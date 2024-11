Trump voľby asi vyhrá. Prežije to Amerika, keď Harrisová republikána porazí?

Sú prieskumy správne?

Ako to dopadne? Scenárov je niekoľko. Od tesnej výhry jedného či druhého kandidáta, cez možnosť, že niektorý zvíťazí pomerne jasne, až po extrémne nepravdepodobnú remízu, ktorá sa ale úplne vylúčiť nedá.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: C-SPAN

O výsledku môže rozhodnúť okolo 244 miliónov voličov, očakáva sa, že hlasovať ich bude približne 155 miliónov. Analýza prieskumov portálu Fivethirtyeight.com veští, že Trump je na tom lepšie, keď má 52 percentnú šancu na výhru. Je to napriek tomu, že Harrisová nad republikánom celoštátne vedie o 1,1 percentu­álneho bodu.

Voľby sa však rozhodujú v jednotlivých štátoch. V skutočnosti si v nich Američania nevyberajú len šéfa Bieleho domu, ale aj elektorov. Tí potom tvoria 538-členný Zbor voliteľov a na celkovú výhru potrebuje kandidát získať minimálne 270 elektorov.

Z 50 amerických štátov je však v tejto chvíli reálne dôležitých len sedem. V 43 sa dá výsledok pomerne ľahko odhadnúť. Sú buď demokratické alebo republikánske, hoci v niektorých sa môže zrodiť prekvapenie.

Sedem štátov je však kolísavých či prelietavých. Sú to swing states Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin. Cez víťazstvá v nich vedie cesta so Bieleho domu a prieskumy v nich mierne favorizujú Trumpa.

Vo Wisconsine a Michigane podľa Fivethirtyeight.com vedie Harrisová o jeden percentuálny bod. V Pensylvánii a Nevade je to remíza. V Severnej Karolíne a Georgii má o jeden percentuálny bod náskok Trump a v Arizone o dva.

Rozdiely sú také tesné a konštante ich ukazujú takmer všetky prieskumy, až niektorí experti začali tvrdiť, že to ani nie je normálne.

„V skutočnosti prieskumy verejnej mienky ukazujú nielen prekvapivo tesný súboj, ale aj nepravdepodobne tesný súboj. Dokonca aj v skutočne nerozhodných voľbách by náhodnosť, ktorá je súčasťou prieskumu verejnej mienky, generovala rozmanitejšie a menej zoskupené výsledky – pokiaľ nie sú štátne prieskumy a priemery prieskumov umelo ovplyvnené rozhodnutiami tých, ktorí ich robia. Je možné, že to budú veľmi tesné voľby. Existuje však aj značná šanca, že by jeden alebo druhý kandidát mohol ovládnuť každý prelietavý štát a vyhrať pomerne pohodlne. Minimálne v porovnaní s obrazom v prieskumoch,“ napísali v analýze pre NBC News experti na výskumy verejnej mienky Josh Clinton a John Lapinski.

Je popularita Trumpa v skutočnosti vyššia, ako sa to už ukázalo vo voľbách roku 2016 a do istej miery aj roku 2020? Má Harrisová skrytých voličov, napríklad republikánov, ktorí s vlastným kandidátom už nechcú mať nič spoločné, ale v prieskumoch to nepriznávajú? Má Trump vyššiu podporu medzi ženami, hoci to z výskumov nevyplýva? Alebo sa Američanky ešte vo väčšej miere, ako sa predpokladá, priklonia k Harrisovej, najmä pre problém prístupu k interrupciám a reprodukčné práva?

Trump neuzná porážku

Odpovede možno spoznáme 6. novembra. Možno najdôležitejšou otázkou povolebného vývoja však je, čo sa stane, ak Trump prehrá.

Pre mnohých sa republikán, ktorý je právoplatne odsúdený za falšovanie podnikateľských záznamov, vylúčil z demokratickej spoločnosti už roku 2020. Trump vtedy prehral voľby so súčasným demokratickým prezidentom Joeom Bidenom, ale okamžite začal šíriť klamstvá a konšpirácie, že víťazstvo mu ukradli. Viedlo to až k útoku na Kongres 6. januára 2021.

Hoci sa po tejto vzbure fanatických trumpistov chvíľu zdalo, že republikáni by sa mohli celebritného miliardára zbaviť, teraz za ním takmer všetci pevne stoja. Obhajujú ho aj vtedy, keď tvrdí, že chce dať útočníkom zo 6. januára amnestiu a že to bol deň lásky.

Zopakuje sa vypätá situácia, keby Trump opäť voľby prehral? Je to takmer isté.

„Neočakávam, že Trump si pripustí porážku. A to bez ohľadu na to, o koľko prehrá. Príliš veľa investoval do tvrdení, že poraziť ho je možné len podvodom, a rovnako to vnímajú jeho priaznivci. Ak však prehrá, neočakávam, že bude fungovať jeho snaha privlastniť si víťazstvo. Od roku 2020 sa udiali zmeny, ktoré majú chrániť voľby, a predstavitelia štátu si oveľa lepšie uvedomujú, čo sa môže stať. Bohužiaľ, od Trumpových priaznivcov sa dajú očakávať násilné reakcie, ale myslím si, že systém vydrží,“ povedal pre Pravdu David Redlawsk, šéf Katedry politológie a medzinárodných vzťahov na Delawarskej univerzite.

„Trump a jeho ľudia dali veľmi jasne najavo, že keď republikána nevyhlásia za víťaza, rázne napadnú výsledky. To, čo sa stalo po voľbách v roku 2020, bude vyzerať ako detská hra v porovnaní s masívnym a koordinovaným úsilím, ktoré by sme mohli vidieť tento rok. Bývalý prezident opakovane povedal, že jediný spôsob, ako môže prehrať je, že druhá strana bude podvádzať. Jeho priaznivci mu veria a urobia všetko pre to, aby sa do Bieleho domu vrátil. Existujú obavy z vypuknutia násilia, a preto v USA cítiť nervozitu,“ reagoval pre Pravdu aj profesor amerických štúdií Robert Schmuhl z University of Notre Dame v Indiane.

Úplne opačný prístup očakávajú experti od Harrisovej, keby prehrala. "Ak ju Trump porazí skutočne len tesne, môže požiadať o prepočítanie hlasov v jednotlivých štátoch. Dávalo by to zmysel a nemalo by to byť kontroverzné. Keď sa však o konečnom výsledku rozhodne, hoci bude stále veľmi tesný, Harrisová akceptuje porážku a jej priaznivci sa s tým tiež zmieria. Je to veľký rozdiel medzi demokratmi a Trumpom a jeho podporovateľmi,“ uviedol pre Pravdu Robert Shapiro, expert na americkú politiku z Kolumbijskej univerzity.