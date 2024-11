Voliči zabudli. Trump vyhral vďaka nostalgii, prichádza chaos, hodnotia české médiá

Trump podľa projekcií americkej televízie Fox News porazil demokratku Kamalu Harrisovú a stane sa 47. šéfom Bieleho domu. Podľa Fox News už prekonal hranicu 270 voliteľov potrebnú na víťazstvo. Výsledky ale zatiaľ ešte nie sú úplne spočítané. Trumpovi podľa serveru Novinky.cz pomohlo to, že sa vyhýbal priamej konfrontácii s Harrisovou a že sa zabudlo na „chaos“ sprevádzajúci jeho predchádzajúce vládnutie. „Na vydávanie dekrétov, ktoré hneď zablokovali súdy, aj neustále zvraty v politike. Najprv vyhrotil napätie so Severnou Kóreou na pokraj vojny a potom sa diktátor Kim Čong-un div nestal jeho kamarátom. Za nezvládnuté sťahovanie z Afganistanu, ktoré sa vytýka (súčasnému prezidentovi USA) Joeovi Bidenovi, mohla dohoda USA s Talibanom, ktorá sa uzavrela ešte za Trumpovej vlády,“ píše server.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

„Trump nikdy neponúkal a neponúka žiadne veľké reformy, zato plný vagón nostalgie po starých dobrých časoch, nech už si pod tým voliči predstavia čokoľvek,“ uvádza vo svojom komentári server Zoznam Správy. Trumpovo prvé prezidentstvo charakterizovalo podľa webu „nevypočítateľnosť, sebestrednosť a chaos v slovách, a často aj skutkoch“. „Nič príliš nenasvedčuje tomu, že sa to zmení, že sa vo svojom druhom a poslednom mandáte Donald Trump zmení k lepšiemu,“ píše server.

Harrisovej podľa Noviniek.cz uškodila migračná kríza, ktorá bola jednou z kľúčových tém volieb. „Američanov skutočne trápi a viceprezidentka mala v čase Bidenovej administratívy na starosti rokovania so stredoamerickými krajinami, v ktorých toho veľa nedokázala,“ uvádza server. „Demokrati navyše kvôli podpore Izraela prišli o hlasy Američanov arabského pôvodu a moslimského vyznania,“ dopĺňa komentátor.

„Demokratická strana za štyri roky nedokázala predstaviť kandidáta, ktorý by Trumpovi vyrazil jeho tromfy z rúk. To je jej smutná vizitka,“ píšu Zoznam Správy. Harrisová by teraz mala podľa serveru čo najskôr uznať porážku a vyzvať národ, aby Trumpovu výhru rešpektoval. „Alebo presne to, čo by Trump, ak by prehral, ​​najskôr neurobil. Porážku z novembra 2020 neuznal nikdy. Namiesto toho viedol kampaň postavenú na rozdeľovaní spoločnosti a šírení neprávd,“ dopĺňa server.

USA aj Európu teraz podľa komentára Novinek.cz čakajú roky neistoty. „Už minulé prezidentské obdobie ukázalo, že Trump nie je tímový hráč,“ píše server. "Spojené štáty zostávajú aj po týchto voľbách rozdelené na dve veľmi rozdielne polovice, ktoré sa od seba silou odlišujú v ráde jednotiek percent. Problémom USA budúcich rokov, nech už bude prezidentom ktokoľvek, bude, aby sa od seba ďalej nevzďaľovali, so všetkými dôsledkami, ktoré to má, ale aby sa podarilo Spojené štáty udržať pohromade ako jeden demokraticky fungujúci celok,“ uvádza vo svojom komentári Deník.cz.