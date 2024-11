Hizballáh poslal na Izrael 60 rakiet. Nasledovala výzva na evakuáciu: Príde útok na Libanon

Hnutie Hizballáh vypálilo z Libanonu na Izrael najmenej 60 rakiet, nikto nebol zranený. S odkazom na oznámenie izraelskej armády to napísal server The Times of Israel (ToI). Armáda tiež ľudí vyzvala na evakuáciu niekoľkých oblastí v okolí mesta Baalbek na východe Libanonu pred nadchádzajúcim útokom proti Hizballáhu, uviedla agentúra AFP.