Akt ľudskosti: Po povodni zaplavilo Valenciu 100-tisíc dobrovoľníkov

Cez stotisíc dobrovoľníkov sa v sobotu zhromaždilo v areáli múzea umenia a vied v španielskej Valencii, aby v desiatkach autobusov následne odišlo pomáhať ľuďom postihnutým utorkovými bleskovými povodňami. Tie si vyžiadali na juhovýchode Španielska len vo Valencii 210 obetí a ďalšie tri ženy zomreli kvôli nim v Andalúzii a Kastílii-La Mancha. Neupresnený počet ľudí je však stále nezvestný. V piatok sa podarilo zachrániť živú ženu, ktorá strávila v aute v hromade vrakov tri dni so svojou mŕtvou švagrinou, informovali miestne médiá.

Ženu z auta v obci Benetússer pri meste Valencie zachránili pri odstraňovaní vrakov z cestného podjazdu, keď začuli volanie o pomoc. Žena bola potom okamžite odvezená do nemocnice.

Jednou z najhoršie postihnutých obcí je mesto Paiporta, ktoré má asi 29 000 obyvateľov a kde bolo nájdených po povodniach už vyše 70 mŕtvych. Jeho starostka Maribel Albalatová uviedla, že má obavy, že tento počet ešte porastie. Podľa nej sa do niektorých častí mesta stále nemohli dostať hasiči s ťažkou technikou. „Sú tam telá, autá s telami, je to veľmi ťažké,“ uviedla starostka. Podľa nej sa záchranári nedostali ani do radu garáží, v ktorých tiež môžu byť mŕtvi.

V mestečku Chiva, ktoré tiež povodne veľmi zničili, sa v sobotu pri odpratávacích prácach 19 ľudí priotrávilo v jednej z garáží po tom, ako sa pokazilo vodné čerpadlo. Väčšina boli dobrovoľníci.

Valencijská regionálna vláda pre dnešok z organizačných dôvodov obmedzila na dvetisíc počet nových dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú do Valencie. Vyzvala tiež, aby ľudia sami nejazdili pomáhať do najhoršie postihnutých oblastí a neblokovali tak cesty pre záchranné zložky.

Aj dnes sa navyše na juhovýchode a východe Španielska očakávajú zrážky, meteorologická agentúra Aemet vyhlásila druhý najvyšší stupeň varovania v častiach Valencie, Murcie a Katalánska.

Do Valencie má dnes prísť aj španielsky kráľ Felipe VI. s manželkou Letiziou a znova tam dorazí aj španielsky premiér Pedro Sánchez. Ten tiež v sobotu oznámil, že vláda pošle do Valencie ďalších päťtisíc vojakov a päťtisíc policajtov, čo označil za najväčšiu operáciu ozbrojených síl v Španielsku v mierovom období. Pridajú sa tak k už skôr povolaným 2500 vojakom a 4600 policajtom.

Ľuďom postihnutým najhoršími povodňami v Španielsku za niekoľko desaťročí pomáha napríklad aj mimovládne organizácie World Central Kitchen (WCK), vrátane jej zakladateľa španielsko-amerického šéfkuchára Josého Andrésa. WCK tento rok varila jedlo aj v Pásme Gazy. Vo Valencii teraz rozváža teplé jedlo a sendviče ľuďom postihnutým záplavami aj dobrovoľníkom.

Objavili sa ale aj prípady rabovania obchodov zničených záplavami. Počet ľudí zadržaných kvôli tomu už vzrástol na stovku.

Až v sobotu bola obnovená a zatiaľ len čiastočne prevádzka na železnici medzi Valenciou a Barcelonou, fungujú už aj dve z piatich liniek prímestských vlakov do Valencie. Prerušená je stále doprava na šiestich desiatkach ciest.

Podľa valencijskej obchodnej komory bolo pri týchto záplavách poškodených 4500 obchodov, z toho odhadom asi 1800 bolo úplne zničených, uviedla agentúra EFE.