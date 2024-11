ONLINE: Prvé výsledky amerických volieb sú známe. Trump spochybnil hlasovanie v kľúčovom štáte

Voliči v jednej z volebných miestností v budove Najvyššieho súdu v New Yorku počas konania amerických prezidentských volieb, 5. novembra 2024

2:10 Volebné miestnosti sa v utorok večer o 20.00 h miestneho času (v stredu o 1.00 h SEČ) v USA zatvorili v ďalších 16 amerických štátoch vrátane kľúčovej Pensylvánie, ktorá môže rozhodnúť o víťazovi v súboji o post prezidenta, píše stanica CNN.

Hlasovanie v prezidentských voľbách sa skončilo v štátoch Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pensylvánia, Rhode Island a Tennessee, ako aj vo federálnom dištrikte Kolumbia.

Prvé odhady výsledkov doposiaľ podľa agentúry DPA nepriniesli žiadne prekvapenia. CNN podľa odhadov uvádza, že demokratická kandidátka Kamala Harrisová získala podporu v štátoch ako Vermont, Severná Karolína, New Hampshire, Maryland či Západná Virgínia, kým jej republikánsky rival Donald Trump sa presadil v štátoch Indiana, Kentucky, Ohio, Missouri, Alabama, Oklahoma, Georgia či Florida.

Na víťazstvo vo voľbách je potrebné získať 270 hlasov voliteľov z rôznych štátov. Voľby môže rozhodnúť sedem kľúčových štátov – tzv. swing states – Pensylvánia, Michigan, Wisconsin, Georgia, Severná Karolína, Arizona a Nevada.

01:54 Obvinenia voči Rusku ohľadne zasahovania do amerických prezidentských volieb nie sú ničím iným než „zlomyseľným ohováraním“, uviedlo v stredu ruské veľvyslanectvo v Spojených štátoch.

„Všetky narážky o ‚ruských machináciách‘ sú zlomyseľné ohováranie, vymyslené na použitie vo vnútropolitickom boji o Spojené štáty americké,“ citovala vyhlásenie veľvyslanectva Moskvy v USA ruská agentúra RIA Novosti.

Najmenej dve volebné miestnosti v americkom štáte Georgia museli v utorok evakuovať v dôsledku falošných hlásení o bombových hrozbách, z ktorých miestne volebné úrady obvinili ruských agentov. Hlasovanie o budúcom prezidentovi USA preto na týchto miestach nakrátko pozastavili, no hrozby zaznamenalo viacero štátov.

Vysokopostavený nemenovaný úradník kancelárie republikánskeho štátneho tajomníka Georgie Brada Raffenspergera upresnil, že bombové hrozby v Georgii boli odoslané z e-mailových adries, ktoré používali Rusi aj pri predchádzajúcich voľbách v snahe zasiahnuť do ich priebehu. (reuters, tasr)

01:49 Republikánsky kandidát Jim Justice bude novým senátorom za štát Západná Virgínia. Nahradí demokrata Joea Manchina, ktorý už nekandidoval. Obaja senátori z tohto štátu preto budú republikáni, a to prvýkrát od roku 1958.

Víťazstvo Justica sa predpokladalo. Vo voľbách porazil bývalého starostu mesta Wheeling demokrata Glenna Elliotta. Demokrati preto prišli o prvý mandát v 100-člennom Senáte, kde mali doteraz najmenšiu možnú väčšinu o jeden hlas.

Spolu s prezidentskými voľbami sa v niektorých štátoch uskutočnili aj voľby do hornej komory Kongresu. Voliči si vyberajú tretinu z celkovo 100 senátorov. (tasr, ap)

01:46 Volebné miestnosti sa o 19:30 miestneho času (1:30 stredoeurópskeho času) uzavreli v ďalších troch štátoch USA. Voľby skončili v Západnej Virgínii, Ohiu a kľúčovej Severnej Karolíne. Celkovo sa v týchto štátoch súperí o 37 hlasov voliteľov.

CNN odhaduje, že republikánsky kandidát Donald Trump zvíťazí v Západnej Virgínii a pripísal si hlasy ďalších štyroch voliteľov.

Prieskumy naznačujú, že Trump zvíťazí aj v Ohiu, z ktorého pochádza jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance. Mimoriadne vyrovnaný súboj sa očakáva v Severnej Karolíne, ktorá je jedným zo siedmich kľúčových štátov, ktoré pravdepodobne rozhodnú o budúcom prezidentovi. Severná Karolína disponuje 16 voliteľmi.

Televízia CNN medzičasom odhaduje víťazstvo Trumpa v štáte Indiana. Celkovo má teda podľa televízie 23 hlasov voliteľov. Jeho súperka Kamala Harrisová z Demokratickej strany zatiaľ podľa CNN získala iba baštu demokratov Vermont s troma hlasmi voliteľov.

