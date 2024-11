Orbán: Európa bez USA vojnu neutiahne. Keď sú peniaze na Ukrajinu, nájdu sa aj na migráciu, pridal sa Fico

„Američania z tejto vojny odídu,“ povedal Orbán o dôsledkoch víťazstva republikána Trumpa v prezidentských voľbách. „Európa túto vojnu nemôže financovať sama… sú takí, ktorí chcú stále posielať obrovské sumy na túto prehratú vojnu, ale počet tých, ktorí sú ticho… a ktorí opatrne dávajú najavo, že by sme sa mali novej situácii prispôsobiť, rastie,“ povedal maďarský premiér.

Orbán vo štvrtok po budapeštianskej schôdzke Európskeho politického spoločenstva (EPC) povedal, že víťazstvom Trumpa vo voľbách sa výrazne rozrástol „tábor presadzujúci mier“. Maďarský premiér dlhodobo kritizuje západnú vojenskú pomoc Ukrajine, vydávať na ňu ďalšie a ďalšie peniaze podľa neho znamená len konflikt predlžovať. Stavia sa tiež proti ekonomickým sankciám, ktoré Západ uvalil na Rusko kvôli agresii voči susednej krajine.

Orbán patrí medzi najväčších európskych priaznivcov Trumpa. Po jeho utorkovej výhre v prezidentských voľbách uviedol, že je to „veľmi potrebné víťazstvo pre svet“. Budúci americký prezident je veľkým kritikom podpory USA Ukrajine a niekoľkokrát v minulosti sľúbil ukončenie konfliktu ešte predtým, ako nastúpi do úradu. Nikdy však nevysvetlil, ako by to urobil, poznamenala agentúra Reuters.

Spolu so Spojenými štátmi patrí EÚ a jej členské štáty k najväčším darcom vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine, ktorá sa už viac ako dva a pol roka bráni ruskej agresii. Väčšina lídrov EÚ pritom vyjadruje tomuto postoju podporu. Podľa diplomatických zdrojov Reuters na večeri vo štvrtok večer iba Orbán a slovenský premiér Robert Fico vyzvali na „zmenu ukrajinskej stratégie“.

Slovensko bude proti tomu, aby EÚ prevzala plnú „finančnú zodpovednosť“ za Ukrajinu, ak USA pod vedením Trumpa obmedzia alebo ukončia poskytovanie pomoci, uviedol Fico, ktorý po svojom nástupe do úradu pred rokom zastavil štátnu vojenskú pomoc pre Kyjev. Vo videu zverejnenom na facebooku dodal, že ak dokáže EÚ nájsť peniaze pre Ukrajinu, mala by mať tiež prostriedky zaplatenia boja proti nelegálnej migrácii. „Zdôraznil som, že ak máme mať peniaze na Ukrajinu, tak musíme mať peniaze na problémy, ktoré ohrozujú EÚ podstatne viac,“ povedal.

