Zelenskyj potrebuje dostať k vojsku ešte 160-tisíc mužov. V akom prípade by do ukrajinskej armády povolávali aj ženy?

Mal by to byť dôležitý prírastok s prihliadnutím na to, že podľa zdrojov stanice BBC sa v súčasnosti darí s novým vojakmi iba dopĺňať straty na fronte. Otázne však je, či sa to naozaj podarí: „Každý, kto chcel vstúpiť do armády, to už urobil, ostatní, ktorí podliehajú vojenskej službe, bojovať nechcú, mobilizácia je náročná," upozornila BBC. Podľa údajov príslušného výboru ukrajinského parlamentu, mobilizácii podlieha dokopy 3,7 milióna z celkového počtu 11 miliónov mužov na Ukrajine vo veku od 25 do 60 rokov. Ďalší sú už na fronte, iní sú zdravotne nespôsobilí vojenskej služby, ostatní žijú v zahraničí alebo pracujú na Ukrajine v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie štátu, preto sa s nimi v ozbrojených silách neráta.

S novou mobilizáciou sa počíta v súvislosti s pokračovaním vojnového stavu. Parlament ho podľa očakávania predĺžil o ďalších 90 dní. „Pokračujúcu mobilizáciu podľa prieskumov verejnej mienky podporuje 60 percent opýtaných Ukrajincov," podotkla UNIAN.

Čo sa týka vyhýbania sa vojenskej službe, prokuratúra je nemilosrdná: tých, čo odmietajú splniť rozkaz pridať sa k ozbrojeným silám, ženie pred súd. Napríklad v Kyjeve pred týždňom poslali do väzenia dvoch obžalovaných. Jedného odsúdili na štyri roky väzenia, druhý bude za mrežami až päť rokov.

Prezident Volodymyr Zelenskyj potrebuje veľa vojakov, pretože boje sa odohrávajú na obrovskom úseku, respektíve ide o ďalšie časti, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť proti možnému prieniku ruských vojakov. „Front je veľmi dlhý, môže mať až okolo 1300 kilometrov," podčiarkol vo vysielaní na kanáli YouTube politik Dmytro Karčinskij.

Denník New York Times upozornil, že podľa nemenovaných predstaviteľov USA už dianie na frontovej línii nevyzerá ako patová situácia. V Kyjeve aj vo Washingtone je cítiť pesimizmus, lebo Rusom sa darí v ostatnom čase dosahovať stabilné zisky území. Čo sa týka počtu padlých, Rusi sú však naďalej na tom oveľa horšie ako Ukrajinci – tých síce zomrelo doteraz počas bojov 57-tisíc, ale ruská armáda dosiaľ poslala pozostalým až dvojnásobne väčší počet mŕtvych vojakov.

Noviny podotkli, že podľa amerických predstaviteľov je pre Kyjev dobrou správou, že sa mu podarilo zmenšiť prevahu ruského delostrelectva a že ukrajinské drony účinne likvidujú Rusom ich obrnenú techniku. Problém však spočíva v zmienenom počte príslušníkov ozbrojených síl na strane napadnutého štátu. „Podľa odhadov Pentagonu má Ukrajina dostatočný počet vojakov na to, aby mohla bojovať 6 – 12 mesiacov," tvrdí napísal New York Times. A doplnil, že ak si Kyjev udrží vojenskú podporu Západu, zvlášť Spojených štátov, ďalšia likvidácia ruských tankov by Rusom mohla spôsobiť ich nedostatok do začiatku leta 2025.

O niečo viac ako tri mesiace uplynú od začiatku ruskej invázie už tri roky. Na Ukrajine občas zaznievajú názory, že štát by mal uvažovať už aj o mobilizácii žien. Najnovšie túto ideu podporila Maria Berlinská, ktorá dobrovoľne vstúpila do armády, v ktorej pôsobí ako šéfka strediska podpory leteckej rozviedky. „Musíme si vybrať. Chceme, aby naša generácia prežila?" povedala pre stanicu TSN. Podčiarkla, že si uvedomuje, že predstava povolávania žien do armády je nepopulárna, ale zároveň poznamenala, že neverí, že život muža má menšiu cenu ako život ženy. „Chceme žiť podľa zákonov takzvaného ruského sveta? Nechceme!" dodala Berlinská.

Počas diskusie v londýnskom Kráľovskom inštitúte medzinárodných záležitostí bývalý náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj, ktorý pôsobí vo funkcii veľvyslanca v Británii, dostal otázku o prípadnej mobilizácii žien, aby armáde nechýbala živá sila. Odpovedal, že si to dokáže predstaviť jedine v najkrajnejšom prípade. Zalužnyj to pripustil iba vtedy, keby Rusko začalo ohrozovať ďalšie časti Európy. „Myslím si však, že v prvom rade musíme zabrániť takej rozsiahlej vojne v Európe, ku ktorej došlo v roku 1939, inými prostriedkami a bez náboru ukrajinských žien do armády," citoval ho server Hromadske.