Zlatý vek Ameriky či pomsta? Trump sa triumfálne vrátil

Republikán Donald Trump sa vráti do Bieleho domu, v ktorom ako americký prezident vládol už v rokoch 2017 až 2021. Je to napriek tomu, že v januári 2021 jeho konšpirácie viedli k útoku na Kongres, odsúdili ho za falšovanie obchodných záznamov, súdi sa v prípadoch sexuálneho násilia a kritici mu vyčítajú rasizmus a autoritárske sklony. Americkí voliči mu však dali dôveru, veď v utorkovom hlasovaní Trump jasne porazil svoju demokratickú súperku Kamalu Harrisovú.

Zápis do histórie

"Je to politické víťazstvo, aké naša krajina ešte nikdy nevidela. Chcem poďakovať americkému ľudu za mimoriadnu česť byť zvoleným 47. prezidentom a 45. prezidentom,“ vyhlásil Trump v prejave.

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Faktom je, že celebritný miliardár sa má čím chváliť. Mnohí experti predpovedali, že Amerika a svet budú na výsledky volieb čakať možno až niekoľko dní. V skutočnosti bolo všetko jasné po pár hodinách. Trump sa pomerne rýchlo dostal cez métu 270 elektorov, čo je minimálny počet na víťazstvo v 538-člennom Zbore voliteľov. Z kľúčových štátov, teda swing states, získal Georgiu, Severnú Karolínu, Pensylvániu, Wisconsin a Michigan. To mu prinieslo 292 voliteľov, kým Harrisová ich má 224. A Republikán má na dosah vyhru aj v Nevade a Arizone.

Ešte prekvapujúcejšie je, že Trump získal celkovo vyšší počet hlasov ako demokratka. Podľa neúplných výsledkov ho volilo 71,17 milióna Američanov, kým Harrisovú iba 66,23 milióna. Roku 2016 síce Trump voľby vyhral, ale Hillary Clintonová ho celkovo porazila takmer o tri milióny hlasov. Roku 2020 republikán prehral s Joeom Bidenom o viac ako sedem miliónov hlasov.

Populistický republikán skutočne prepísal históriu. Trump je len druhý prezident v dejinách USA, ktorému sa podarilo vrátiť po porážke vo voľbách do Oválnej pracovne. Pred ním to dokázal iba Grover Cleveland. Demokrat bol prezidentom v rokoch 1885 až 1889 a potom 1893 až 1897.

Zároveň bude Trump najstarším prezidentom, keď sa opäť posadí do Oválnej pracovne, čo bude 20. januára 2025. Bude mať vtedy 78 rokov a viac ako sedem mesiacov. Dosiaľ bol najstarším prezidentom Biden, ktorý do úradu nastúpil roku 2020 vo veku 78 rokov a dva mesiace.

„Pomôžeme nášmu štátu uzdraviť sa. Máme krajinu, ktorá potrebuje pomoc, a pomoc potrebuje veľmi súrne. Bude to skutočne zlatý vek Ameriky, to je to, čo musíme mať. Je to veľkolepé víťazstvo amerického ľudu, ktoré nám umožní urobiť Ameriku opäť veľkou. Budeme musieť uzavrieť hranice. Chceme, aby ľudia prichádzali do našej krajiny, ale musia prichádzať legálne,“ vyhlásil Trump. Jeho pozíciu v Bielom dome posilní tiež to, že republikáni ovládli Senát a je možné, že si udržia väčšinu aj v Snemovni reprezentantov.

Viacnásobný úspech republikánov

"Je jasné, že Trumpovej strane sa v celej krajine darilo veľmi dobre. Exprezident vyhral, ale jeho úspech sa znásobil senátnymi víťazstvami. Z toho mi vyplýva, že demokrati majú väčší problém, než si mysleli. Týka sa to najmä oslovenia voličov pracujúcej triedy, ktorí podporovali republikánov v nádeji, že pod ich vládou sa zlepší hospodárska situácia. Zdá sa, že to bola aj najväčšia téma prezidentských a iných volieb. Aj keď sa americkej ekonomike podľa všetkých tradičných ukazovateľov darí veľmi dobre, a oveľa lepšie ako väčšine európskych krajín, prieskumy nám hovoria, že mnohí voliči to tak necítia. Demokrati zjavne neurobili dosť, aby ich presvedčili, že ekonomika bude pod ich vedením silnejšia a spravodlivejšia. Imigrácia bola ďalšou otázkou, kde republikáni jednoznačne sľúbili, že ukončia nelegálne prisťahovalectvo, a Harrisová nehovorila dôrazne o tom, čo by urobila, aby problém vyriešila,“ povedal pre Pravdu profesor politológie Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity.

