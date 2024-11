ONLINE: Zelenskyj sa sťažuje: Svet sa len prizerá Kórejčanom v Rusku. NY Times: Ukrajina má vojakov na 6 až 12 mesiacov vojny

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 983 dní Ruský Tiger skončil na šrot po útoku ukrajinského dronu Video

8:19 Ako Rusko postupuje, Spojené štáty sa obávajú, že Ukrajina vstúpila do krutej fázy vojny, napísal americký denník The New York Times v titulku svojho článku. Dodávky zbraní podľa oficiálnych vojenských predstaviteľov už nie sú hlavnou nevýhodou Ukrajiny, dodáva v podtitulku.

Americkí vojenskí a spravodajskí predstavitelia dospeli k záveru, že vojna na Ukrajine už nie je v patovej situácii, keďže Rusko neustále získava a pocit pesimizmu v Kyjeve a Washingtone sa prehlbuje.

Pokles morálky a otázky, či americká podpora bude naďalej pokračovať, predstavuje hrozbu pre vojnové úsilie Ukrajiny. Ukrajina stráca územia na východe a jej sily v Rusku boli čiastočne stiahnuté späť.

Ukrajinská armáda bojuje s náborom vojakov a vybavením nových jednotiek. Počet ľudí, ktorých bude mať Ukrajina na bojisku k dispozícii, podľa názoru jedného predstaviteľa, vydrží na šesť alebo maximálne dvanásť mesiacov vojny.

„Počet jej vojakov zabitých v boji, približne 57 000, predstavuje polovicu strát Ruska, ale stále je to významné pre oveľa menšiu krajinu,“ uviedol americký denník. Aj v Rusku sa zvyšuje nedostatok vojakov a zásob, povedali západní predstavitelia a ďalší odborníci. A Rusi za zisky z vojny platia veľkú cenu, píše New York Times.

Niektorí predstavitelia si ale myslia, že ak americká podpora Ukrajine zostane silná až do budúceho leta, Kyjev môže využiť slabé stránky Ruska – očakávaný nedostatok vojakov a tankov, uvádza The New York Times.

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojencov, aby sa prestali prizerať a podnikli kroky proti vojakom KĽDR v Rusku skôr ako sa zapoja do boja proti Ukrajine. Žiadal preto nasadenie zbraní s dlhým dosahom, informovala agentúra Reuters.

„Prvé tisícky vojakov zo Severnej Kórey sa nachádzajú neďaleko ukrajinských hraníc. Ukrajinci budú nútení brániť sa im a svet sa bude opäť len prizerať,“ vyhlásil Zelenskyj vo videu zverejnenom prostredníctvom sociálnej siete Telegram.

Ukrajinský prezident uviedol, že Ukrajina pozná presnú polohu všetkých severokórejských jednotiek v Rusku, západní spojenci však ukrajinskej armáde nedodali zbrane s dlhým dosahom potrebné na zásah proti nim.

„Namiesto dodania ďalekonosných zbraní sa Amerika iba prizerá, Británia sa iba prizerá, Nemecko sa iba prizerá,“ dodal Zelenskyj.

„Každý, kto si skutočne neželá rozšírenie ruskej vojny proti Ukrajine… sa nesmie iba prizerať. Musí konať. Slová o neprípustnosti eskalácie a rozšírenia konfliktu musia ísť ruka v ruke so skutkami,“ uviedol ukrajinský prezident.

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken vo štvrtok uviedol, že v Rusku sa nachádza 10.000 vojakov KĽDR. Až 8000 z nich sa nachádza na juhu Kurskej oblasti, kde ukrajinské jednotky v Auguste podnikli ofenzívu.