Guličky z konského mäsa? Nemci našli novú lahôdku. Výrobca nestíha pokryť dopyt

Premnožené mývaly v Nemecku môže vyriešiť spracovanie ich mäsa a kostí na salámy, klobásy a polievky, myslí si predajca údenín z nemeckého Saska-Anhaltska. Novinku predstavil už vlani a zažíva vďaka nej zvýšený dopyt po svojom tovare, napísal server The Times.

Michael Reiss, lovec a predajca údenín v mestečku Kade, asi 90 kilometrov západne od Berlína, zaznamenal v posledných mesiacoch prudký nárast obľuby pochúťok z medvedíkov čistotných. Štyridsaťšesťročný Reiss predáva mäso týchto invazívnych šeliem ako kuriozitu od roku 2023, kedy ho predstavil na najväčšom svetovom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu v Berlíne.

"Ohlasy boli také veľké, že sme sa ich (mývalov) rozhodli zaradiť do nášho sortimentu. Predtým som zdochliny zakaždým vyhadzoval. Mýval má jemnú chuť. Je ťažké ju popísať, ale keď si dáte jednu z mojich klobás a potom klobásu z mývala, spoznáte rozdiel. Díval som sa do tisícok tvárí pri mojom stánku a všetky vyzerali spokojne,“ uviedol Reiss.

Jeho obchod je podľa neho prvým v Nemecku a možno aj v Európe, ktorý ponúka popri produktoch z diviny a diviaka aj výrobky z medvedíkov čistých medvedíkov: okrem klobás medzi ne patrí lančmít, jaternica alebo soljanka, čo je hustá a kyslá polievka varená z kostí týchto cicavcov. Mývalie mäso je vraj samo o sebe príliš mäkké na to, aby sa z neho dala urobiť saláma, a tak ho na tento účel zmiešal so zverinou.

Mývalie klobásy sa zatiaľ do supermarketov nedostali. To by sa však mohlo zmeniť, ak terajší výskum v Berlíne potvrdí, že mäso šeliem vďaka mastným kyselinám prospieva zdraviu rovnako ako iné superpotraviny. Reiss nebude mať problém ani s dodávkami mäsa, pretože sa tento druh v Nemecku rozmnožuje vysokou rýchlosťou.

