Amerika (malá) ako Maďarsko. Prečo Trump obdivuje Orbána?

Nejasný výsledok

Podľa prieskumov je absolútne nejasné, ako hlasovanie dopadne. Očakáva sa, že voliť by mohlo viac ako 155 miliónov Američanov. No najzásadnejšie budú výsledky zo siedmich kolísavých či prelietavých štátov (swing states). Vzhľadom na systém Zboru voliteľov je takmer isté, že hlasovanie rozhodnú obyvatelia Arizony, Georgie, Michiganu, Nevady, Pensylvánie, Severnej Karolíny a Wisconsinu.

Analýza prieskumov portálu Fivethirtyeight.com ukazuje, že celoštátne vedie demokratka Kamala Harrisová nad republikánom Donaldom Trumpom o jednej percentuálny bod v pomere 47,9 : 46,9. Vicepre­zidentka má jednobodový náskok vo Wisconsine a v Michigane, v Pensylvánii je to remíza, v Nevade vedie o jeden bod Trump a v Arizone a Georgii o dva. Z toho portálu Fivethirtyeight.com vyplýva, že populistický republikán má 53-percentnú šancu stať sa opäť prezidentom.

Trump už bol v Bielom dome v rokoch 2017 až 2021. V roku 2020 prehral voľby s demokratom Joeom Bidenom, no doteraz šíri klamstvá a konšpirácie, že mu víťazstvo ukradli.

Tusk v tejto komplikovanej situácii tvrdí, že Európa by nemala byť závislá od volieb v USA, či dokonca od pár tisíc voličov v niekoľkých štátoch Ameriky. No poľský premiér si určite uvedomuje, že v Európskej únii nie je zhoda na tom, ako by mala vyzerať jej budúcnosť. A bola to aj Varšava, ktorá ešte nedávno pomerne jasne odmietala myšlienku európskej strategickej autonómie, lebo to vnímala ako cestu k oslabeniu amerického bezpečnostného vplyvu na starom kontinente.

Európska úzkosť

"Čo sa týka bezpečnosti, je to oblasť, ktorá vyvoláva zďaleka najväčšiu európsku úzkosť. Je to pochopiteľné. Zatiaľ čo málokto z nás verí, že USA by v druhom Trumpovom volebnom období skutočne vystúpili z NATO, sú len malé pochybuje o tom, že Washington by tom prípade ponechal Ukrajinu svojmu osudu, čo by mohlo znamenať rusko-americkú dohodu bez účasti Ukrajincov a iných Európanov. Označenie tejto kapitulácie za mier by mohlo viesť aj k európskemu rozdeleniu na tých, ktorí by to (múdro) považovali za scenár, ktorý by Vladimirovi Putinovi umožnil pripraviť sa na zhltnutie ďalšieho kusa európskeho územia, a ostatných, ktorí by, či už zo slabosti, alebo z presvedčenia, nasledovali líniu Trump-JD Vance o kapitulácii Ukrajiny,“ napísala pre denník Guardian Nathalie Tocciová, šéfka talianskeho Inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

Aj slovenský premiér Robert Fico hovorí, že súčasná americká vláda vraj nedokáže uzavrieť nejakú dohodu s Ruskom a na republikána otvorene stavia predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. A Trump mu túto priazeň verejne odpláca, hoci si ho v minulosti pomýlil s lídrom Turecka.

Orbán míňa veľa peňazí na podporu republikánskych či konzervatívnych organizácií v USA. Asi nikdy predtým sa nestalo, aby nejaký americký prezidentský kandidát tak prominentne v kampani spomínal krajinu veľkosti Maďarska a hovoril o tom, ako veľmi obdivuje vodcu takéhoto štátu.

„Orbánova vláda naliehala na Trumpovu kampaň, aby načrtla izolacionistickú cestu v ukrajinskom konflikte, pričom pri odovzdávaní tohto posolstva zohrávajú kľúčovú úlohu think-tanky. Komunikácia prebieha otvorene medzi maďarskými a konzervatívnymi organizáciami v USA a potom smeruje k členom Trumpovho volebného štábu,“ uviedla vo svojej reportáži americká televízia CBS, ktorá sa odvoláva na viaceré zdroje blízke maďarskej vláde, ktoré hovorili pod podmienkou anonymity.

Transakční lídri

"V Európe sa v súvislosti so súčasným vývojom hovorí o civilizačnej voľbe. Že buď môžete byť s demokraciou, alebo sa prikloniť k autoritárstvu. Takto to vníma aj Biden. Pre mnohých západných lídrov je to čierno-biela záležitosť. No politikom ako Trump a Orbán na tom vlastne ani nezáleží. Robia to, čo by im mohlo priniesť prospech, bez ohľadu na to, kto im ho zaistí. Je to však aj komplikované a môže to byť nebezpečné,“ povedal pre Pravdu Mitchell Orenstein, expert na medzinárodné vzťahy z Pensylvánskej univerzity.

Podľa neho sa Trump, rovnako ako Orbán, zameriava na transakčné vzťahy. "Z tohto druhu politiky však potom bude vyplývať, že USA budú vyzerať takpovediac ako malá krajina. Zvyčajne sa takto správajú štáty, ktoré chcú byť s každým zadobre, a je im vlastne jedno, čo to znamená. Takto fungujú malé krajiny, pretože v skutočnosti nemajú na výber. A na Trumpovi je zvláštne, že pod jeho vedením sa Spojené štáty správajú ako malý štát, nie ako krajina, ktorá určuje pravidlá globálnej hry. Trump totiž neverí, že v skutočnosti existujú nejaké pravidlá. A preto, ako vravím, svojím spôsobom mení Ameriku na malý štát. Politici ako Orbán sa naozaj snažia hrať na obe strany, takže nesúhlasím, keď ľudia hovoria, že maďarský premiér je proti EÚ. Z nej získava veľa peňazí, ale tiež sa usiluje zarobiť na svojej politike k Rusku. Trump je rovnaký transakčný líder,“ skonštatoval Orenstein.