Narodeninový deň je tým najsmrteľnejším v roku, ukázala štúdia. Zomierajú viac muži alebo ženy?

Na základe údajov z rokov 1994 až 2023 francúzsky štatistický úrad Insee ukázal, že deň narodenín má najvýraznejšiu odchýlku v počte úmrtí. Na deň narodenín pripadá o 6,3 percenta úmrtí viac ako inokedy v roku. Pri ostatných dňoch sa pritom odchýlka drží v rozmedzí do dvoch percent. Napríklad zomrieť deň pred narodeninami nevykazuje žiadnu odchýlku v porovnaní s priemerom roka, zatiaľ čo deň po narodeninách je pravdepodobnosť vyššia len asi o jedno percento. Narodeniny sú teda z tohto hľadiska zďaleka najsmrteľnejším dňom v roku.

Miera odchýlky však nie je u všetkých skupín rovnaká. Častejšie na narodeniny umierajú muži ako ženy. Miera sa tiež mení s vekom. Najvyššia je medzi ľuďmi od 18 do 39 rokov, potom s vekom klesá. Výnimku tvoria ľudia, ktorí sa dožijú 100 rokov. U nich je o 29 percent úmrtí viac v deň narodenín ako inokedy v roku. „Nadúmrtnosť v deň narodenín je mimoriadne vysoká pre úmrtie na cestách a doma,“ uvádzajú francúzski štatistici.

Insee poukazuje na to, že spomínaný ‚birthday effect‘ štatistici zaznamenali v štúdiách vo Švajčiarsku či v Spojených štátoch. Vo Švajčiarsku sociológovia fenomén čiastočne vysvetľovali rizikovým správaním a excesmi pri oslavách narodenín, čomu by mohlo napovedať aj to, že fenomén je častejší práve u mladších ľudí. V Japonsku potom štatistici poukázali, že v deň narodenín sú častejšie samovraždy.

„Napriek horúčavám je leto výrazne menej smrteľnejšie ako zima,“ uvádza Insee na základe dát z obdobia 2004 až 2023. Jún, júl a august zostávajú mesiacmi, keď sú najnižšie počty denných úmrtí vo Francúzsku. Výnimkou je skupina mladých ľudí od 18 do 29 rokov, pre ktorých je leto fatálnejšie ako zima. Deň, kedy sa vo Francúzsku najmenej umiera, je 15. august. Naopak nadpriemerne sa vo Francúzsku umiera od novembra do apríla. Najviac úmrtí potom pripadá na 3. januára. Za rozdiel medzi letom a zimou podľa štatistikov zrejme môžu sezónne choroby.