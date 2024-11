Progresívne peklo pre Šefčoviča v europarlamente? Bude to hladké vypočúvanie, myslí si expert z Bruselu

Maroš Šefčovič sa určite nemusí obávať, že by vypadol z novej Európskej komisie (EK). Eurokomisárom je od roku 2009 a dnes ho čaká vypočutie pred výbormi v Európskom parlamente (EP). V druhej eurokomisii Ursuly von der Leyenovej bude mať na starosti obchod a hospodársku bezpečnosť a medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. „Šefčoviča vnímam ako jeden z dvoch pilierov novej EK,“ povedal pre Pravdu Eric Maurice, analytik bruselského Centra pre európsku politiku. Celý proces híringov je naplánovaný od 4. do 12. novembra, EP by potom mohol eurokomisiu schváliť na svojom zasadnutí, ktoré sa bude konať počas posledného novembrového týždňa.

Očakávate, že vypočúvanie Maroša Šefčoviča bude v EP pomerne hladké, alebo môže zohrať nejakú rolu pokračujúca debata slovenskej vlády s eurokomisiou o právnom štáte, keď Bratislava už viac ráz musela opravovať novelu Trestného zákona?

Šefčovič je momentálne najdlhšie slúžiacim eurokomisárom. V Bruseli ho každý pozná a všetci vedia, že k slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi nemá blízko. Myslím si, že Šefčovič nikdy nebol vyslovene hovorca či lobista minulých vlád. V EK mal na starosti aj veľmi citlivé veci, ale ako člen eurokomisie vždy odvádzal dobrú prácu. Takže predpokladám, že europoslanci dobre chápu, že Šefčovic je Slovák, ale zároveň slúži už v štvrtej EK, svoju prácu robí celkom dobre a má aj nejakú osobnú integritu. Podľa mňa nebude mať na híringu žiadny problém. V skutočnosti Šefčoviča vnímam ako jeden z dvoch pilierov novej Európskej komisie. Druhým je Valdis Dombrovskis (bude mať na starosti hospodárstvo EÚ, pozn. red.). Šefčovič s ním má veľa spoločného. Ani jeden z nich už nebude podpredsedom eurokomisie, ale obaja sú v Bruseli roky, dostali dôležité portfóliá a predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová im dôveruje. Ako som povedal, nemyslím si, že Šefčovič by mohol mať problém len preto, že je Slovák.

Ale predpokladáte, že možno aspoň jedna či dve otázky budú smerovať k tomu, čo slovenská vláda robí s právnym štátom či s Ukrajinou a Ruskom?

Nie som si istý, pretože Šefčovič bude mať starosti obchod a interné medziinštituci­onálne vzťahy. Takže možno v tej obchodnej časti zaznejú nejaké takéto otázky, keďže to môže byť spojené so sankciami proti Rusku. Ale tie nie sú jeho portfólio, takže tam nie je priame prepojenie. Nemali by sme však zabudnúť, že už zajtra sa v USA konajú prezidentské voľby. Ak ich vyhrá republikán Donald Trump, obchodné vzťahy s Amerikou možno budú Šefčovičovou hlavnou náplňou práce. Takže predpokladám, že na to sa budú europoslanci pýtať. A on bude musieť odpovedať, hoci ešte nepoznáme výsledok volieb, takže je to komplikované. Šefčovič možno dostane aj jednu či dve otázky, ktoré až tak nebudú súvisieť s jeho portfóliom, ale, ako som vravel, neočakávam, že bude mať nejaký zložitý híring.

Po októbrovom summite EÚ hovoril premiér Fico, že progresívci a liberáli chystajú pre Šefčoviča v europarlamente peklo. Ako vnímate takéto vyhlásenie?

Je to politické vyjadrenie. Áno, Šefčovič môže dostať aj záludné otázky týkajúce sa toho, ako si predstavuje vzťahy EK s europarlamentom. No europoslanci sa ho na to budú pýtať nie preto, že je Slovák, ale z dôvodu, že má na starosti medziinštituci­onálne vzťahy.

Vypadne niekto zo zostavy kandidátov a kandidátok na posty v novej EK?

Dá sa na to pozerať dvoma spôsobmi. Z jedného pohľadu sa zdá, že v europarlamente existuje pakt o neútočení medzi ľudovcami (EPP), socialistami a frakciou Obnovme Európu. V EPP by boli radi, keby bol proces vypočutí hladký, aby to aj pre von der Leyenovú bolo jednoduchšie. Ľudovci majú, samozrejme, veľa eurokomisárov a chcú, aby híringami prešli. No na druhej strane, a myslím si, že toho budeme svedkami, takpovediac z inštitucionálneho hľadiska musí europarlament odmietnuť aspoň jedného kandidáta. V podstate musia europoslanci vyslať signál, že majú páky na to, aby kontrolovali EK.

Koho by mohli odmietnuť?

Áno, to je otázka. Jasným kandidátom na to, aby ho europoslanci odmietli, by mohol byť maďarský kandidát Olivér Várhelyi. Mám však pocit, že premiér Viktor Orbán mu svojím spôsobom garantoval bezpečnosť, lebo inak by Budapešť viaceré veci blokovala. Takže Várhelyi možno bude chránený. Potom sa musíme pozrieť na tých najslabších kandidátov. Problematická môže byť pozícia Malťana Glenna Micallefa. Je z malej krajiny, je mladý a neskúsený a nemá významné portfólio. (Micallef má na starosti medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport, pozn. red.). Veľkej kritike čelí belgická kandidátka Hadja Lahbibová. Je to však žena z etnickej menšiny a z frakcie Obnovme Európu. Bude zložité ju odmietnuť. Slabú pozíciu má aj Stéphane Séjourné. No kandidáta z Francúzska EP vyhodil pred piatimi rokmi, takže sa to asi nebude opakovať. V najhoršej pozícii je pred híringami asi Malťan.

Maďarský kandidát Várhelyi dostal na starosti zdravie a starostlivosť o zvieratá, takže možno takéto portfólio budú europoslanci vnímať ako dostatočný „trest“.

Môže sa stať, že Várhelyi bude musieť absolvovať ešte jedno vypočutie, ale podľa mňa by nakoniec mohol prejsť.