ONLINE: Nukleárna vojna ako nehoda? Ruské jadrové zbrane sú v dosahu ukrajinských rakiet a dronov

Ako sa môže vojna na Ukrajine preklopiť do nukleárnej, naznačuje americký magazín Foreign Affairs. Ruské jadrové zbrane sú podľa amerického magazínu príliš blízko frontu.

V utorok 21. mája 2024 pripravovala posádka ruský bombardér Tu-22M3 na misiu v rámci cvičenia s taktickými jadrovými zbraňami. Bolo to prvýkrát, čo Rusko verejne oznámilo takéto nukleárne cvičenia.

6:39 Šéf Kremľa Vladimir Putin v utorok vymenoval na post úradujúcej gubernátorky Židovskej autonómnej oblasti na ruskom Ďalekom východe ženu, ktorej syn zahynul vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Marija Kosťuková bola doposiaľ vysokopostavenou úradníčkou v Židovskej autonómnej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Čínou. Putin ju teraz povýšil na funkciu oblastnej šéfky. Predtým sa podľa AFP zúčastňovala na stretnutiach ruského prezidenta s matkami vojakov, ktorí prišli o život na Ukrajine. Jej 26-ročný syn zomrel v boji za Moskvu na východe Ukrajiny.

Kosťuková je v súčasnosti jedinou ženou na čele jedného z 83 ruských regiónov po tom, ako počas tohto roka odstúpila gubernátorka Chantyjsko-mansijského autonómneho okruhu ležiaceho na západe Sibíri Natalia Komarovová. Tú predtým kritizovali za vyjadrenia o vojne na Ukrajine.

Na začiatku vojny sa obavy, že invázia zvýšila nebezpečenstvo jadrovej detonácie alebo náhodného výbuchu, sústredili na štyri jadrové elektrárne na Ukrajine a na hrozby Ruska zámerne eskalovať konflikt.

Na začiatku vojny sa obavy, že invázia zvýšila nebezpečenstvo jadrovej detonácie alebo náhodného výbuchu, sústredili na štyri jadrové elektrárne na Ukrajine a na hrozby Ruska zámerne eskalovať konflikt.

Čím viac sa však Ukrajina snaží zasiahnuť ciele v Rusku, tým je jasnejšie, že neochota Ruska adekvátne zabezpečiť jadrový arzenál, ktorý má uskladnený vo svojej západnej časti – a je teraz na dostrel ukrajinských rakiet a bezpilotných lietadiel a dokonca aj od ukrajinských jednotiek – predstavuje strašnú situáciu, píše Foreign Affairs.

Keďže útoky ukrajinských bezpilotných lietadiel zaznamenali až v Moskve, je jasné, že v dosahu dronov je teraz najmenej 14 ruských jadrových úložísk. Najmenej dve z týchto lokalít sú menej ako 100 míľ od ukrajinských hraníc, teda v dosahu nebezpečnejších rakiet, ktoré už Ukrajina vlastní, a ďalších päť lokalít leží menej ako 200 míľ od hranice, ktorá je blízko alebo tesne za dostrelom pokročilých rakiet poskytnuté Západom, a pri ktorých Ukrajina žiada o povolenie použiť ich proti konvenčným cieľom v Rusku.

Podľa Foreign Affairs existuje niekoľko možných dôvodov pre jasné zanedbávanie povinností zo strany Ruska: ruský prezident Vladimir Putin sa môže domnievať, že premiestňovanie ruských jadrových hlavíc by bolo znakom slabosti; vysokí ruskí vodcovia si možno neuvedomujú nebezpečenstvo týkajúce sa týchto jadrových hlavíc; alebo sa ruská armáda môže obávať, že by Západ nesprávne považoval premiestňovanie hlavíc za prípravu na jadrový útok, čo by vyvolalo preventívny úder NATO.