Čo urobí Šefčovič s Čínou? Komisár to vysvetľoval europoslancom

Bude to preňho piata Európska komisia (EK). V tejto inštitúcii pôsobí už od roku 2009 a v Bruseli získal povesť krízového manažéra, ktorý vie veci vybaviť. Nezmenila to ani jeho neúspešná prezidentská kandidatúra z roku 2019, či to, že ho do EK opätovne nominovala vláda Roberta Fica, ktorá s eurokomisiou rieši otázky právneho štátu. Maroš Šefčovič je momentálne najdlhšie slúžiacim eurokomisárom a dnes absolvoval vypočutie v Európskom parlamente (EP).

Je Šefčovič vhodný kandidát na eurokomisára? Odpovedajú Karvašová, Lexmann a Ondruš Video Zdroj: TV Pravda

Takéto híringy sú určené pre všetkých členov novej EK. Bude to už druhá eurokomisia, ktorú povedie Ursula von der Leyenová. Šefčovič v nej má mať na starosti obchod a hospodársku bezpečnosť a medziinštituci­onálne vzťahy a transparentnosť. V EP preto vystúpil pred europoslancami z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) a Výboru pre ústavné veci (AFCO). Možnosť klásť otázky mali aj šéfovia Výboru pre zahraničné veci (AFET), Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Výboru pre petície (PETI), Výboru pre rozvoj (DEVE) a Výboru pre právne veci (JURI).

Zo slovenských europoslancov je členkou INTA Miriam Lexmann (KDH, frakcia ľudovcov) a náhradníčkou je Ľubica Karvašová (PS, frakcia Obnovme Európu). Tá tiež zasadá vo výbore AFCO, kde je ešte náhradníkom Branislav Ondruš (Hlas, nezaradený).

Vzťahy s Pekingom

"Cesta slovenskej vlády do Číny a vystúpenie slovenského premiéra Roberta Fica v ruskej televízii, ktorá šíri negatívnu propagandu o nás a západných spojencoch, oslabuje schopnosť eurokomisára Šefčoviča vykonávať svoje portfólio,“ myslí si Lexmann.

"Nie je problém ísť do Číny, problém je, či niekto nepredáva Slovensko záujmom Pekingu,“ reagovala Karvašová.

Ondruš vraví, že Šefčovič má obrovskú dôveru von der Leyenovej a pripomenul, že Čínu často navštevujú vrcholní európski politici. "Nepochybujem o tom, že bude reprezentovať záujmy Európskej únie,“ uviedol europoslanec Hlasu. Podľa neho domáca politika nehrá pri výbere eurokomisára rolu, respektíve je očividné, že si vykonáva svoju prácu dobre. Ondruš však uznal, že Šefčovič bol pre súčasnú vládu jediná možnosť, aby získal v EK dobré portfólio a prešiel híringom.

Otázky na vzťah Pekingu a EÚ najmä v rámci obchodných vzťahov a bezpečnosti kládli počas vypočutia Šefčovičovi viacerí europoslanci. Čína sa na úniu sťažuje v rámci Svetovej obchodnej organizácie, keď namieta proti clám až do výšky 45 percent na dovoz čínskych elektromobilov. Bratislava bola proti týmto opatreniam.

Vzťahy Slovenska a Číny boli minulý týždeň počas Ficovej návštevy v Pekingu povýšené na strategické partnerstvo. Stalo sa to napriek tomu, že ešte v júli slovenská vláda pred summitom Severoatlantickej aliancie schválila materiál, v ktorom sa píše, že znepokojenie vyvoláva posilňovanie čínskeho vplyvu v regiónoch susediacich s NATO, rastúca závislosť spojencov od niektorých surovín a tovarov z Číny a hybridné aktivity Pekingu.

„Čína je náš tretí najväčší a najnáročnejší obchodný partner – musíme tento vzťah vyvážiť tak, že bude transparentný, predvídateľný a recipročný. Znamená to byť asertívnejší v boji proti čínskej štrukturálnej nerovnováhe a nekalým praktikám,“ povedal Šefčovič v úvodnom prejave v rámci vypočutia.

Eurokomisár spojil svoje vypočutie aj vyjadrenie solidarity s Kyjevom, ktorá už takmer tri roky čelí veľkej ruskej invázii. „Vnímam podporu Ukrajiny ako zásadnú nielen pre Európu a komisiu, ale aj pre mňa osobne. Na budúci týždeň oslávime tridsaťpäť rokov slobody na Slovensku po nežnej revolúcii. Často hovorím, že práve táto skúsenosť – vyrastanie za železnou oponou – urobila z mojej práce pre zjednotenú Európu moju vášeň, česť a záväzok. Hrdinský boj Ukrajiny za tú istú slobodu pridáva tomuto záväzku nový pocit naliehavosti,“ pripomenul Šefčovič.

Kto vypadne?

Celý proces híringov bude trvať do 12. novembra, EP by potom mohol eurokomisiu ako celok schváliť na zasadnutí, ktoré sa bude konať počas posledného novembrového týždňa, a kvalifikovanou väčšinou ju musí potvrdiť Európska rada.

Uvidí sa však, či vypočutia budú hladké pre všetkých 26 dezignovaných eurokomisárov. Je možné, že niektorí budú musieť písomne odpovedať na doplňujúce otázky, či dokonca si ich povolajú na druhé kolo vypočutia.

„Dá sa na to pozerať dvoma spôsobmi. Z jedného pohľadu sa zdá, že v europarlamente existuje pakt o neútočení medzi ľudovcami (EPP), socialistami a frakciou Obnovme Európu. V EPP by boli radi, keby bol proces vypočutí hladký, aby to aj pre von der Leyenovú bolo jednoduchšie. Ľudovci majú, samozrejme, veľa eurokomisárov a chcú, aby híringami prešli. No na druhej strane, a myslím si, že toho budeme svedkami, takpovediac z inštitucionálneho hľadiska musí europarlament odmietnuť aspoň jedného kandidáta. V podstate musia europoslanci vyslať signál, že majú páky na to, aby kontrolovali EK,“ povedal pre Pravdu Eric Maurice, analytik bruselského Centra pre európsku politiku.