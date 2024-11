Povodne v Španielsku majú už 200 obetí, pre rabovanie zadržali desiatky ľudí

Na pomoc s pátraním po nezvestných a s odstraňovaním následkov najhorších záplav v krajine za niekoľko desaťročí dnes poslalo španielske ministerstvo obrany ďalších 500 vojakov. Celkom ich tak pomáha vo Valencii už 1700. Voda a bahno poškodili cesty, strhali mosty, zaplavili domy a v uliciach sú stále stovky zničených áut, ktoré prívalové dažde zmietli z komunikácií. Valencijská vláda sa dnes tiež poďakovala dobrovoľníkom za pomoc, ale vyzvala ich, aby nejazdili do postihnutých oblastí, pretože tým ďalej komplikujú prevádzku na zničených cestách a obmedzujú prejazd záchranných zložiek.

Minister dopravy Óscar Puente povedal, že dúfa v obnovenie prevádzky na vysokorýchlostnej železnici medzi Valenciou a Madridom do dvoch týždňov, hoci predtým hovoril až o troch týždňoch. Dnes uviedol, že niektoré úseky nie sú tak poškodené, ako sa pôvodne ministerstvo domnievalo. Skeptický bol ale pri prímestských vlakoch do Valencie. Tri z piatich liniek majú podľa neho dlhé úseky veľmi poškodené a potrvá „mesiace“, kým budú opravené. Na zvyšných dvoch by ale mohla byť prevádzka obnovená čoskoro.

Obete musia identifikovať vo výstavisku

V celom Španielsku pokračuje trojdňový štátny smútok, ktorý vláda vyhlásila od štvrtka do soboty. K najhoršie postihnutým valencijským mestám patrí obec Paiporta, kde kvôli záplavám zomrelo 62 ľudí a ďalší sú nezvestní.

Počet obetí v regióne Valencie je tak vysoký, že kapacity priestorov mestského súdu pre identifikáciu obetí už nestačí a mesto preto vyčlenilo na tento účel pavilón veľtržného paláca vo Valencii.

Aj dnes meteorológovia vyhlásili v niektorých oblastiach druhý a niekde aj prvý stupeň varovania pred silnými dažďami. Pršať má na západe Andalúzie, na severovýchode Valencie, v Katalánsku či na Baleárach. Druhý najvyšší stupeň varovania dnes vydala španielska meteorologická agentúra Aemet pre dva z Baleárskych ostrovov – Malorku a Menorku, kde sa dnes popoludní očakávajú búrky a intenzívne dažde. Tamojšie úrady už kvôli tomu oznámili od 14.00 h uzavretie parkov a cintorínov.

Miestne médiá tiež informovali, že polícia do utorka zadržala päť desiatok ľudí kvôli rabovaniu obchodov v oblastiach zasiahnutých záplavami vo Valencii.