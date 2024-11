Prečo Američania volia prezidenta zakaždým prvý utorok v novembri? Môžu za to Dušičky, zber úrody aj farmárske trhy

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: TV Pravda

Mimochodom, vôbec prvé voľby, ktoré sa konali na konci 18. storočia, vyzerali z dnešného pohľadu bizarne. Volebná účasť dosiahla menej ako dve percentá, hlasovalo iba okolo 28-tisíc ľudí. Príčin bolo viacero. USA, ktoré vznikli v roku 1776, o niekoľko rokov v čase zvolenia Georgea Washingtona za prvého prezidenta tvoril len zlomok súčasného počtu 50 štátov. Prvé voľby sa konali v desiatich, v troch ďalších sa volebné miestnosti neotvorili. „New Yorku sa nepodarilo zostaviť zoznam voličov. Severná Karolín a Rhode Island sa volieb nemohli zúčastniť, lebo ešte neratifikovali americkú ústavu," ozrejmuje webová stránka Mount Vernon.

Malý počet voličov spôsobilo aj to, že svoj hlas mohli odovzdať takpovediac iba vyvolení. „Museli to byť belosi vlastniaci pôdu, ktorí mali viac ako 21 rokov. Štáty mali právomoc upraviť svoju volebnú legislatívu a tak v niektorých zakázali hlasovať katolíkom, židom a kvakerom," pripomína webová stránka právnickej fakulty vo Washingtone. (Kvakeri boli príslušníci jedného kresťanského náboženského hnutia.)

Čítajte viac Zlý zajačik stojí za Harrisovou. Potopí Trumpa rasistický „vtip“?

Niekoľko desaťročí od prvých volieb neexistoval jednotný dátum hlasovania. Každý štát si určoval termín podľa vlastnej vôle. Existovala len jedna podmienka: voľby sa museli uskutočniť kedykoľvek v období 34 dní pred prvou stredou v decembri. Zmena nastala v roku 1845, keď sa zákonom zaviedol pevný dátum. „V tej dobe boli USA ešte prevažne agrárnou spoločnosťou. Pre farmárov, ktorí tvorili väčšinu pracovnej sily, veľkú časť roka zaberalo sadenie, starostlivosť o plodiny a zber úrody. Začiatok novembra bol vhodný čas na hlasovanie, pretože zber sa skončil, ale počasie bolo stále relatívne mierne," objasňuje webová stránka Britannica dôvod, pre ktorý padla voľba na prvý utorok v novembri.

Čítajte viac Ženy pri moci. V USA už bolo načase

Akú logiku mal tento dátum? Prečo nie iný deň v týždni? Nedeľa neprichádzala do úvahy, lebo zbožní Američania si ju vyhradili na bohoslužby a ako deň odpočinku. „Streda bola v mnohých oblastiach dňom trhov, keď farmári predávali svoju úrodu v meste," podotýka Britannica s tým, že mnohí potrebovali takmer celý deň cestovať z odľahlých dedín do miest. Ľudia v podstate nemohli využiť nedeľu alebo stredu na podobne dlhú cestu, aby sa dostali do volebných miestností v mestách zo vzdialených oblastí. Preto logicky neprichádzal pondelok alebo štvrtok do úvahy ako volebný deň. Jednoduchou vyučovacou metódou dospeli k presvedčeniu, že najlepší bude utorok.

Natíska sa ešte jedna otázka: prečo rozhodli, že o prezidentovi sa bude hlasovať prvý utorok, nie prvý pondelok? Prvý november je predsa Sviatok všetkých svätých, takže voliť na Dušičky bolo nemysliteľné. Ďalší faktor proti znel, že prvý deň v mesiaci si obchodníci zvyčajne vyčlenili na vyrovnanie účtov za predchádzajúci mesiac.

Čítajte viac Trumpov míting sa zvrhol na nechutnosti. Harrisová má „nízke IQ“, zazneli aj slová ako „prostitútka“

Má prvý utorok v novembri ešte zmysel v modernej dobe, aby sa zachoval ako volebný deň? Veľmi nie s prihliadnutím na skutočnosť, že v poľnohospodárstve pracujú len dve percentá Američanov. Zaznievajú síce volania po zmene, čiže vymeniť doterajší pevný dátum za niektorý deň víkendu, ale zvyk je železná košeľa. Drvivej väčšine Američanov to nijako neprekáža. Koniec-koncov, načo vymýšľať novinku, keď to, čo platí, funguje bez problémov? Navonok áno, ale existujú určité úskalia.

Čítajte viac Melania Trumpová bráni manžela napriek kontroverzným výrokom

Aké? Pred niekoľkými rokmi vzniklo občianske združenie Prečo utorok? (Why Tuesday?), ktoré robí kampaň proti prvému utorku v novembri. Zmenu podporujú aj niektorí politici. Poukazujú napríklad na to, že z prieskumov vyplýva, že Američania, ktorí ročne zarobia viac ako 100-tisíc dolárov, chodia hlasovať v dvojnásobne väčšom počte v porovnaní s tými, ktorí si prídu na menej ako 20-tisíc dolárov. Podľa nich istotne nie je dôvod v nezáujme slabšie zarábajúcich voličov o politiku. Zdôrazňujú, že napríklad ide o ľudí, ktorým v utorok chýba voľný čas, pretože majú dve zamestnania, prípade sú to študenti, ktorí sa musia učiť.

V roku 2009 kongresman Steve Israel z Demokratickej strany predložil návrh zákona, ktorý by zaviedol celoštátne prezidentské voľby prvú sobotu alebo prvú nedeľu v novembri po Dušičkách. Nepochodil však. O jeho návrhu sa nakoniec ani nehlasovalo.