Orbán stavil všetko na Trumpa. Jeho víťazstvo sa Maďarsku ekonomicky nemusí vyplatiť

"V utorok, Donald Trump, do toho! Pripútajte sa, bude to vzrušujúce!" Viktor Orbán v predvečer prezidentských volieb v USA na Facebooku znova potvrdil, komu drží palce. Maďarský premiér minulý štvrtok republikánskeho kandidáta telefonicky ubezpečil, že verí v jeho víťazstvo. Analytici pripúšťajú, že Orbán by z úspechu svojho favorita politicky profitoval. Maďarské hospodárstvo za to však zaplatí vysokú cenu.

Orbán v nedeľňajšom rozhlasovom rozhovore zopakoval svoje presvedčenie, že Trumpov návrat do Bieleho domu Maďarsku „zaistí mier, bezpečnosť a ekonomický rozvoj“. Jeho kabinet sa rozhodol predložiť do parlamentu návrh budúcoročného rozpočtu až po prezidentských voľbách v USA, čím naznačil, že výsledok zásadne ovplyvní finančný manévrovací priestor krajiny.

„V skutočnosti by bol návrat Trumpa najdôležitejší pre dlhodobé udržanie Orbánovho režimu, no z ekonomického hľadiska by mu mohol priniesť problémy,“ napísal vo svojej analýze budapeštiansky think-tank Political Capital.

Podľa renomovaného inštitútu existujú minimálne tri dôvody, prečo Orbán vníma potenciálne víťazstvo Trumpa ako záruku dlhodobého prežitia svojho režimu.

V prvom rade môže očakávať, že Trumpova administratíva ho nebude brať na zodpovednosť za porušovanie demokratických a právnych noriem a za korupciu, t. j. Orbán bude mať doma ešte voľnejšie ruky, uvádza Political Capital.

Po druhé, Orbán verí, že Trumpovo víťazstvo dá impulz európskym populistickým a krajne pravicovým silám, ktorý im pomôže vytvoriť vlády v čoraz väčšom počte krajín, a tak realizovať „okupáciu Bruselu“, čiže posunúť hlavné rozhodovacie fórum EÚ, Európsku radu, doprava, bližšie ku krajnej pravici.

Po tretie, maďarský premiér môže tiež dúfať, že jeho dobrý osobný vzťah s Trumpom mu umožní vplývať na formovanie americkej politiky a že prípadný republikánsky prezident mu odpustí manévrovanie, ktoré je v rozpore s jeho politikou, napríklad blízke vzťahy s Čínou.

Foto: SITA/AP, Zsolt Czegledi ADDITION Hungary Peace March Stúpenec maďarského premiéra má na sebe tričko s portrétmi Viktora Orbána a Donalda Trumpa a nápismi MIEROTVORCOVIA a SPASITELIA SVETA.

Trumpovo víťazstvo by sa však mohlo hospodársky ľahko vypomstiť a spôsobiť vážnu ranu maďarskej ekonomike. „Hoci sa politické a ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami môžu v prípade zvolenia Trumpa opäť zblížiť a americké investície v Maďarsku zvýšiť, iné negatívne efekty to ľahko vykompenzujú,“ upozorňuje Political Capital a dodáva: „Otázkou je, či osobný vzťah Trumpa s Orbánom bude stačiť na to, aby zabránil americkej administratíve vedenej Trumpom zasahovať do posilňovania ekonomických a politických vzťahov Orbánovho režimu s Ruskom, Čínou a ďalšími východnými krajinami.“

Trumpova politika voči Číne, ktorá ráta s rozsiahlou obchodnou vojnou, kontrastuje s Orbánovým úsilím o prehĺbenie vzťahov s Pekingom. Podstata Orbánovej ekonomickej stratégie spočíva v tom, že je ochotný obchodovať s každým, kto v Maďarsku investuje, za čo neváha poskytovať rôzne politické láskavosti. Naproti tomu Trump avizoval, že uvalí vysoké clá na všetok dovoz zo zahraničia, na mušku si chce vziať najmä nemecký automobilový priemysel, čo by mohlo zasadiť maďarskej ekonomike obrovskú ranu.

„Nechcú naše autá. Nechcú naše poľnohospodárske výrobky. V Spojených štátoch predávajú milióny a milióny áut. Nie, nie a nie! Musia za to zaplatiť vysokú cenu!“ odkázal Trump koncom minulého týždňa Európe.

Hlavným trhom nemeckého priemyslu je Amerika a maďarský priemysel je jeho významným subdodávateľom. V Maďarsku majú svoje fabriky nemecké automobilky Audi i Mercedes-Benz a tretiu sa chystá otvoriť BMW v Debrecíne.

„Je možné, že Orbán dúfa, že jeho vplyvová kampaň zabezpečí Maďarsku pod Trumpom osobitné zaobchádzanie,“ píše vo svojej analýze portál Telex. „Je to politicky mysliteľné, ale ekonomicky a technicky nemožné,“ vysvetľuje.

„EÚ je colná únia, takže Maďarsko nemá možnosť byť oslobodené od ciel a jeho vplyv na vyjednávanie je minimálny. Ďalším problémom je, že keďže maďarský vývoz do USA je z veľkej časti realizovaný prostredníctvom nemeckých nadnárodných spoločností, americko-nemecké vzťahy sú z hľadiska maďarskej hospodárskej situácie oveľa dôležitejšie ako maďarsko-americké,“ dodáva Telex.

Pozorovatelia sa zhodujú, že Orbán svojou angažovanosťou na strane Trumpa hrá vabank. Ak zvíťazí demokratická kandidátka Kamala Harrisová, tak to zatrasie nielen medzinárodnopo­litickým, ale aj domácim postavením maďarského premiéra. Political Capital predpovedá, že v takom prípade ešte zosilnie izolácia Maďarska v rámci EÚ a NATO, kritika stavu právneho štátu i rozsahu korupcie a sprísnia sa sankcie proti Orbánovmu režimu.

Na domácej scéne to bude môcť využiť strana Tisza politického nováčika Pétera Magyara, ktorá sa v preferenciách už doťahuje na vládny Fidesz. „Magyar by mohol zaútočiť na Orbána s odôvodnením, že stratil svoj politický kompas a že jeho prílišná oddanosť Trumpovi ešte viac izolovala Maďarsko. Ak by sa tak stalo, je možné, že čoraz viac ľudí z užšieho okolia Fideszu sa začne orientovať na stranu Tisza,“ predpovedá think-tank.