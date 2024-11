Trump v posledný deň kampane navštívi tri štáty, Harrisová je v Pensylvánii

Americký exprezident Donald Trump a viceprezidentka Kamala Harrisová deň pred vyvrcholením prezidentských volieb pokračujú v snahe osloviť voličov v kľúčových častiach Spojených štátov. Harrisová má na programe štyri vystúpenia v Pensylvánii a Trump navštívi aj dva ďalšie štáty. Podľa denníka The New York Times (NYT) sa na prvom dnešnom mítingu zdal byť unavený.

USA za sebou majú vyhrotenú kampaň plnú mimoriadnych udalostí vrátane prvého procesu s bývalou hlavou štátu, bezprecedentnej výmeny kandidáta Demokratickej strany a dvoch pokusov o atentát na Trumpa. Prieskumy po nepredvídateľnom vývoji nasvedčujú veľmi tesnému súboju medzi 78-ročným republikánom a 60-ročnou demokratkou, a to tak na úrovni celých USA, ako aj v siedmich kľúčových štátoch.

Jedným z nich je aj Severná Karolína, kde dnes Trump začal sériu posledných štyroch mítingov. „Keď všetkých zmobilizujeme a budeme hlasovať, potom nemôžu nič urobiť,“ povedal Trump v meste Raleigh. Exprezident, ktorý nikdy neuznal svoju porážku v posledných voľbách, tento rok opäť podkopáva dôveru stúpencov vo volebný proces a bez dôkazov obviňuje demokratov, že vo voľbách podvádzajú.

Na mítingu v Severnej Karolíne opäť vykresľoval imigrantov prichádzajúcich do USA ako zločincov, čo je silný motív jeho kampane. „Idú po všetkom, čo sa hýbe,“ citoval ho denník The Washington Post. Tiež upozornil, že Trump pohrozil Mexiku 25-percentným clom na všetok vývoz, keď najvýznamnejší obchodný partner USA nezastaví „zločincov a drogy prichádzajúce do našej krajiny“. Exprezident, ktorý v kampani avizuje clá proti rôznym stranám, potom dodal, že by poplatky za mexický tovar mohol zvyšovať.

Trump neskôr zamieril do Pensylvánie a v predvečer hlavného dňa volieb vystúpi podobne ako v rokoch 2016 a 2020 v meste Grand Rapids v Michigane. Podľa NYT na ňom v niektorých momentoch v závere kampane je poznať únava a v Raleigh hovoril „chraplavým“ hlasom a „vyzeral unavene“. Ak získa ďalší mandát, bude najstarším víťazom prezidentských volieb v dejinách USA.

Harrisová by bola prvou prezidentkou v histórii krajiny a zároveň prvou hlavou štátu s koreňmi na juhu Ázie. Posledný deň kampane trávi v Pensylvánii, ktorý je zo siedmich kľúčových štátov najľudnatejší a má tak najväčšiu váhu v zbore voliteľov. Jej dnešný program podľa agentúry AP zahŕňa vystúpenia v meste Allentown a večerný míting vo Filadelfii, kde ju podporí okrem iného moderátorka Oprah Winfreyová či speváčka Lady Gaga.

Sériu mítingov začala v meste Scranton, ktoré je rodiskom končiaceho prezidenta Joea Bidena. Stretla sa tam so skupinou aktivistov podporujúcich jej kampaň. "Poďme do toho. Už len 24 hodín, "burcovala dobrovoľníkov.

Na 80 miliónov ľudí, zhruba tretina oprávnených voličov, už v amerických voľbách svoje hlasy odovzdalo, či už korešpondenčne alebo pri predtermínoch priamo v hlasovacích miestnostiach. Je to približne polovica celkového počtu hlasujúcich v roku 2020. Posledným dňom hlasovania je utorok, avšak víťaz súboja o Biely dom by po volebnej noci podobne ako pred štyrmi rokmi nemusel byť ihneď známy.