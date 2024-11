Exporadca Havla: Nepripravili sme sa. V Európe z návratu Trumpa vypukla panika

Čo by na návrat republikána Donalda Trumpa do Bieleho domu povedal Václav Havel? Pre Pravdu odpovedal Jiří Pehe, bývalý poradca československého a českého prezidenta. Republikán Trump v utorok v prezidentských voľbách porazil demokratku Kamalu Harrisovú. Populistický miliardár už z Oválnej pracovne vládol Amerike v rokoch 2017 až 2021. Trump ako 47. prezident USA opätovne zloží prísahu 20. januára 2025.

Všimol som si, že ste na Twitteri (X) zverejnili obrázok z iného účtu, na ktorom šéf Kremľa Vladimir Putin poťahuje nitkami za novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom a podporovateľom republikána Elonom Muskom, ktorý je najbohatším človekom na svete. Samozrejme, vyjadrovanie na sociálnych sieťach je často spojené s nejakou dávkou zveličenia, ale vnímate to tak, že nad Trumpom a Muskom sa vznáša Putinov tieň?

Dlhodobo sa špekuluje o väzbách Trumpa na Rusko. V každom prípade sa dá povedať, že znovuzvolenie republikána hrá Putinovi do karát. Myslím si, že ste to povedali celkom presne, keď ste to opísali tak, že sa nad Trumpom vznáša tieň ruského vládcu. Samozrejme, na sociálnych sieťach sa objavujú najrôznejšie karikatúry. Na jednej strane preháňajú, ale zároveň tiež do určitej miery vystihujú časť reality. Trump o sebe rád hovorí, aký je silný politik, a že si nenechá od nikoho nič diktovať. No v podstate v ňom má Rusko potenciálneho spojenca. Určite v oveľa väčšej miere v porovnaní so súčasnou americkou vládou Joea Bidena.

Akú úlohu v tom hrá Musk? Podľa denníka Wall Street Journal je najbohatší človek na svete v pomerne čulom kontakte s Putinom a je možné, že majiteľ Twittera bude aj v budúcej Trumpovej vláde.

Musk ani nepopiera, že sa so šéfom Kremľa rozpráva. A jeho kontakty boli, zdá sa, ešte oveľa častejšie ako najrôznejšie telefonáty Trumpa s Putinom po tom, čo republikán odišiel z Bieleho domu v roku 2021. Minimálne je to dôvod na znepokojenie, pretože nevieme, o čom sa Musk s ruským vládcom rozpráva. Ale len pripomeniem, že na Putina vydal za vojnové zločiny zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC). Otázkou je, čo sú v tejto súvislosti záujmy Trumpa a Muska, a myslím si, že môžu byť viaceré. Vrátane nejakej úpravy mocenského usporiadanie sveta.

V akom zmysle?

Tak, že sa veľké mocnosti dohodnú na nejakom spoločnom fungovaní, pričom ich nebude zaujímať liberálna demokracia alebo ľudské práva a podobne. Pre oligarchu typu Muska to môže byť veľmi príťažlivý model, pretože mu, samozrejme, otvára globálne oveľa väčší priestor na podnikanie.

Trumpa podporil maďarský premiér Viktor Orbán. Slovenský predseda vlády Robert Fico po víťazstve republikána povedal, že je to prehra liberalizmu. Bývalý a možno aj budúci český premiér Andrej Babiš tvrdí, že Trump prinesie mier. Aký bude mať republikán vplyv na európsku politiku a populizmus?

Bude mať zásadný vplyv na európsku politiku. Jednoznačne povzbudí a posilní nacionalistických populistov a extrému pravicu. Teda tých politikov, ktorí k Trumpovi vzhliadajú už len preto, že útočí na niektoré princípy liberálnej demokracie. Samozrejme, republikán v Bielom dome tiež posilní rolu štátov, ako je napríklad Maďarsko a možno do určitej miery aj Slovensko. Trump sa nijako netají tým, že Orbán je pre neho do určitej miery politickou inšpiráciou. S maďarským premiérom bude spolupracovať na presadení niektorých svojich záujmov. Vieme, že Trump nie je žiadny priateľ Európskej únie, a že ju považuje za konkurenciu. A už vo svojom prvom volebnom období narobil EÚ veľa problémov. Viacerí ľudia z jeho okolia ako napríklad Steve Bannon sa aktívne snažili o niečo, čomu hovorili nacionalisticko-populistická internacionála. Predpokladám, že táto snaha teraz zosilnie. Trump bude oveľa viac spolupracovať s populistickými politickými silami, než so vzorovými európskymi demokraciami, ak ich tak nazveme.

Ale k víťazstvu mu gratulujú všetci.

