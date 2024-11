Po výhre Donalda Trumpa sa možno dočkáme viacerých prekvapení, ale poplach nie je namieste, hovorí analytik Pavol Demeš

V Európskej únii by sme sa mali poriadne nadýchnuť, sústrediť sa na posilnenie súdržnosti a venovať väčšiu pozornosť zväčšeniu svojej konkurencieschopnosti. Keď Trump hovorí Amerika na prvom mieste, my by sme si mali osvojiť EÚ na prvom mieste a tak vstúpiť do pragmatického dialógu s jeho administratívou. V rozhovore pre Pravdu to povedal zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš, ktorý v období 1991 - 1992 vykonával funkciu ministra medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky.

Hovorieva sa, že americkí voliči nedávajú šancu prezidentskému kandidátovi, ktorý už raz vo voľbách neuspel. Ako je možné, že Donaldovi Trumpovi sa podarilo dosiahnuť opak?

Je tesne po voľbách a ešte bude treba mať viac analýz. Bezpečná odpoveď však asi bude, že pôjde o kombináciu viacerých faktorov. Napríklad išlo o veľkú polarizáciu spoločnosti spojenú s nespokojnosťou ľudí so sociálnou a ekonomickou situáciou, ako aj s vývojom vo svete. Trumpovi veľmi pomohli aj sociálne siete a najbohatší človek sveta Elon Musk, ktorý sa naplno vložil do kampane. K tomu sa dá doplniť, že Trump a republikáni lepšie presvedčili voličov o svojej kapacite popasovať sa s problémami, ktoré ich trápia a zaujímajú. V týchto voľbách zvíťazil totiž nielen Trump v zápase o Biely dom, ale spolu s ním paralelne aj republikánski politici, ktorí obmenia časť Senátu a Snemovne reprezentantov v Kongrese. V Senáte budú mať odteraz väčšinu a po sčítaní hlasov sa očakáva, že aj v Snemovni reprezentantov.

Joe Biden sa vzdal svojej kandidatúry až v druhej polovici júla. Mohlo Kamale Harrisovej uškodiť, že na presviedčanie voličov jej zostalo len niečo viac ako sto dní s prihliadnutím, že Trump sa nachádzal už v rozbehnutej predvolebnej kampani?

Trump mal nielen veľký časový náskok v kampani, ale aj oveľa väčšie skúsenosti so získavaním si voličov. Napriek tomu, že Harrisová neuspela, podala vo voľbách mimoriadny výkon. Málokto veril, že viceprezidentka dokáže narýchlo a jednoznačne získať nomináciu Demokratickej strany a že získa na svoju kampaň bezprecedentne vysokú finančnú podporu: až miliardu dolárov, väčšinou od veľkého počtu bežných ľudí. Po rozpačitom výkone prezidenta Bidena priniesla do kampane novú dynamiku a nádej na víťazstvo. Počínala si veľmi obratne aj vo verejných vystúpeniach v rôznych častiach Ameriky i v médiách. Po tom, čo značne vytrápila bývalého prezidenta v jedinej spoločnej televíznej debate, Trump už do ďalších duelov radšej nešiel.

Čím to je, že podľa prieskumov verejnej mienky zahraničnú politiku USA nepovažovala väčšina Američanov za jednu z desiatich hlavných tém kampane pred voľbami?

Toto nie je veľmi prekvapivé. Býva tomu tak v prezidentských kampaniach. Domáce témy, ako sú ekonomika, imigrácia, reprodukčné a menšinové práva a stav demokracie, prevalcovali zahraničnopolitické témy. Spomedzi nich sa objavili najmä vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a vzťahy s Čínou.

Harrisová si udržiavala viac-menej náskok dvoch-troch percent voličov, ale výsledok hlasovania vyzerá inak. Odohralo sa niečo dôležité vo finále kampane, čo mohlo odradiť jej potenciálnych voličov?

Toto prekvapilo mnohých odborníkov a bude to ešte predmetom skúmania.

Pred ôsmimi rokmi Hillary Clintonovej nevyšiel pokus stať historicky prvou ženou na čele USA, teraz sa to nepodarilo ani Harrisovej. Sú Američania už naozaj pripravení mať prezidentku?

To je otvorená otázka. Jedno je však isté, výnimočné ženy v americkom politickom živote ako napríklad Madeleine Albrightová, Condoleezza Riceová, Hillary Clintonová, Michelle Obamová a najnovšie Kamala Harrisová k tomu významne prekopali cestu.

Trump je nepochybne nevyspytateľný politik s agresívnym štýlom, ale nie sú prehnané tvrdenia, že jeho víťazstvo znamená katastrofu?

Američania sa pre tohto nekonvenčného politika rozhodli v demokratickej súťaži a 20. januára 2025 dôjde k pokojnému odovzdaniu moci. Je možné, že sa dočkáme viacerých prekvapení, no alarmizmus nie je namieste. Euroatlantické spoločenstvo si musí premyslieť svoje fungovanie a pravidlá hry. My v Európskej únii by sme sa mali poriadne nadýchnuť a sústrediť sa na posilnenie súdržnosti a venovať väčšiu pozornosť zväčšeniu svojej konkurencieschop­nosti. Keď Trump hovorí Amerika na prvom mieste, my by sme si mali osvojiť EÚ na prvom mieste a tak vstúpiť do pragmatického dialógu s jeho administratívou. Spojené štáty pritom zostanú pre Európu kľúčovým partnerom v oblasti bezpečnosti, ekonomickej spolupráce a v ďalších sférach.

O štyri roky Trump už nebude môcť kandidovať, čiže pred republikánmi i demokratmi sa objaví výzva hľadať nové politické tváre do Bieleho domu. Ešte je síce priskoro, ale dá sa aspoň už špekulovať, aké mená by mohli prichádzať do úvahy?

Tieto voľby ukázali republikánom i demokratom, že stoja pred nevyhnutnou generačnou výmenou. Uvidíme, akými spolupracovníkmi sa 78-ročný Donald Trump po výbere svojho 40-ročného viceprezidentského kandidáta Jamesa D. Vancea napokon obklopí a ako bude vyzerať jeho nová administratíva. To môže naznačiť, akí perspektívni lídri sa vynoria v tomto tábore popri tých, čo nastúpia do Kongresu a do kresiel guvernérov. V prípade demokratov je možné, že Harrisová a jej viceprezidentský kandidát Tim Walz spolu s ďalšími vplyvnými politikmi z ich tábora budú musieť v čase republikánskej dominancie prehodnotiť viaceré politiky a komunikáciu s verejnosťou.