Podľa odborníka k Trumpovmu víťazstvu prispeli aj ďalšie faktory. "Viac sa nakoniec dozvieme z ďalších dát, aký veľký vplyv mal na výsledok fakt, že Trumpovým oponentom bola žena, ktorá zároveň pochádza z menšiny. Mám pocit, že veľa voličov stále nevidí ženu ako prezidentku. Hoci otázka reprodukčných práv zohrala svoju úlohu, myslím si, že mnohí voliči tento problém jednoducho nepovažovali za taký dôležitý ako ekonomiku a svoj pocit bezpečia. Po počiatočnom šoku, keď bolo v USA zrušené právo na interrupcie, mnohé štáty prijali zákony na ochranu reprodukčných práv. Nakoniec to teda nebola v kampani taká silná téma, ako si demokrati mysleli,“ vysvetlil Kraft.

Čaká teda po Trumpovej výhre Spojené štáty zlatý vek alebo skôr prichádza čas pomsty?

Republikán v minulosti vyhlásil, že prvý deň v úrade bude diktátorom. Hovorí o uzavretí hraníc, masových deportáciách či boji s vnútorným nepriateľom (ktokoľvek to je). Sľúbil tiež amnestie pre ľudí, ktorých odsúdili za to, že sa podieľali na útoku na Kongres. Trump dokonca o 6. januári 2021 hovorí ako o dni lásky.

Zaujímavé bude sledovať, či sa Trump rozhodne udeliť si nejakú formu amnestie, respektíve, či vôbec budú jeho pokračovať jeho súdne prípady. „Niekoľkokrát povedal, že plánuje vyhodiť špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha a ukončiť federálne prípady proti sebe za pokus zvrátiť prezidentské voľby v roku 2020 a za nesprávne zaobchádzanie s utajovanými dokumentmi,“ pripomenula televízia CNN.

Ako prezident toto všetko bude môcť Trump urobiť. „Je jasné, že sa mu oplatilo agresívne presadzovať odkladanie týchto prípadov,“ skomentovala pre CNN situáciu Jessica Levinsonová, profesorka ústavného práva na Loyola Law School v Kalifornii.

Zároveň sa dajú očakávať brutálne škrty v rámci federálnej vlády a rušenie regulácií vrátane tých, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. To by mohol na starosť dostať najbohatší človek na svete Elon Musk, ktorého Trump chváli. Na zdravie Američanov možno dozrie známy antivaxer Robert Kennedy mladší a daňové škrty pre bohatých prispejú k ďalšiemu zadlženiu Spojených štátov.

"Trumpovo znovuzvolenie môže spôsobiť zemetrasenie v globálnych záležitostiach. Šéf Kremľa Vladimir Putin sa určite cíti povzbudený, veď je čoraz pravdepodobnejšie, že USA obmedzia pomoc pre Ukrajinu. Napätie na Blízkom východe sa neutlmí. Rozsah Trumpovho víťazstva – získal Zbor voliteľov a tentoraz vyhral aj na počet odovzdaných hlasov – ho povzbudí. Bude ochotný zásadne narúšať politické normy doma aj v zahraničí,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú politiku Tim Galsworthy na anglickej Bishop Grosseteste University.

„Druhé funkčné obdobie Trumpa vo funkcii prezidenta by mohlo pre Európu znamenať významné ekonomické a bezpečnostné výzvy. Jeho prístup k NATO bol vždy transakčný a jeho skepsa k Severoatlantickej aliancii vyvoláva obavy. Členské štáty NATO budú musieť s Tumpom rázne komunikovať, a to tak, že potvrdia svoj záväzok týkajúci sa spravodlivého financovania organizácie a zdôraznia, aké dôležité je líderstvo USA pre silu aliancie,“ zdôraznil pre Pravdu Thomas Scotto, expert na zahraničnú politiku zo Strathclydskej univerzity v Glasgowe.

Podľa experta by z ekonomického hľadiska mohla Trumpova obchodná politika a možné zvýšenia ciel vážne ovplyvniť Európsku úniu. „Takmer 20 percent všetkého tovaru vyvážaného z členských štátov EÚ smeruje do USA, takže akýkoľvek pokles tohto exportu by mohol tvrdo zasiahnuť ekonomiky, ktoré aj tak majú problémy. Okrem toho Trump často odmietal dôležitosť systému založeného na pravidlách pre obchod vrátane noriem týkajúcich sa ciel. Po jeho návrate do Bieleho domu môžu Európu čakať štyri roky, ktoré budú náročné na orientáciu v politikách republikána,“ myslí si Scotto.