Samozrejme, musíme tu rozlíšiť dve roviny. Prvá je diplomatická, v ktorej sa politici vyjadrujú nejakým spôsobom. Je jednoducho jasné, že budú gratulovať Trumpovi, ktorý vyhral americké voľby, a ktoré boli podľa všetkých kritérií demokratické a férové. Samozrejme, Trump by tvrdil opak, keby ho Harrisová porazila, teda by sme boli v inej situácii. Druhá rovina je tá, že mnoho západných politikov, a najmä francúzsky prezident Emmanuel Macron, si uvedomuje, čo prináša Trumpov návrat. Už ho nebudú brzdiť žiadne obmedzenia, veď podľa všetkého bude mať na svojej strane aj Kongres. A teraz nehovorím o klasických republikánoch. V Kongrese budú ľudia hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu veľkou), ktoré Trump vytvoril. Sme v situácii, keď bude ešte menej predvídateľný a možno svojím spôsobom pre Európu ešte nebezpečnejší, ako bol vo svojom prvom volebnom období. Ale, bohužiaľ, ešte je k tomu potrebné niečo dodať.

Čo v tejto súvislosti pokladáte za dôležité?

EÚ mohla a mala rátať s možnosťou, že sa Trump vráti do Bieleho domu. Veď je to na stole už niekoľko rokov. Napriek tom únia neurobila skoro nič, aby bola schopná čeliť predpokladanému tlaku Trumpa. Myslím si, že v mnohých hlavných mestách veľkých európskych demokracií teraz vypukla určitá panika. Nie sme pripravení na to, aby sme čelili prípadnej obchodnej vojne s Trumpom, alebo ďalším pokusom rozkladať liberálne demokracie v Európe. A nie sme pripravení ani na to, aby sme bez Spojených štátov viedli vojnu alebo podporovali Ukrajinu v boji s Ruskom.

Čo by na Trumpa povedal Václav Havel?

Václav Havel, tak ako som ho poznal ja, bol, samozrejme, veľký priateľ Spojených štátov. Nielen preto, že mu imponovala ich kultúra, ktorú mal rád, ale aj preto, že USA sú jednoducho kotva západnej demokracie. Amerika je garantom západnej liberálnej demokracie a bezpečnosti Európy. Takže Havel by celkom iste teraz kriticky hovoril o tom, čo sa deje v Spojených štátoch. On dokázal veľmi presne upozorňovať na to, že je potrebné legitímne diskutovať o demokratickom procese, ktorý musíme rešpektovať. No zároveň dobre vedel, že v dejinách aj demokratické mechanizmy priviedli k moci autoritárov, ktorí potom spôsobili obrovské problémy.

Niektorí komentátori tvrdia, že Trump je v skutočnosti lepší pre EÚ, lebo tá si v šoku z jeho návratu konečne uvedomí, že sa musí viac spoliehať sama na seba. Čo si o tom myslíte?

Podľa môjho názoru je to úplne smiešna argumentácia. Ten budíček tu máme už niekoľko rokov a EÚ neurobila vôbec nič. Môže sa nám stať, že zrazu budeme v kliešťach medzi neliberálnou Amerikou a totalitným Ruskom, ktoré sa pokúša zničiť Ukrajinu, a možno bude hroziť aj nám. Naozaj nás to prinúti, aby sme urobili nejaké zásadné rozhodnutia a neprepadli panike? Moja odpoveď je, že to je veľmi naivná predstava. Vieme, že únia je, pokiaľ ide o rozhodovanie, veľmi, veľmi ťažkopádna, neflexibilná a zviazaná zmluvami. Nedokáže si poradiť ani s Maďarskom, ktoré ju opakovane sabotuje. Myslím si však, že v rámci existujúcich mechanizmov by bolo minimálne možné sa čo najrýchlejšie dohodnúť na veľkej podpore pre európsky obranný priemysel. Európa má výrobné kapacity, aby zásadne zvýšila produkciu zbraní. Samozrejme, únia by mala urýchlene vytvoriť nejaké ďalšie fondy na podporu Ukrajiny, ktoré by mohli nahradiť to, čo asi Kyjev stratí po nástupe Trumpa do Bieleho domu. Podľa mňa by mal nejakým spôsobom dostať isté právomoci aj nový eurokomisár pre obranu. Jednoducho sa už nebudeme úplne môcť spoliehať na Spojené štáty. Trump síce asi nezruší NATO, ale americký prezident má veľa možností, ako môže Severoatlantickú alianciu sabotovať. EÚ by preto mala byť pripravená aj vo svojom vlastnom rámci na možnosť, že napríklad budeme svedkami nejakých ruských provokácií v pobaltských štátoch a Trump nebude ochotný aktivovať článok 5 alebo prísť pobaltským štátom na pomoc.