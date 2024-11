Vrahovia! Nahnevaní ľudia po záplavách zahádzali kráľa blatom, v zuboch je najmä šéf regiónu Mazón

„Vrahovia,“ kričali preživší na panovníka a jeho sprievod v Paiporte, čo je zničená okrajová časť Valencie, kde žije zhruba 25 000 ľudí. Bodyguardi chránili kráľa a premiéra Pedra Sáncheza za pomoci dáždnikov. Podľa novinárov AFP sa nepriateľstvo obyvateľov obracia najmä proti pravicovému šéfovi regiónu Valencie Carlosovi Mazónovi a proti socialistickému premiérovi Sánchezovi.

„Mazón, demisia! Koľko mŕtvych? Vypadnite!“ kričal dav a obviňoval úrady, že miestni nechali napospas osudu.

Nevídaný incident

Kráľ zachoval pokoj a niekoľkokrát sa pokúsil porozprávať s jednotlivými obyvateľmi. Podľa agentúry AP mu jeden človek plakal na ramene. Jednému mužovi podal kráľ ruku. Pre kráľovskú rodinu, ktorá si dáva záležať na vytváraní obrazu obľúbeného monarchu, to bol doposiaľ nevídaný incident. Kráľa sprevádzala kráľovná Letizia, ktorá porozprávala s miestnymi ženami a mala pritom kropaje blata na rukách.

Návšteva španielskych politických špičiek v regióne prichádza v čase, keď meteorologický úrad Aemet vydal novú oranžovú výstrahu pred silným dažďom v oblasti Valencie. Miestami by tam podľa neho mohlo spadnúť až 100 litrov vody na meter štvorcový, teda desať centimetrov. Červenú výstrahu, ktorá značí extrémne nebezpečenstvo, meteorológovia vydali kvôli riziku záplav aj v provincii Almeria v južnej Andalúzii.

Podľa čínskeho veľvyslanectva v Madride sú medzi obeťami záplav aj dvaja Číňania. Ďalší dvaja čínski občania sú nezvestní.

„Upratujeme už tri dni. Všetko je pokryté blatom,“ povedala agentúre AFP tridsaťročná Helena Danna Daniellová, majiteľka baru a reštaurácie v Chive. „Je to ako koniec sveta,“ dodala. Vysvetlila, že je päť dní po záplavách stále v šoku. Ľudia uväznení rozbúrenými vodami podľa nej „prosili o pomoc a my sme nemohli nič robiť (…) Človeka to privádza k šialenstvu. Hľadáte odpovede a nenachádzate ich.“