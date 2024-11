Odvolaný izraelský minister obrany Galant: Už nie je dôvod zostávať v Gaze

Izraelská armáda už nemá dôvod zostávať v Pásme Gazy a pre jej prítomnosť po 13 mesiacoch vojny na tomto palestínskom území možno ťažko hľadať bezpečnostné či diplomatické ospravedlnenie. Rodinám rukojemníkov to podľa správ izraelských médií povedal odchádzajúci minister obrany Joav Galant, ktorého izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň odvolal z vlády s odvolaním sa na vzájomnú "krízu dôvery". Informoval o tom dnes spravodajský server The Times of Israel (ToI).