Tradičné ruské drevené bábiky, matriošky, ​​zobrazujúce novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina v obchode so suvenírmi v Petrohrade v Rusku v stredu 6. novembra 2024.

Podľa agentúr tak urobil v Soči na konferencii diskusného klubu Valdaj, kde rovnako vyhlásil, že sa nebráni obnoveniu kontaktu ani s ďalšími svetovými lídrami. Trump podľa stanice NBC povedal, že s Putinom ešte nehovoril, ale že usporiadanie spoločného rozhovoru predpokladá. Poznamenal, že od stredy hovoril s asi 70 svetovými predstaviteľmi.

Republikán Trump, ktorý sa do Bieleho domu vracia po štyroch rokoch, pred voľbami opakovane tvrdil, že ak sa dostane znovu k moci, rýchlo ukončí vojnu na Ukrajine. Tú svojou inváziou na územie susednej krajiny začalo Rusko vo februári 2022.

Trump v prejave ohlásil svoje víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

K možnému rozhovoru s Trumpom Putin povedal, že akýkoľvek návrh, ktorý by mohol pomôcť ukončiť konflikt na Ukrajine, si zaslúži pozornosť. Západní predstavitelia aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôrazňujú, že vojnu môže Putin kedykoľvek ukončiť zastavením bojov a stiahnutím ruských vojakov z Ukrajiny.

Rusko podľa Putina usiluje o trvalé riešenie situácie na Ukrajine. Zdôraznil však, že ak nebude mať susedná krajina neutrálny štatút, môže byť zneužitá proti Rusku. K skoršiemu uznaniu ukrajinských hraníc v postsovietskej podobe povedal, že sa tak stalo na základe pochopenia, že Ukrajina bude neutrálnym štátom. O ukrajinských hraniciach ďalej povedal, že ich podoba by mala byť v súlade s rozhodnutím ľudí, ktorí tam žijú.

Moskva v minulosti využila referendum, aby obhájila pripojenie ukrajinských regiónov k Rusku. Západ aj Kyjev tieto referendá považujú za zmanipulované a podvodné.

Rasija, Rasija, skanduje Putin a lídri odštiepencov (archívne video) Video

Putin vo svojom prejave spomenul júlový pokus o atentát, ktorý Trump prežil. Ruský prezident poznamenal, že naň Trumpovo správanie po tomto útoku urobilo dojem. Budúceho amerického prezidenta, ktorý sa do Bieleho domu vráti po štvorročnej vláde demokrata Joea Bidena, označil za statočného muža.

Rusko je podľa šéfa Kremľa pripravené obnoviť vzťahy s USA, ale lopta je na americkej strane ihriska.

O Trumpovi a jeho tvrdení o riešení vojny na Ukrajine vo štvrtok hovoril tiež hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ten povedal, že vedenie Ruska si dobre Trumpove skoršie slová pamätá, aj keď Trumpove vyjadrenia, že by mohol mier vyjednať do 24 hodín, označil za prehnané. „Ak bude nová administratíva chcieť hľadať mier, a nie pokračovanie vojny, bude to v porovnaní s tou predchádzajúcou lepšie,“ povedal Peskov.

Peskov tiež reagoval na skoršie slová neúspešnej demokratickej prezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej, podľa ktorej Putin zhltne Trumpa na obed. „Putin ľudí neje,“ dodal kremeľský hovorca.