvého manželstva. Napriek tomu, že sa viackrát špekulovalo, či Melania nepožiada o rozvod, však vydržali spolu.

Trumpová je prvá naturalizovaná Američanka, ktorá sa stala prvou dámou, druhá cudzinka na tomto poste a druhá katolíčka po Jacqueline Kennedyovej.

„Každý krok v mojom živote znamenal iný obrat… To všetko ma viedlo k tomu, aby som ako prvá dáma slúžila nášmu veľkému národu,“ uviedla vzletne pre britský časopis Tatler.