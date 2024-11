Čech so škrípaním zubov volil Harrisovú: Lepšie by bolo, keby vyhral Trump. Aspoň by sme vytriezveli

„Hoci nemám veľmi rád kandidátku, ktorú som volil, tak je to pre mňa jediná možnosť, aby som nejakým spôsobom vyjadril, že chcem chrániť demokraciu tu. Je to najdlhšie obdobie, keď nejaká krajina má demokraciu. Zdá sa mi, že Trump ju chce zničiť,“ povedal ČTK. Dodal ale, že mu je jasné, že jeho hlas nebude nič znamenať, pretože republikán Donald Trump v Texase podľa predpokladov vyhrá. „Tak som síce volil, ale skôr ako pre seba,“ poznamenal Veit.

Trump podľa neho nerešpektuje zákony a rád sa pohybuje v šedej zóne. „Snaží sa manipulovať systém tak, aby to pre neho bolo výhodné,“ uviedol Veit. Harrisovú zase považuje za neskúsenú. „Mám nejakú predstavu, čo by mal mať kandidát na prezidenta. Sú to morálne kvality a tiež politické skúsenosti. Harrisová ich nemá a nebude vedieť nájsť rovnováhu medzi demokratmi a republikánmi,“ povedal šesťdesiatšesťročný Veit, ktorý sa do Spojených štátov prisťahoval pred viac ako 30 rokmi.

Argumenty už nehrajú rolu

Krajina sa podľa neho za tú dobu zmenila. Na rozdiel od minulosti ubudlo slušnosti a prevahu v spoločnosti majú tí, ktorí viac kričia. „Argumenty už nehrajú rolu, nakoniec vyhráva ten hlučnejší,“ uviedol Veit, ktorý je teraz na dôchodku. Predtým sa roky živil ako inžinier v automobilovom či ťažobnom priemysle. Ideálnym výsledkom volieb by pre neho bolo, ak by sa do americkej spoločnosti podarilo vrátiť toleranciu k názorom tých druhých.

Paradoxne si myslí, že prípadné Trumpovo víťazstvo vo voľbách by k tomu mohlo prispieť. „Možno by to bolo fakt lepšie, pretože by sme možno viac vytriezveli. Pretože aspoň podľa môjho názoru je to – podľa jeho správania a rétoriky – absolútne najhorší variant, ktorý sa tu môže stať,” povedal Veit s úsmevom.

Pri jeho dnešnej americkej volebnej premiére ho najviac prekvapilo, že ráno, keď bol voliť, pred volebnou miestnosťou na rozdiel od mnohých iných miest v USA nebol žiadny rad a všetko bolo relatívne rýchle. „Zaujalo ma snáď len to, že vo volebnej miestnosti okrem členov komisie nesmiem vôbec s nikým komunikovať,“ podotkol.

Východný Texas patrí medzi republikánske bašty. Napríklad v minulých prezidentských voľbách v okrsku Cherokee, kde sa nachádza mestečko Jacksonville, za Trumpa hlasovalo 77,4 percenta voličov. Ceduľa s menom republikánskeho kandidáta tu pred domami miestnych obyvateľov výrazne prevažujú aj tento rok.