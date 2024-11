ONLINE: Zelenskyj: Šáhidy sú stále plné amerických, európskych a čínskych súčiastok

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 984 dní Ruskí vojaci trénujú boj v mestských oblastiach Video Zdroj: MO RF

7:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyslovil poľutovanie, že napriek sankciám sú v ruských zbraniach stále západné aj čínske komponenty.

„V októbri bolo proti Ukrajine, proti našim ľuďom použitých viac ako dvetisíc dronov Šáhid. Doslova, každý jeden deň. Tento počet dronov Šáhid znamená viac ako 170 000 kompo­nentov, pri ktorých mali byť zablokované ich dodávky do Ruska. Mikročipy, mikrokontroléry, procesory a množstvo rôznych častí, bez ktorých by tento teror jednoducho nebol možný. Toto všetko sa dodáva Rusku zo zahraničia. A bohužiaľ, aj od spoločností v Číne, Európe, Amerike – množstvo mikropríspevkov k neustálymu ruskému teroru. A to znovu a znovu vracia svet späť k potrebe oveľa viac pracovať na kontrole exportu špeciálnych komponentov a zdrojov. Zabrániť Rusku obísť sankcie, ktoré boli dlhodobo uvalené na Rusko za túto vojnu,“ napísal na sociálnej sieti.

To isté sa týka aj rakiet, tiež majú komponenty z iných krajín, pripomenul Zelenskyj. „Boj proti ruským úderom znamená okrem iného boj o moc sankcií proti Rusku. Treba zvýšiť sankcie, musia byť účinné. A každý plán na obchádzanie sankcií je zločin proti ľuďom a svetu. Práve takéto schémy umožňujú Rusku pomôcť budovať silu iránskeho a severokórejského režimu. Toto je globálna hrozba. A len globálny špeciálny tlak ho dokáže prekonať,“ tvrdí Zelenskyj.

7:13 Po ruskom dronovom útoku vypukol v Kyjeve požiar, oznámil v nedeľu šéf kyjevskej správy Serhij Popko, informuje agentúra Reuters.

„Informácie o rozsahu požiaru, škodách alebo možných zraneniach sa upresňujú,“ uviedol Popko na sieti Telegram.

Podľa agentúry Reuters nebolo bezprostredne jasné, či požiar vo štvrti Ševčenkivskyj v centre hlavného mesta spôsobil priamy zásah dronu alebo padajúce úlomky zostreleného bezpilotného lietadla.

Na miesto požiaru boli vyslané záchranné tímy, oznámil kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Štvrť Ševčenkivskyj je rušná oblasť s množstvom reštaurácií, univerzít a turistických atrakcií, píše Reuters.

Kyjev, jeho okolie a prevažná časť východnej Ukrajiny bola podľa upozornení, ktoré ukrajinská armáda zverejnila na sociálnej sieti, počas noci v prerušovanom stave leteckého poplachu.

7:10 Rusko obvinilo Ukrajinu, že sabotuje výmenu vojnových zajatcov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová v sobotu podľa agentúry TASS uviedla, že Moskva ponúkla tento rok Kyjevu odovzdať výmenou 935 ukrajinských vojnových zajatcov, ale Kyjev podľa nej prijal len 279. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec v reakcii vyzval Rusko, aby mu poskytlo zoznam Ukrajincov, ktorých je ochotné vymeniť.

„Rusko nikdy neodmietalo dialóg o výmene vojnových zajatcov,“ povedala v sobotu novinárom Zacharovová a opačné tvrdenia označila za klamstvá, ktorých snahou je zdiskreditovať Rusko. To vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, s ktorou odvtedy vedie vojnu.

Lubinec podľa agentúry Reuters v reakcii na vyjadrenia Zacharovovej napísal na sieti Telegram, že by „rád dostal“ od Ruska zoznam všetkých ukrajinských vojnových zajatcov, ktorých je Ruská federácia pripravená urýchlene vrátiť domov. „Vždy sme pripravení vymeniť vojnových zajatcov!“ dodal.

Kyjev a Moskva si od roku 2022 vymenili už niekoľko tisíc vojnových zajatcov. Naposledy minulý mesiac, 18. októbra, prepustili 95 ruských vojakov a 95 ukrajinských vojakov. Výmenu podľa ruských zdrojov pomohli sprostredkovať Spojené arabské emiráty, ktoré to predtým urobili už viackrát. Predchádzajúca rusko-ukrajinská výmena zajatcov sa uskutočnila v polovici septembra, keď obe strany prepustili každá 103 osôb. V septembri Lubinec uviedol, že od ruskej invázie vo februári 2022 sa uskutočnilo 57 výmen zajatcov a do vlasti sa podarilo vrátiť 3672 Ukrajincov a Ukrajinek.