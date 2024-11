Trump voľby (asi) vyhrá. Uznávajú to už aj v Harrisovej tábore

Republikán Donald Trump sa takmer určite vráti do Bieleho domu, v ktorom ako americký prezident vládol v rokoch 2017 až 2021. Je to napriek tomu, že januári 2021 podporil útok na Kongres a odsúdili ho za falšovanie obchodných záznamov.

Americkí voliči mu však dali dôveru, hoci neustále vulgárne klame. Obyvatelia USA hlasovali včera a Trump je na najlepšej ceste k víťazstvu. Podľa reportérky televízie Fox News Jacqui Heinrichovej to uznávajú už aj v tábore jeho súperky, demokratky Kamaly Harrisovej. Prišlo to potom, čo Trump podľa projekcií amerických médií vyhral v Severnej Karolíne, teda v jednom zo siedmich kľúčových štátov.

„Nedeje sa to, čo by Harrisová potrebovala v Pensylvánii, Michigane a Wisconsine. Neverte, že sa to ešte stane,“ povedal Fox News jeden zdroj z Harrisovej tábora.

„Stopercentne súhlasím… Cesta k víťazstvu je veľmi ťažká… Jeho čísla sú vyššie, ako sa očakávalo v okresoch, kde by mal prehrávať s väčšími rozdielmi v Pensylvánii a Michigane,“ uviedol druhý zdroj.

Tretí zdroj blízky kampani povedal: „Myslím si, že prehrávame“.