Mŕtvych je už 211. Po povodniach posiela vláda do Valencie ďalších 10-tisíc vojakov a žiada EÚ o pomoc

Počet mŕtvych po utorkových bleskových záplavách na juhovýchode Španielska stúpol na najmenej 211. Dnes to podľa agentúry AFP uviedol španielsky premiér Pedro Sánchez. Zároveň oznámil, že do postihnutej oblasti vyšle na pomoc miestnym obyvateľom ďalších 10-tisíc vojakov a policajtov.

Záchranné zložky nasadené v mieste doteraz „lokalizovali a napočítali 211 mŕtvych“, uviedol Sánchez. Dodal, že pátranie po nezvestných pokračuje. Španielsky premiér tiež požiadal Európsku úniu o pomoc pri odstraňovaní následkov smrtiacich povodní.

Španielsko komunikuje s Európskou komisiou a začalo konanie, v rámci ktorého požiada o pomoc z Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) a taktiež využitie ďalších zdrojov na podporu z Únie, spresnil na tlačovej konferencii v Madride.

Voda v noci z utorka na stredu zmietla v okolí Valencie všetko, čo jej stálo v ceste. Záchranári stále hľadajú telá v uviaznutých autách a v premočených budovách. Celkový počet nezvestných nie je známy. Husté bahno, ktoré pokrýva ulice a domy v najhoršie postihnutých obciach, pomáhajú odpratávať tisíce dobrovoľníkov. Aktuálne sa na záchranných prácach podieľa približne 2000 vojakov, takmer 2500 príslušníkov civilnej gardy a 1800 príslušníkov štátnej polície.

„Je to najväčšia operácia ozbrojených síl v Španielsku v mierovom období," uviedol Sánchez. Jednou z priorít armády je okrem pátrania po nezvestných aj znovuotvorenie ciest, aby bolo možné dopravovať pomoc. Cesty v postihnutých obciach blokujú odplavené vozidlá a trosky.

Úrady od utorkovej noci zaznamenali prípady rabovania a krádeží. Polícia oznámila, že už zadržala niekoľko desiatok osôb, z ktorých niektorých vzala do väzby.

„Cítime sa opustene, je tu mnoho ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nie je to len môj dom, sú to všetky domy. Vyhadzujeme nábytok, vyhadzujeme všetko,“ povedala agentúre Reuters 74-ročná Emilia, majiteľka obchodu na predmestí Valencie. „Kedy príde pomoc, ktorá by nám zaistila chladničky a práčky? Pretože si nemôžeme ani vyprať oblečenie a nemôžeme sa ani osprchovať,“ dodala.

Päťdesiatdvaročná zdravotná sestra María José Gilabertová, ktorá žije na rovnakom predmestí, však uviedla, že pomoc prichádza z celého Španielska. Ľudia podľa nej nie sú zdrvení kvôli nedostatku pomoci, ale kvôli tomu, že bude ešte dlho trvať, kým sa oblasť stane znovu obývateľnou, napísala agentúra Reuters.

Záplavy sa stali najhoršou prírodnou katastrofou v živej pamäti krajiny. Dneškom končí trojdňový štátny smútok, ktorý kvôli nim vláda vyhlásila. Tisíce ľudí naďalej ostáva bez elektriny, vody a potravín. Podľa Sáncheza ide o druhú najsmrteľnejšiu povodeň v Európe v tomto storočí. Vo viacerých regiónoch Španielska očakávajú výdatné dažde až do nedele.