Čelíme jednému z najväčších útokov Rusov, uviedol generál Syrskyj. Rúca sa východný front?

Kyjev o stretnutí dnes informoval na sociálnych sieťach bez uvedenia dátumu či miesta stretnutia. Česká armáda na sieti X uviedla, že Řehka so Syrským riešil bezpečnostnú situáciu a hlavne prehĺbenie spolupráce oboch armád. Navštívil aj výcvikové stredisko operátorov dronov a vzdal pamiatku padlým vojakom v Charkove.

„Informovali sme českých kolegov o situácii na fronte, ktorá je naďalej zložitá,“ uviedol na facebooku ukrajinský generálny štáb a pripojil fotografiu Syrského s Řehkou. „Česká republika je verným spojencom Ukrajiny a dala podnet k mnohým zásadným iniciatívam,“ dodala ukrajinská armáda s poďakovaním Prahe za podporu.

Česká muničná iniciatíva získava pre Ukrajinu delostreleckú muníciu v krajinách aj mimo Európskej únie. Česko na iniciatíve spolupracuje najmä s Holandskom a Dánskom. Česko podľa premiéra Petra Fialu (ODS) naplní do konca roka cieľ dodať v rámci iniciatívy Ukrajine 500-tisíc kusov veľkorážovej munície.

Ruská ofenzíva začala pred rokom a Rusi medzitým dobyli mestá Avdijivka a Vuhledar. Na konci tohto októbra ukrajinské sily zažili jeden z najhorších týždňov, keď Rusi postúpili k okraju miest Toreck a Časiv Jar a tiež dobyli mesto Selydove, napísal v súvislosti so Syrského výrokmi server Meduza.

Rekordné zisky

Ruská armáda výrazne zrýchlila tempo svojej ofenzívy v Doneckej oblasti a za prvé dva jesenné mesiace dokázala ovládnuť územie o rekordnej rozlohe od začiatku vojny, napísal server BBC News. Pripomenul, že napríklad generál Dmytro Marčenko, ktorý na začiatku vojny velil obrane Mykolajiva, hovorí dokonca o zrútení frontu kvôli chýbajúcej munícii aj živej sile. Tézu o rúcaní frontu v Donbase okamžite prevzala ruská propaganda a aj niektorí ukrajinskí politici.

Selydove sa ukrajinským silám dlho darilo brániť, ale v druhej polovici októbra sa ruským vojakom podarilo obranu obísť po krídlach, odrezať ju od zásobovania a potom nasledoval útok priamo na mesto. Ukrajinské sily radšej ustúpili, aby neupadli do obkľúčenia. Pád Selydove otvoril ruským silám cestu k útoku na južné krídlo obrany Pokrovska a k postupu k severnému okraju Kurachova, pripomenula BBC.

Postup Rusov je pomalý

Pokrovsk je zatiaľ od frontu vzdialený šesť kilometrov. Podľa ruských blogerov sa ruské sily teraz snažia uchytiť na južnom okraji Kurachove, zatiaľ čo ukrajinské velenie posiela k obom mestám posily. Je možné, že Rusi opäť nezaútočia priamo, ale pokúsia sa mestá najprv obísť po krídlach.

„Vo výrokoch o rúcaní frontu hovoria hlavne emócie, ale k reálnemu zrúteniu je ďaleko,“ povedal BBC izraelský vojenský expert David Gendelman. Ide podľa neho skôr o organizovaný ukrajinský ústup za situácie, keď má nepriateľ výraznú prevahu, ale ruský postup zostáva relatívne pomalý. Počas vojny sa front zatiaľ zrútil len raz – a to na ruskej strane na jeseň 2022, kedy sa ukrajinským silám podaril prielom v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Teraz ukrajinskej armáde podľa Gendelmana chýbajú predovšetkým vojaci, a to Rusom umožňuje prenikať medzerami v obrane či preraziť cez vyčerpané jednotky.

Pokrovsk a Kurachove by bolo možné krátkodobo udržať, ale na úkor predčasného nasadenia záloh, ktoré si ukrajinské velenie šetrí na protiofenzívu, myslí si ukrajinský analytik Mykola Sunhurovskyj. Zdroj BBC z ukrajinského politického vedenia pripustil, že situácia na fronte je „veľmi zlá, ale nie je to katastrofa“. Pokrovsk a Kurachove by mohli padnúť v najbližších mesiacoch, ale hlavným cieľom je zachovať ukrajinskú štátnosť a nepripustiť stratu žiadneho oblastného centra, zdôraznil. Podľa BBC ide o Cherson a Záporožie, ktoré ruský prezident Vladimír Putin označuje za „ruské územie“.