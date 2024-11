V Nemecku sa láme chlieb: Scholz zachraňuje vládu, ktorej „zvoní umieračik“. V hre sú predčasné voľby

Sociálny demokrat Scholz na tento týždeň chystá hneď niekoľko stretnutí: Dnes a v utorok sa chce stretnúť s ministrom hospodárstva Robertom Habeckom za Zelených a predsedom FDP a ministrom financií Christianom Lindnerom. Na stredu je naplánované širšie koaličné rokovanie. Spolupredseda SPD Lars Klingbeil označil nasledujúcich sedem dní za „týždeň rozhodnutia“.

Ani Habecka, ani Lindnera

Scholz, Habeck a Lindner v posledných mesiacoch stáli za väčšinou sporov vo vnútri vládnej koalície. Naposledy sa nezhody prejavili minulý týždeň, kedy Scholz usporiadal vrcholnú schôdzku so zástupcami priemyslu a odborov a nepozval ani Habecka, ani Lindnera. Prvý z nich v reakcii zverejnil vlastný hospodársky investičný plán, druhý usporiadal v ten istý deň vlastné stretnutie so zástupcami hospodárskych odvetví.

V stredu budú koaliční partneri hovoriť určite o výsledku amerických prezidentských volieb, ale aj o neuspokojivej hospodárskej situácii v Nemecku, ktorú by mohlo prípadné víťazstvo republikána Donalda Trumpa ešte zhoršiť. Exprezident totiž plánuje zaviesť clá, ktoré by sa dotkli aj nemeckých priemyselných výrobkov, predovšetkým automobilov.

Neudržateľná vláda

Lindner, ktorý pred časom avizoval „jeseň veľkých rozhodnutí“, v nedeľu v televízii ZDF povedal, že situácia, kedy sa na povrch dostávajú dennodenne spory koaličných strán, je už neudržateľná. Nemecko podľa neho aj vzhľadom na americké voľby potrebuje „vládu, ktorá má jasný kurz“. Je to pritom Lindner, ktorý množstvo koaličných sporov vyvolal. Časť nemeckých médií očakáva, že pokiaľ vláda padne predčasne, budú to práve Lindnerovi liberáli, ktorí ju opustia. Podľa iných však nemá FDP zvrhnutím vlády čo získať. Strana, pre ktorú septembrové krajinské voľby v Sasku, Durínsku a Brandenbursku skončili debaklom, by teraz podľa prieskumov na spolkovej úrovni nezískala ani päť percent hlasov, a nedostala by sa tak do parlamentu.

Voľby by podľa prieskumov teraz so zhruba 32 percentami vyhrala opozičná konzervatívna únia CDU/CSU, ktorá po predčasných voľbách hlasno volá. Predseda CSU a bavorský premiér Markus Söder bulvárnemu denníku Bild povedal, že vládnej koalícii „zvoní umierač“, niekdajší minister zdravotníctva z CDU Jens Spahn hovoril o prípadnom konci súčasnej vlády ako o „skutočnom vykúpení“.

K urnám v marci?

K opozičným politikom sa pridávajú ale už aj niektoré vplyvné médiá. V komentári zverejnenom v časopise Der Spiegel šéf redakcie v hlavnom meste Christoph Hickmann v piatok napísal, že už Scholzova vláda dostala viac šancí, „ako si zaslúžila“. „Stačilo. Nemci by mali ísť urýchlene k voľbám,“ dodal. Už niekoľko týždňov sa špekuluje o tom, že by sa predčasné voľby mohli konať 9. marca.

Týždeň pred týmto dátumom sa budú konať voľby v Hamburgu, ktorý je jednou zo 16 nemeckých spolkových krajín a ktorý je baštou sociálnej demokracie. Jeden z bývalých predsedov SPD a exminister hospodárstva a zahraničia Sigmar Gabriel ale v nedeľu uviedol, že podľa neho vláda vydrží až do riadneho termínu volieb v septembri. Podľa neho totiž jej predstavitelia majú z volieb strach. Skutočnú vládu už Nemecko nemá, nachádza sa vo fáze pred volebnou kampaňou, dodal Gabriel.