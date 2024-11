Koniec vládnej trojkoalície je dobrou správou pre Nemecko, píšu nemecké médiá

Fico sa stretol s nemeckým kancelárom Scholzom Video

„Deň po Trumpovom drvivom víťazstve sa triasla krajina aj v Berlíne. Semaforová koalícia sa porúčala do dejín, neslávnych dejín, "napísal v komentári list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vládna trojkoalícia SPD, zelených a FDP sa v Nemecku bežne označovala ako "semaforová“ kvôli farbám, ktoré majú strany v logu, teda červené, žlté a zelené.

V stredu sa v Berlíne konali rokovania, ktoré mali vyviesť vládnu trojkoalíciu z hlbokej krízy spôsobenej spormi ohľadom hospodárskej a finančnej politiky. Minister financií Lindner pritom navrhol usporiadať predčasné voľby, do ktorých termínu by vládli tri strany spoločne ďalej. Kancelár Scholz to odmietol, Lindnera z vlády prepustil a ohlásil, že požiada Spolkový snem o vyslovenie dôvery. Otvoril tak cestu k predčasným voľbám, ktoré by sa mali konať najneskôr na konci marca. FDP následne ohlásila, že vládu opustia všetci jej ministri. Nemecká vládna koalícia sa rozpadla pritom len deň po tom, ako si Američania do Bieleho domu zvolili opäť republikána Donalda Trumpa.

Podľa komentára magazínu Der Spiegel je dobre, že sa „najmenej obľúbená vláda v dejinách spolkovej republiky“ rozpadla. „Semafor sa rozbil,“ napísal. Scholzova trojkoaličná vláda síce urobila veľa dobrého, uskutočnila napríklad krajinu vážnou energetickou krízou, ktorá nastala po ruskej invázii na Ukrajinu, podľa Der Spiegel to ale vláde sotva kto ešte počíta k dobrému. „Neustále spory a hádky všetko prekryli,“ uviedol. Politici semaforovej koalície sa podľa neho správali „ako deti, ktoré postavili dom z kociek stavebnice a potom ho v spore o to, kto pridal ktorú kostičku, zase zbúrali“. "Je dobré, že je to koniec. Keďže semaforová vláda poškodila nielen sama seba, ale na dlho aj dôveru v politický systém, "dodal Der Spiegel.

Čítajte viac Politické zemetrasenie v Nemecku: Vládna koalícia sa rozpadla, voľby by mohli byť v marci

„Je lepšie nevládnuť ako vládnuť zle,“ napísal v komentári ku koncu vládnej koalície list Die Welt. „Koniec semaforovej koalície je dobrou správou pre Nemecko,“ uviedol tiež list Süddeutsche Zeitung.

Viaceré médiá sa venujú tiež prejavu kancelára Scholza po krachu koaličných rokovaní a prepustení ministra financií z funkcie. Podľa Der Spiegelu to bolo „zúčtovanie s Lindnerom“. "O 21.30 h prišlo dno umierania semaforovej koalície: V nevídane zlostnej reči urobil Scholz z Lindnera jediného obetného baránka zodpovedného za krach červeno-zeleno-žltej koalície. Hlavný pilot Scholz vyhlásil svojho kopilota za zodpovedného za haváriu, "napísal k tomu bulvárny list Bild. "Olaf Scholz prisúdil všetku vinu za rozpad semaforovej koalície Lindnerovi. Veľkú zodpovednosť za krach vlády pritom nesie kancelár sám, "napísal v komentári list Die Zeit.