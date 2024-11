Kde sa stala chyba? Demokrati po porážke Harrisovej hľadajú príčiny, spomínajú aj Bidena či Obamu

„Rozhovory s viac ako desiatkou volebných poradcov, stratégov, zvolených úradníkov a demokratov z kľúčových štátov ukázali, že stranu pohltila zlosť, smútok, ukazovanie prstom a sebareflexia,“ píše server, podľa ktorého sú mnohí presvedčení o tom, že sa demokrati vzdialili svoje identite ochrancov slabších, a namiesto toho teraz zastupujú predovšetkým záujmy straníckych elít.

Mnoho demokratov viní osemdesiatjeden­ročného Bidena, že sa nerozhodol vzdať sa kandidatúry na prezidenta skôr, čo by Harrisovej, či inému kandidátovi dalo viac času pripraviť kampaň na mieru, a nie len pokračovať v kampani, ktorá bola dlhodobo chystaná pre súčasnú hlavu štátu.

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko Video

„Ako je sakra možné, že sme sa s týmto problémom nevysporiadali? Má 80 rokov. Mal byť prezidentom na jedno volebné obdobie. Ten človek sotva mohol hovoriť a vyjadrovať sa súvisle,“ hneval sa jeden z demokratov na Bidena a stranícke vedenie. „Bolo príliš neskoro a my sme vedeli, že máme problém s Bidenom už vlani v tomto čase. Strana to vedela a ľudia naozaj neboli úprimní v tom, ako veľmi stratil kontakt s realitou,“ dodal.

Čítajte viac Ženy a Hispánci nepomohli Harrisovej prevážiť Trumpových bielych mužov

Mnohým straníkom tiež prekáža prehnaný vplyv stratégov a poradcov z doby úspešných kampaní a prezidentstva Baracka Obamu. „Je na čase, aby tím, ktorý tam je, odišiel do dôchodku. Potrebujeme úplne inú stratégiu,“ myslí si jeden z demokratov, ktorý sa na kampani podieľal. „Čas Obamu a jeho géniov je preč. Stratili kontakt s americkým ľudom. Demokratická strana stratila kontakt,“ uviedol.

Biden si splietol Macrona s Mitterandom a urobil z neho Nemca Video

Kritiku si vyslúžila aj šéfka kampane Jen O'Malleyová Dillonová, ktorá si vraj počínala príliš autokraticky a hlavne bola veľmi lojálna k Bidenovi a Harrisovej nedovolila, aby sa od neho dostatočne dištancovala, aj keď ho väčšina voličov hodnotila kriticky. Zrejmé to bolo najmä v jednom z predvolebných vystúpení Harrisovej v programe The View, kde na otázku, čo by urobila inak ako Biden, odvetila, že ju nič nenapadá, čo potom republikáni opakovane využili v kampani.

Popri výmene straníckych elít a odchode starej gardy do dôchodku, požaduje časť demokratov aj programové zmeny, ktoré budú reagovať na požiadavky Američanov. Niektorí hovoria napríklad o potrebe zmeniť prístup k prisťahovalectvu a presadzovať prísnejšiu migračnú politiku.