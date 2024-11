Kremeľ eskaluje vojnu. Ukrajinci prvýkrát bojovali na fronte s vojakmi z KĽDR

Ukrajinské vojská sa prvýkrát stretla v boji so severokórejskými vojakmi, nasadenými na strane Ruska, povedal ukrajinský minister Rustem Umerov juhokórejskej televízii KBS. Umerov podľa japonskej agentúry Kjódó uviedol, že došlo k "malému" stretnutiu bez toho, aby upresnil, kedy a kde presne sa boj odohral. Napriek tomu by podľa ministra mohol byť považovaný za začiatok účasti KĽDR vo vojne Ruska proti Ukrajine.

Ale boje neboli systematicky organizované, nešlo o stretnutie so všetkými mobilizovanými silami, dodal Umerov. Minister obrany očakáva, že päť severokórejských jednotiek, každá s približne 3000 vojakmi, bude rozmiestnených na severovýchode, východe a juhovýchode frontovej línie, ktorá je približne 1500 kilometrov dlhá.

Šéf ukrajinského centra na boj s dezinformáciami Andrij Kovalenko v pondelok podľa médií uviedol, že prví vojaci KĽDR sa už v Kurskej oblasti na západe Ruska dostali pod ukrajinskú paľbu. Podrobnosti k tomu neuviedol, informáciu podľa tlače zatiaľ nebolo možné overiť. V ruskej Kurskej oblasti ukrajinské jednotky bojujú od začiatku augusta.

Pchjongjang v posledných rokoch utužil vojenské vzťahy s Moskvou a krajiny tento rok podpísali obrannú dohodu. V nej sľúbili, že vynaložia všetky dostupné vojenské prostriedky na pomoc partnerovi v prípade vojny. Podľa Spojených štátov KĽDR dodáva do Ruska zbrane a muníciu, ktoré ruská armáda využíva v bojoch na Ukrajine. Američania tiež uvádzajú, že asi 8000 severokó­rejských vojakov je na západe Ruska, kde časť územia obsadila Ukrajina. Podľa ukrajinskej rozviedky je v Rusku asi 12-tisíc severokórejských vojakov. Putin nepoprel, že vojaci KĽDR v Rusku sú.

Podľa Pentagónu sa nachádza na celom území Ruska do 12 000 jednotiek z KĽDR, pričom všetci by sa mali postupne presunúť do pohraničnej oblasti. V tejto chvíli však podľa vyhlásenia nemôže potvrdiť správy, že sa zapojili aj do boja.

„Vidíme nárast počtu Severokórejčanov, ale nevidíme zvýšenú reakciu našich partnerov. Žiaľ,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer.

Zelenskyj však označil ukrajinský vpád do Kurskej oblasti, ktorý sa začal v auguste, za úspešný. Spresnil, že pozdĺž rusko-ukrajinskej hranice bola vytvorená „ochranná zóna“ a boli zadržaní noví ruskí zajatci pre prípadnú budúcu výmenu.