01:41 Senátor zo štátu Vermont Bernie Sanders obhájil svoj mandát a funkciu senátora bude zastávať ďalších šesť rokov. Sanders kandidoval ako nezávislý, avšak podporuje Demokratickú stranu. Vo voľbách porazil republikánskeho kandidáta Geralda Malloya. Jeho víťazstvo odhaduje agentúra AP. (cnn.com, pbs.org, ap, čtk)

Ľavicovo orientovaný Sanders (83) sa v minulosti uchádzal o nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb. V uplynulom období úzko spolupracoval s administratívou prezidenta Joea Bidena na tvorbe jej cieľov v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

Sanders je najdlhšie pôsobiacim nezávislým poslancom v Kongrese a u voličov demokratov má vysokú popularitu. Spolu s prezidentskými voľbami sa v niektorých štátoch uskutočnili aj voľby do hornej komory Kongresu. Voliči si vyberajú tretinu z celkovo 100 senátorov. (ap, tasr)

01:31 Americkí astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) vyzvali v utorok svojich spoluobčanov na hlasovanie v prezidentských voľbách. „Nezáleží na tom, či sedíte, stojíte alebo sa vznášate – dôležité je, aby ste hlasovali!“ napísali astronauti Don Pettit a Nick Hague v príspevku na platforme Instagram.

Astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa spolu so svojimi kolegami Butchom Wilmoreom a Suni Williamsovou nachádzajú na ISS. Spolu s príspevkom zverejnili aj fotografiu, na ktorej pózujú vznášajúc sa vo vzduchu a držiac sa za ramená. Dvaja z nich mali na nohách ponožky s nápisom „Som hrdý na to, že som Američan“.

CNN uvádza, že samotní astronauti hlasovali vo voľbách predčasne. Hlasy odovzdané vo vesmíre boli prenášané z vesmírnej stanice cez satelitnú sieť NASA. „Je to veľmi dôležitá povinnosť, ktorú ako občania máme, a teším sa, že budem môcť hlasovať z vesmíru, čo je celkom fajn,“ povedal Williams reportérom ešte 13. septembra počas tlačovej konferencie z ISS. (cnn.com, tasr, dpa)

01:17 Prvé výsledky z prezidentských volieb v Spojených štátoch napĺňajú papierové predpoklady. Republikánsky exprezident Donald Trump podľa projekcie agentúry AP zvíťazil v štátoch Kentucky a Indiana, viceprezidentka za Demokratickú stranu Kamala Harrisová ovládla Vermont. Hlasovanie už skončilo aj v prvom zo siedmich štátov, kde prieskumy predpovedali veľmi tesný súboj, víťaz v Georgii ale zatiaľ nie je jasný.

Po prvej vlne výsledkov má Trump istých 19 hlasov v zbore voliteľov, Harrisová tri. K istote zvolenia do prezidentskej funkcie je potrebných 270. Volebné miestnosti sú teraz uzavreté v šiestich z 50 amerických štátov, obaja kandidáti si zatiaľ pripísali víťazstvo v štátoch, ktoré sa dlhodobo prikláňajú k ich politickej strane.

O šanciach Trumpa a viceprezidentky Kamaly Harrisovej na zvolenie môžu viac napovedať výsledky z Georgie a tiež zo Severnej Karolíny, kde hlasovanie končí o 19:30 miestneho času (01:30 SEČ). V Georgii pred štyrmi rokmi Trump tesne prehral, ​​v Severnej Karolíne si zase pripísal tesné víťazstvo.

Okrem týchto dvoch štátov sa veľká pozornosť upiera aj na Pensylvániu, kde sa volebné miestnosti zatvárajú o 02:00 SEČ, o hodinu neskôr sa pridajú Michigan, Wisconsin a Arizona a za ďalšiu hodinu ako posledný z tzv. kolísavých štátov ukončí hlasovanie Nevada.

V Georgii aj po konci hlasovacieho času zostalo niekoľko volebných miestností otvorených po tom, čo boli počas dňa evakuované kvôli falošným bombovým vyhrážkam, informoval denník The New York Times. Hlasovanie sa kvôli vyhrážkam a iným problémom na vybraných miestach predlžuje v rôznych častiach USA.

V Georgii a Severnej Karolíne je podľa médií sčítanie hlasov pomerne rýchle, avšak pri tesnom výsledku by ani tu nemusel byť jasný víťaz prezidentského zápasu už počas volebnej noci. V ďalších zo siedmich spomínaných štátov je sčítanie o niečo pomalšie a kompletné výsledky sa čakajú až po volebnej noci či v nasledujúcich dňoch. Celkové vyústenie súboja o Biely dom by tak podobne ako pred štyrmi rokmi mohlo byť známe až s odstupom dní. (cnn.com, čtk, ap)

01:07 Krátko pred uzatvorením prvých volebných miestností v prezidentských voľbách v USA vyjadril republikánsky kandidát a americký exprezident Donald Trump bez uvedenia konkrétnych dôkazov pochybnosti v súvislosti s výsledkami hlasovania v kľúčovom štáte Pensylvánia.

