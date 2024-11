OSN: Až 70 percent civilných obetí vojny v Pásme Gazy sú ženy a deti

Organizácia Spojených národov (OSN) odsúdila v piatok vysoký počet civilných obetí počas izraelskej vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy s tým, približne 70 percent obetí tvoria ženy a deti. Vyplýva to z údajov, ktoré sa OSN podľa jej vlastného vyjadrenia podarilo overiť, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v 32-stranovej správe zverejnenej v piatok spresnil, že overil 8 113 z viac než 34 500 obetí počas prvých siedmich mesiacov vyše roka trvajúcej vojny v Pásme Gazy, a „takmer 70 percent z nich tvorili deti a ženy“. OHCHR túto skutočnosť odsúdil ako „systematické porušovanie základných princípov medzinárodného humanitárneho práva“.

Izrael, ktorý svoju ofenzívu v Gaze začal po útoku palestínskych militantov na svoje územie 7. októbra 2023, sa k správe OHCHR bezprostredne nevyjadril. Útok palestínskych militantov si vtedy vyžiadal približne 1200 obetí.

Šéf Hamasu Sinwár v tuneloch pred útokom na Izrael Video

V správe OHCHR sa ďalej uvádza, že najmladšou obeťou bolo len jednodňové bábätko, kým najstaršou bola 97-ročná žena.

Deti tvorili dovedna 44 percent obetí, pričom najširšou vekovou kategóriou boli detské obete od piatich do deviatich rokov. Nasledovali deti vo veku 10 až 14 rokov a veková skupina do štyroch rokov vrátane, píše Reuters. To vo všeobecnosti odráža demografiu tejto palestínskej enklávy, čo podľa správy poukazuje na zjavné zlyhanie pri prijímaní preventívnych opatrení s cieľom vyhnúť sa civilným obetiam.

Čítajte viac Odvolaný izraelský minister obrany Galant: Už nie je dôvod zostávať v Gaze

V dokumente sa tiež uvádza, že v 88 percentách prípadov zahynulo päť a viac obetí pri tom istom útoku, čo poukazuje na využitie zbraní s účinkom na širšie územie zo strany izraelskej armády. Správa však tiež podotýka, že niektoré úmrtia môžu byť aj výsledkom zablúdených guliek zo zbraní palestínskych militantov.