Konšpirátori, neoconi aj ľadová panna. Ako bude vyzerať Trumpova vláda?

„Nie vždy sa jej podarilo zastaviť Trumpa, ktorý sa pri verejných výstupoch odkláňal od dohodnutého scenára, ale obmedzila problematické úniky informácií do médií na relatívne minimum, spustila odvážnu a úspešnú stratégiu na získanie niektorých Latinskoameričanov a černochov a priviedla bývalého prezidenta k rozhodujúcemu víťazstvu,“ napísala o Wilesovej agentúra Reuters.

Ľadová panna. Takto Wilesovú nazval počas osláv víťazstva Trump. Portál BBC News tvrdí, že 67-ročná republikánka patrí k najobávanejším politickým operatívcom v USA, hoci sa mediálne neprezentuje. Wilesová sa 20. januára stane prvou ženou v histórii, ktorá bude riadiť prezidentových ľudí. Doteraz boli v tejto funkcii len muži. Trump mal v prvom funkčnom období v rokoch 2017 až 2021 štyroch šéfov štábu v Bielom dome.

Wilesová bola podľa amerických médií roku 2010 kľúčový človek v úspešnej guvernérskej kampani republikána Ricka Scotta na Floride. V tomto štáte o šesť rokov neskôr viedla Trumpov tím počas prezidentských volieb. Republikán na Floride porazil demokratku Hillary Clintonovú a aj to ho po prvý raz dostalo do Oválnej pracovne.

Na verejnosti bola Wilesová vždy k Trumpovi lojálna. Rozhovory prakticky nedáva, ale keď sa rozpráva s novinármi, republikána jednoznačne bráni. Uvidí sa však, ako doterajšie politické úspechy prenesie Wilesová do Bieleho domu. Doteraz sa venovala najmä kampaniam a lobizmu, s prácou vo vláde nemá skúsenosti.

Z toho, že si Trump vybral Wilesovú za najbližšiu spolupracovníčku, s najväčšou pravdepodobnosťou vyplýva, že sa v prvom rade plánuje obklopiť ľuďmi, ktorých dobre pozná a dôveruje im. Roku 2016 bol politickým nováčikom a do istej miery musel brať do úvahy záujmy ďalších republikánov. No teraz má stranu na povel a po triumfálnom volebnom víťazstve si môže v podstate robiť, čo chce. Uľahčí mu to skutočnosť, že republikáni budú mať väčšinu v Senáte a asi aj v Snemovni reprezentantov.

Otvorené dvere pre Muska

Kto teda zasadne v novej Trumpovej vláde? Najbohatší človek na svete Elon Musk si v nej asi môže vybrať akýkoľvek post, ktorý by chcel. Na Trumpovu kampaň prispel sumou takmer 120 miliónov dolárov a kritici mu vyčítajú, že na podporu republikána využil aj sociálnu sieť Twitter (X), ktorú vlastní. Musk na nej neváhal šíriť v podstate akúkoľvek konšpiráciu, ktorá by Trumpovi mohla pomôcť.

Magazín Forbes majetok megaboháča odhaduje na viac ako 290 miliárd dolárov. Musk možno v Trumpovej vláde dostane na starosť ministerstvo pre efektívnosť vlády. Bol by to nový úrad, hoci miliardár juhoafrického pôvodu sa chystá škrtať federálnu administratívu a regulácie, čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k tomu, že zbohatne ešte viac.

Nejaký post vo vláde by mohol obsadiť aj antivaxer Robert Kennedy mladší. Člen slávnej politickej rodiny, ktorá je historicky spojená s demokratmi, najprv rozbehol vlastnú prezidentskú kampaň, ale nakoniec podporil Trumpa. Hoci sa zdá, že Kennedy si s republikánom celkom dobre rozumie, minister zdravotníctva z neho asi nebude. Možno však pre neho vo vláde vytvoria pozíciu, v ktorej by nejakým spôsobom riešil témy, ako sú vakcíny, duševné zdravie a životné prostredie. Spravodajský portál USNews.com pripomenul, že Kennedy tvrdí, že Trump ho požiadal, aby zreorganizoval vládne agentúry vrátane Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, Národného inštitútu zdravia a Úradu pre potraviny a liečivá.

Veľká pozornosť sa venuje tomu, kto by sa mohol stať ministrom spravodlivosti. Určite to však bude niekto, kto, rovnako ako Trump, šíril konšpirácie, že republikánovi roku 2020 výhru v prezidentských voľbách ukradli. Stane sa rezort spravodlivosti nástrojom pomsty?

"Len skús pokračovať v právnom ťažení proti prezidentovi Trumpovi v jeho druhom funkčnom období. Počúvaj, miláčik. Tentoraz sa nebudeme hrať a tvoj tučný zad… pošleme do väzenia za sprisahanie proti právam. Sľubujem ti to. Takže si to dobre rozmysli, kým budeš chcieť porušiť ústavné práva prezidenta Trumpa alebo akékoľvek iné ústavné práva Američanov,“ vyhlásil Mike Davis, jeden z právnikov republikána, o ktorom sa hovorí, že má záujem o funkciu ministra spravodlivosti. Takto sa vyhrážal generálnej prokurátorke štátu New York Letitii Jonesovej, ktorá vyšetrovala aktivity hlavnej Trumpovej podnikateľskej skupiny Trump Organization, čo viedlo k pokute 355 miliónov dolárov.

Obrana a zahraničná politika

Vzhľadom na Trumpovu nevyspytateľnosť sa svet asi najviac zaujíma, kto bude šéfovať ministerstvu zahraničných vecí a kto dostane na starosť obranu. Je možné, že tieto posty by mohli obsadiť tradičnejší republikáni, hoci stále takí, ktorí sú dávno lojálni Trumpovi.

Podľa CNN sa v prípade rezortu diplomacie okrem iného uvažuje nad floridským senátorom Marcom Rubiom a do Pentagonu by mohol smerovať senátor z Arkansasu Tom Cotton alebo Mike Pompeo, teda bývalý šéf CIA a minister zahraničných vecí v prvej Trumpovej vláde.

Proti týmto politikom sa však vraj postavila časť trumpistov. Pokladajú ich za provojnových neokonzervatívcov a kritizujú ich za podporu pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni ruskej invázii.

"Čo sa týka medzinárodných vzťahov, predstava Trumpovho druhého funkčného obdobia ma do budúcnosti nenapĺňa optimizmom. Videli sme, čo robil, keď už bol v Bielom dome. Napriek tomu, že Trumpa verejnosť vnímala ako prezidenta, ktorý nezačal vojny, v skutočnosti sa jeho rozhodnutia podieľali na krízach, pri ktorých bolo riziko, že budú naozaj vážne, a prispel tým k vytvoreniu živnej pôdy pre niektoré existujúce konflikty. Je však zložité niečo predpovedať. Svet asi ešte nezažil amerického prezidenta, s ktorým by sa dalo manipulovať tak jednoducho ako s Trumpom. Uvidíme, kto ho dokáže najviac ovplyvniť. Môžu to byť ľudia ako Musk, teda oligarchovia, ktorí narúšajú existujúci systém,“ reagoval pre Pravdu Lorenzo Nannetti, taliansky expert na zahraničnú politiku.