Boháč, ktorý sa stal prezidentom. Trump je mýtus aj značka

Sociopat, rasista, fašista či hrozba pre demokraciu. Aj také nelichotivé prívlastky prischli republikánovi, ktorý chce „Ameriku spraviť znova veľkou“. Nie je asi náhoda, že k najväčším kritikom patria jeho bývalí spolupracovníci.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA

„Donald Trump je prvým prezidentom v mojom živote, ktorý sa nesnaží zjednotiť americký ľud – dokonca ani nepredstiera, že to skúša. Namiesto toho sa nás snaží rozdeliť,“ upozornil Jim Mattis, bývalý generál, ktorý bol v Trumpovej vláde dva roky ministrom obrany.

„Nie som si istý, či dokážeme prežiť ďalšie štyri roky Donalda Trumpa,“ uviedol pre CNN zase Mark Esper, ktorý Mattisa nahradil na čele rezortu. No hoci takto budúceho prezidenta hodnotia tí, čo ho dobre poznali, jeho povesťou to neotriaslo.

Narodil sa 14. júna 1946 v New Yorku ako štvrté z piatich detí. Jeho otec, ktorý pochádzal z rodiny nemeckých prisťahovalcov, bol úspešným podnikateľom v stavebníctve. Ako trinásťročného poslali Trumpa študovať na vojenskú akadémiu.

V roku 1964 sa prihlásil na cirkevnú Fordhamskú univerzitu, skadiaľ neskôr prešiel na Pennsylvánsku univerzitu, kde získal bakalársky titul z ekonómie.

Už počas štúdia dostal štyri odklady na odvod do armády, a aj keď ho v roku 1966 pri lekárskej prehliadke uznali za schopného vojenskej služby, odveleniu do Vietnamu sa vyhol pre údajné kostné ostrohy na pätách. Podľa denníka New York Times mu to vybavil jeho vplyvný a zámožný otec.

Do jeho firmy Trump v roku 1968 aj nastúpil a o tri roky neskôr prevzal jej vedenie. Počas volebnej kampane v roku 2016 vyhlasoval, že mu otec dal pôžičku „iba“ vo výške milión dolárov, vďaka čomu vybudoval spoločnosť v hodnote desať miliárd.

Ako však novinári zistili, ide len o legendu, súčasť Trumpovho mýtu. Z otcovho impéria v skutočnosti dostal vyše 400 miliónov dolárov a pôžičky za viac ako 60 miliónov ani nesplatil.

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko

Trump sa do podnikania pustil vo veľkom štýle. Staval veľkolepé budovy (napríklad honosné sídlo Trump Tower), investoval do luxusných hotelov a kasín vrátane Taj Mahalu v Atlantic City, čo bol vtedy najväčší hotel s kasínom na svete. V roku 1989 kúpil dokonca leteckú spoločnosť, ktorej dal svoje meno.

Nepremyslenými projektmi si však vyrobil také dlhy, že ich nedokázal splácať a musel ohlásil bankrot. Jeho veritelia – americké banky – si však uvedomili, že Trump pôsobí ako dobrá značka a prinesie im väčšie zisky, keď mu ešte dajú šancu, ako keby mu majetok zhabali. Tak sa mu podarilo zachrániť spoločnosť a nakoniec prosperovať.

Veľkú popularitu, ktorá mu neskôr pomohla pri kandidatúre na prezidenta, si získal vďaka televíznej reality šou The Apprentice (Učeň). Vysielali ju v rokoch 2004 až 2015. Účastníkmi súťaže boli ľudia, ktorí sa po výhre mohli zamestnať v Trumpovej spoločnosti. On sám program produkoval, moderoval a dobre na ňom zbohatol.

V júni 2015 ohlásil, že sa bude uchádzať o kandidatúru na prezidenta za Republikánsku stranu. A hoci jeho demokratická súperka Hillary Clintonová v novembri nasledujúceho roka získala až o tri milióny hlasov viac, pre systém tzv. voliteľov v konečnom dôsledku triumfoval Trump.

Jeho vláda počas prvého volebného obdobia sa však niesla v znamení neistoty, sporov a škandálov. Trump si síce vybudoval priateľské vzťahy s Putinom a stretol sa so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom, no výrazne ochladli vzťahy s tradičnými spojencami v Európe a s NATO.

Ako šéf Bieleho domu si zakladal najmä na pozdvihnutí americkej ekonomiky a boji proti nelegálnej migrácii. Spochybňoval klimatické zmeny a zbavil sa všetkých spolupracovníkov, ktorí mu oponovali.

Keď pred štyrmi rokmi prehral v súboji s Joeom Bidenom, odmietol uznať výsledok volieb a tvrdil, že mu víťazstvo ukradli. Silný vplyv v Republikánskej strane si však zachoval i po odchode z úradu, vďaka čomu mohol tohto roku opäť kandidovať.

Exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer o voľbách v USA

V máji tohto roka porota newyorského súdu rozhodla, že je vinný vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky Stormy Daniels (Stephanie Cliffordovej). Exprezident jej dal údajne 130-tisíc dolárov výmenou za mlčanlivosť a sfalšoval preto aj obchodné záznamy.

V júli počas volebného mítingu v Pensylvánii prežil atentát, keď naňho viackrát vystrelil 20-ročný Thomas Matthew Crooks, ktorý ho zasiahol iba do ucha.

Trump je tretíkrát ženatý. Jeho manželkami boli bývalá česká lyžiarka a modelka Ivana Zelníčková, americká herečka Marla Maplesová a teraz bude prvou dámou znova bývalá slovinská modelka Melanija Knavsová. Z týchto vzťahov má troch synov a dve dcéry.