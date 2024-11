Ku Kube sa blíži hurikán Rafael, zosilnel na druhý stupeň, už priniesol silné dažde

Ku Kube sa blíži ďalší hurikán sezóny, hurikán Rafael, ktorý zosilnel na druhý stupeň. Sprevádza ho vietor s rýchlosťou asi 160 kilometrov za hodinu a západnú časť Kuby by mal zasiahnuť ešte v stredu. Informovala o tom stanica CNN s odvolaním sa na americké Národné stredisko pre hurikány (NHC), ktoré pre Kubu vydalo varovanie pred prívalovými dažďami, bleskovými záplavami a zosuvmi pôdy. Už ráno priniesol Rafael na Kubu silné dažde.

Pôvodne tropická búrka Rafael v Karibskom mori v utorok večer miestneho času (v noci na stredu SEČ) zosilnela na hurikán prvej kategórie na päťstupňovej škále. Postupovala medzi Kajmanskými ostrovmi a Jamajkou. Po tom, ako podľa predpovedí v stredu a vo štvrtok zasiahne Rafael západ Kuby, očakáva sa, že bude ešte ako hurikán postupovať do Mexického zálivu, kde by mal zoslabnúť. Cez víkend by mal doraziť k pobrežiu Spojených štátov a severovýchodného Mexika.

Čítajte viac Hurikán Oscar si na Kube vyžiadal najmenej šesť obetí na životoch

Kubánska civilná ochrana už v utorok vyzvala obyvateľov, aby sa na príchod hurikánu pripravili a v momente, keď dorazia k ostrovu, „zostali tam, kde sú“. Vyzvala tiež na evakuácie tisícok ľudí.

Kubu zasiahol už koncom septembra hurikán Helene, ktorý tam spôsobil menšie škody, ale potom v Spojených štátoch zdevastoval rozsiahle územie a zabil vyše dvesto ľudí. Minulý mesiac dorazil na Kubu hurikán Oscar, ktorý si tam vyžiadal osem obetí a spôsobil škody na infraštruktúre. Tento desaťmiliónový ostrov postihol hurikán Oscar práve v čase, keď jeho obyvatelia čelili rozsiahlym výpadkom elektriny.

Čítajte viac Hurikán Helene sa stal najničivejším od čias Katriny

Kuba, ktorej ekonomika je už roky v hlbokej kríze, v októbri zažila niekoľko rozsiahlych výpadkov energie. Jeden postihol polovicu krajiny a v niektorých provinciách trval až 20 hodín, deň potom blackout postihol takmer celú Kubu. Nasledovalo niekoľko menších výpadkov, ktoré na tomto ostrove znamenajú aj prerušenie dodávok vody. Výpadky elektriny sú na Kube časté, komunistická vláda z nich viní americké sankcie, môže za ne však najmä zastaraná a nedostatočne udržiavaná energetická infraštruktúra. Asi 95 percent elektriny tam pochádza zo spaľovania fosílnych palív, najmä ropy. Situáciu zhoršilo v posledných rokoch aj zníženie dodávok ropy z Venezuely, ktorá rovnako ako Kuba čelí americkým sankciám pre porušovanie ľudských práv a slobôd tamojšími režimami.

Čítajte viac „Priateľská návšteva“ z Moskvy. Do Havany priplávajú tri lode a jadrová ponorka

Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) označuje túto hurikánovú sezónu v Atlantiku za nadpriemernú a predpovedal pre ňu 17 hurikánov. Zvyčajne ich tam býva tak desať, ale tento rok už sa ich vytvorilo vrátane Rafaela 11. Pritom hurikánová sezóna v Atlantiku, ktorá sa začína 1. júna, sa končí až 30. novembra. Tento rok z tropickej búrky na hurikán zosilneli Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley, Milton, Oscar a Rafael. Dva z nich – Beryl a Milton – dosiahli najvyššiu, piatu kategóriu.