„Veľa sa hovorí o masívnom PODVÁDZANÍ vo Filadelfii. Polícia prichádza!!!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Nebolo však bezprostredne jasné, aký incident mal Trump na mysli a svoje tvrdenia nepodložil dôkazmi. Komisár mesta Filadelfia Seth Bluestein neskôr uviedol, že „toto tvrdenie je absolútne nepravdivé“.

„Ide o ďalší príklad dezinformácie. Hlasovanie vo Filadelfii je bezpečné a zabezpečené,“ dodal. Pensylvánia je Trumpom i jeho demokratickou protikandidátkou Kamalou Harrisovou považovaný za kľúčový štát vo voľbách. Víťazstvo v tomto severovýchodnom americkom štáte by každému z kandidátov prinieslo 19 voliteľov, čo je najviac zo všetkých tzv. swing states, ktoré pravdepodobne rozhodnú o tom, kto pôjde do Bieleho domu.

Všeobecne sa očakáva, že Trump sa pokúsi spochybniť spravodlivý priebeh volieb v prípade svojej porážky – podobne ako to urobil v roku 2020. (dpa, tasr)

00:41 Vo viacerých kľúčových štátoch USA hlásia vysokú volebnú účasť, a to napriek vyhrážkam, ktoré obdržali volebné miestnosti v Michigane, Georgii a Wisconsine. Zdroj televízie CNN uviedol, že z vyhrážok upodozrievajú aktérov z Ruska.

Obaja prezidentskí kandidáti sa v posledných hodinách zameriavajú na mobilizáciu voličov. Kandidátka demokratov Kamala Harrisová dnes popoludní mobilizovala prostredníctvom telefonátov. Republikánsky kandidát Donald Trump vyzval voličov, aby „vstali z pohodlného gauča“ a išli voliť.

Úrady v Michigane hlásia rekordnú volebnú účasť. Predčasne v štáte, kde sa bojuje o 15 hlasov voliteľov, hlasovalo najmenej 3,3 milióna ľudí. Celkovo by počet odovzdaných hlasov mohol prekonať historicky najvyššiu volebnú účasť z roku 2020, keď hlasovalo 5,5 milióna voličov.

V Georgii iba v popoludňajších hodinách hlasovalo 700-tisíc ľudí. Pokiaľ sa udrží súčasný trend hlasovať by tam mohlo viac ako 5,15 milióna voličov. Georgia má pridelených 16 hlasov voliteľov a bude medzi prvou skupinou štátov, kde sa uzavrú volebné miestnosti a to už hodinu po polnoci stredoeurópske­ho času.

V štáte Nevada sa vyskytli problémy s hlasovacím zariadeniami v okrese Apache. Podľa CNN museli na náhradné hlasovacie lístky niektorí voliči čakať viac ako dve hodiny. Pensylvánsky guvernér Josh Shapiro v utorok predpovedal, že sčítavanie hlasov nebude trvať tak dlho ako v roku 2020, keď sa pretiahlo až do soboty. Všetky poštou zaslané hlasovacie lístky by mali byť spočítané do niekoľkých hodín. Pensylvániu s 19 voliteľmi experti považujú za najdôležitejší štát tohtoročných volieb. (cnn.com, tasr)

00:32 Volebný štáb demokratickej kandidátky na prezidentku Spojených štátov Kamaly Harrisovej sa pripravuje na možnosť, že sa jej republikánsky rival Donald Trump predčasne vyhlási za víťaza volieb. Jeden z poradcov Harrisovej povedal televízii CNN, že na prípadné Trumpovo vyhlásenie zareaguje veľmi agresívne.

Trump počas volebného dňa vyhlásil, že výsledky volieb uzná, pokiaľ budú „spravodlivé“. Ako ale poznamenáva agentúra AP, nie je jasné, čo tým presne myslel. Pri hlasovaní pred štyrmi rokmi Trump odmietol uznať porážku a odvtedy šíri nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch, ktoré ho podľa jeho názoru stáli víťazstvo.

Tím Harrisovej teraz nevylučuje, že sa Trump vyhlási za víťaza prezidentských volieb, hoci z priebežných výsledkov nebude víťazstvo jednoznačné. Reakcia podľa poradcov súčasnej demokratickej viceprezidentky bude závisieť od toho, ako a kedy by niekdajší prezident Trump s vyhlásením vystúpil. Poznamenali, že takéto vystúpenie by kampaň demokratky neponechala bez odpovede.

Jasno o víťazovi ale nemusí byť počas volebnej noci, v prípade mimoriadne tesných výsledkov to môže trvať aj niekoľko dní. Harrisová aj tak plánuje počas volebnej noci vystúpiť s vyjadrením. Podobný krok chystá aj Trump, ktorý by podľa CNN mohol prehovoriť k tisícom priaznivcov zhromaždených v Palm Beach na Floride, ktoré ležia neďaleko jeho rezidencie Mar-a-Lago. (čtk, ap, cnn.com)